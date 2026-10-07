Rendkívüli! Most közölte a friss adatokat a KSH: óriási fordulat a magyar boltokban

2026. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz képest az árak 0,2%-kal növekedtek - olvasható a KSH friss közleményében.

12 hónap alatt, 2025. szeptemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 1,3%-kal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,6%-kal), ezen belül a burgonyáé 7,8, az eszpresszókávéé és a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,6-6,6, az étolajé 6,4, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,8, az iskolai étkezésé 5,7, a büféáruké 5,4, a cukorka, mézé 2,7%-kal nőtt.

A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,7, a vaj, vajkrémé 15,6, a friss hazai és déligyümölcsé 14,4, a sertéshúsé 11,0, a sajté 10,2, a cukoré 8,2, a tejé 8,1, a bolti kávéé 7,4, a száraztésztáé és tejterméké (sajt nélkül) 6,7-6,7, a csokoládé, kakaóé 6,2, a tojásé 5,4, a baromfihúsé 5,3, a friss zöldségé 4,1%-kal mérséklődött. A szolgáltatások 4,9%-kal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 14,9, a taxi 11,5, a postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 8,4, a járműjavítás, -karbantartás 8,3, a belföldi üdülés 7,8, a háztartási berendezés javítása 7,7, a lakásjavítás, -karbantartás 7,3, a telefon, internet, illetve a sport, múzeumi belépők 7,0-7,0%-kal. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2%-kal.

A háztartási energiáért 4,0, ezen belül a vezetékes gázért 11,0%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,3%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,2%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,0, a konyha- és egyéb bútorok 4,2, a szobabútorok 1,9, a használt személygépkocsik 1,3%-kal többe, míg a televízió 4,8, a porszívógép, klíma 3,5, a hűtőszekrény, fagyasztógép 2,2, a motorkerékpárok 1,5%-kal kevesebbe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 1,3%-kal, a járműüzemanyagok 6,9%-kal drágultak.

1 hónap alatt, 2026. augusztushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1%-kal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,3%-kal), ezen belül a friss zöldség 2,5, a sertéshús 2,1, a jégkrém 1,6, az étolaj 1,5, a dió, mák, mogyoró 1,4, a marhahús 0,9, a száraz hüvelyesek 0,8, az eszpresszókávé 0,6, a tojás és a sajt 0,5-0,5, a párizsi felvágott, kolbász 0,2%-kal többe, míg a friss hazai és déligyümölcs 4,2, a burgonya 4,0, a margarin 3,1, a halkonzerv és a tea 1,9-1,9, a gyümölcs-, zöldséglé 1,6, a csokoládé, kakaó 1,3, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,1, a vaj, vajkrém 0,9%-kal kevesebbe kerültek. A szolgáltatások ára átlagosan 0,5%-kal csökkent, ezen belül az oktatási szolgáltatás 2,5, ruhajavítás, -kölcsönzés 1,3%-kal többe, míg az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 11,9, a belföldi üdülés 7,9, a külföldi üdülés 4,0, a sport, múzeumi belépők 1,9%-kal kerültek kevesebbe.

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A háztartási energia ára 0,2%-kal nőtt, ezen belül a tűzifáé 2,7%-kal, míg a vezetékes gázé és az elektromos energiáé stagnált. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,1%-kal növekedett, ezen belül a dohányáruké stagnált, a szeszes italoké 0,1%-kal nőtt. A járműüzemanyagok ára 5,9%-kal növekedett, a ruházkodási cikkek 1,3%-kal kerültek többe.