Rossz hírt kaptak a magyar autósok: borzasztóan megurottak az olajárak

Szerdán jelentősen megugrottak az olajárak, miután a húszi lázadók rakétacsapást mértek Szaúd-Arábia legnagyobb finomítójára. A piacokra a közel-keleti konfliktus éleződése nehezedik, amelyet az Irán elleni amerikai háborús figyelmeztetések és az izraeli választási patthelyzet is tovább fokoz - tudósított a Portfolio.

A nyersolaj drágulásának közvetlen kiváltó oka a Teherán által támogatott húszik keddi támadása volt, akik ballisztikus rakétával találták el a szaúd-arábiai Rasz-Tanúra-i finomítót, az ország legnagyobb kapacitású olajipari létesítményét. A csapás hatására a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 1,3 százalékkal 116,4 dollárra, míg az amerikai WTI jegyzése 1,4 százalékkal 103 dollárra emelkedett. A piaci szereplők jelentős geopolitikai kockázati prémiumot áraznak be, és feszülten figyelik az olajszállítási útvonalak esetleges fennakadásait.

A térségi feszültséget tovább élezik az Egyesült Államok és Irán közötti fejlemények. Kiszivárgott információk szerint Washington diplomáciai és katonai csatornákon is figyelmeztette több öböl menti arab szövetségesét, hogy készüljenek fel egy Irán elleni rövid, de intenzív háborúra.

Eközben Donald Trump egy texasi kampánygyűlésen kijelentette, hogy a konfliktust a saját feltételei szerint fogja lezárni, és mindenáron meg kell akadályozni, hogy Teherán atomfegyverhez jusson. Mivel Trump a megállapodás és a további katonai lépések lehetőségét egyaránt nyitva hagyta, ez a kettősség továbbra is bizonytalanságban tartja a piacokat.

A geopolitikai képet az izraeli belpolitikai helyzet is bonyolítja. A legutóbbi választások patthelyzetet eredményeztek, ugyanis az exitpollok alapján sem Benjámin Netanjahu miniszterelnök, sem kihívója, Gádi Ejzenkot tömbje nem szerezte meg a kormányzáshoz szükséges 61 mandátumot a 120 fős parlamentben. A várhatóan elhúzódó koalíciós tárgyalások miatt egyelőre teljesen nyitott kérdés, hogyan alakul Izrael Iránnal kapcsolatos jövőbeli politikája, ami tovább növeli a régiós kiszámíthatatlanságot.