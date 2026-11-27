avuló nemzetközi hangulatban próbálja ledolgozni az elmúlt hetek veszteségeit a forint.
Akár egy teljes évig is eláll ez a kenyérkülönlegesség: íme a kétezer éves pékáru titka
Amikor a világ kormányai arra ösztönzik a lakosságot, hogy halmozzanak fel tartós élelmiszereket a válsághelyzetekre, érdemes Dél-Olaszország felé fordulni inspirációért. A pugliai régióból származó friselle, egy kétszer sütött, kőkemény kenyérkarika évszázadok óta bizonyítja, hogyan lehet egy alapvető élelmiszert akár egy teljes évig is eltarthatóvá tenni. A helyiek generációk óta tárolják a kamrában ezt a különlegességet, amely ma már nemcsak vésztartalékként, hanem a forró nyári napok gyors és ízletes fogásaként is szolgál.
A friselle rendkívüli eltarthatóságának titka a különleges elkészítési módban rejlik. A kovászos tésztából formázott gyűrűket először körülbelül negyven percig elősütik, majd a kemencéből kivéve egy csavart dróttal vízszintesen kettévágják. Ez az eljárás érdes felületet hagy maga után, ami később nagyban megkönnyíti az ízek és a nedvesség felszívódását. A félbevágott darabokat ezután másodszor is visszateszik a kemencébe másfél órára, amivel szinte az összes maradék nedvességet kivonják belőlük. Mivel a penészgombák szaporodásához vízre van szükség, a csontszárazra sütött pékáru légmentesen lezárva, sötét és száraz helyen akár egy évig is megőrzi a minőségét.
Ez a tartósítási módszer közel kétezer éves múltra tekint vissza a Földközi-tenger medencéjében. Az ókori tengerészek már az első században is vittek magukkal hasonló, kétszer sütött kenyeret a hosszú utakra, később pedig a pugliai kikötőkből a Szentföldre induló keresztesek, zarándokok és felfedezők alapvető túlélőélelmiszere lett. A kenyérhez használt gabona története a régió társadalmi változásait is hűen tükrözi, hiszen míg az 1960-as években a szegénységből kitörni vágyó helyiek megvetették az árpából készült változatot, és a finomabb búzalisztet részesítették előnyben, ma már a rostban gazdag, ropogósabb árpás friselle számít az egészségtudatos vásárlók kedvencének - írta meg a BBC.
Kőkemény állaga miatt a friselle közvetlenül nem fogyasztható, először vízbe kell mártani. Ez a helyiek által sponzatura néven ismert művelet kívülről megpuhítja a tésztát, miközben a belseje megőrzi kellemes roppanósságát. Az így előkészített alapra aztán a pugliai családok ízlés szerint halmozzák a feltéteket, például a lédús helyi paradicsomot, az olívaolajban eltett paprikát, a kapribogyót, a vadoregánót vagy éppen a mentával és fokhagymával pácolt padlizsánt.
A hagyományos pékáru ma új virágkorát éli, és a modern gasztronómia is felfedezte magának. A pugliai pékségek polcain a klasszikus durumlisztes és árpás verziók mellett megjelentek a tönkölybúzából vagy többmagvas lisztből készült, édesköménnyel, csilivel vagy kurkumával ízesített változatok is. Egyes séfek teljesen újragondolják a tálalást, míg más dél-olasz régiókban egészen eltérő módon fogyasztják. Nápoly környékén és Szicíliában például darabokra törve nyári saláták alapjaként használják, sőt a szicíliaiak reggelire olykor még tejbe is mártogatják. A számtalan újítás ellenére a friselle lényege változatlan maradt, így egy kis víz, néhány paradicsom és némi olívaolaj segítségével a hónapokkal korábban megsütött kenyér percek alatt laktató étellé varázsolható.
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