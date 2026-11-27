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138 ezer forintos termék is megbukott a nagy teszten: nem mindig a drágább légtisztító a legjobb - itt a toplista
Hiába kerül akár több mint 100 ezer forintba egy légtisztító, egyáltalán nem biztos, hogy megfelelően végzi a dolgát. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 18 márka 45, Magyarországon is kapható készülékét tesztelte, az eredmények pedig komoly különbségeket mutattak: volt olyan modell, amely még közepes értékelést sem kapott, miközben a legdrágábbak között is akadt kifejezetten gyengén teljesítő termék.
Nem feltétlenül a drágább légtisztító a jobb: egy hazai és nemzetközi együttműködésben készült termékteszt szerint jelentős különbségek vannak a Magyarországon is kapható készülékek teljesítménye között. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 18 márka 45 modelljét vizsgálta laboratóriumi körülmények között. Az eredmények alapján három készülék még közepes értékelést sem ért el, miközben a legjobban teljesítő modell jóval olcsóbb volt a mezőny végén végzett terméknél.
A légtisztítók működését könnyű észrevenni: világítanak, zúgnak, és folyamatosan keringetik a levegőt. Azt azonban már jóval nehezebb megállapítani, hogy valóban mennyire hatékonyan távolítják el belőle a szennyeződéseket. Ezt vizsgálta meg a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben, egységes laboratóriumi módszertan alapján.
A 18 márka 45, Magyarországon is kapható készülékének összesített eredményei 30 és 85 százalék között alakultak, vagyis korántsem mindegy, milyen modellt választunk. A teszt alapján három légtisztító még közepes értékelést sem kapott.
A drágább készülék nem feltétlenül jobb
A vizsgálat egyik tanulsága, hogy a magasabb vételár önmagában nem jelent jobb légtisztítási teljesítményt. Az összesített győztes ugyanis átlagosan 88 ezer forintért volt kapható, miközben a mezőny végén végzett készülék átlagára 138 ezer forint volt a teszt publikálásakor.
Utóbbi légtisztítási eredménye mindössze 22 százalékot ért el. A különbség jól mutatja, hogy a vásárlóknak nem érdemes kizárólag az ár, a márkanév vagy a készülék külseje alapján dönteniük.
A teszt során azt is ellenőrizték, hogy a gyártók által megadott helyiségméretek mennyire felelnek meg a valóságnak. Ehhez a szakértők azt mérték, milyen gyorsan képesek a készülékek csökkenteni a levegőben található szennyezőanyagok koncentrációját.
Ennek egyik fontos mutatója a CADR, vagyis a tisztalevegő-szállítási ráta. Ez azt fejezi ki, hogy a légtisztító óránként hány köbméter megtisztított levegőt képes előállítani. A méréseket 30 köbméteres tesztkamrában, új és használt szűrőkkel egyaránt elvégezték.
Utóbbi különösen fontos szempont, hiszen egy légtisztítót nemcsak a vásárlás utáni első időszakban szeretnénk hatékonyan használni. A mérések alapján több készülék a gyártó által megadottnál kisebb helyiségben tudott csak megfelelő teljesítményt nyújtani.
Van, amelyik túl hangos a mindennapi használathoz
A légtisztítási teljesítmény mellett a zajszintet is vizsgálták. Maximális fokozaton 42,7 és 60,4 decibel közötti értékeket mértek a szakértők.
A legcsendesebbnek a Blueair Mini Max bizonyult, amelynek hangját szubjektíven is kedvezően értékelték. A mezőny leghangosabb készüléke a Dreame AP10 volt, ugyanakkor ez a modell légtisztítási teljesítményben jól szerepelt.
A szakértők alacsonyabb fokozaton még nem találták zavarónak a Dreame készülékének hangját, maximális teljesítményen viszont már igen. Ezért vásárláskor azt is érdemes mérlegelni, hogy milyen fokozaton fogjuk ténylegesen működtetni a berendezést: a csúcsteljesítmény önmagában nem minden.
Nem mindenkinek van szüksége légtisztítóra
A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra is felhívta a figyelmet, hogy a légtisztító nem feltétlenül nélkülözhetetlen minden háztartásban. Hasznos kiegészítő lehet például allergiásoknak, asztmásoknak, forgalmas utak mellett élőknek, illetve olyan otthonokban, ahol jelentős mennyiségű por és pollen kerül a levegőbe.
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A megfelelő szűrővel ellátott készülék csökkentheti a lebegő részecskék koncentrációját, de nem helyettesíti a rendszeres szellőztetést, illetve a szennyezőanyagok forrásának megszüntetését.
A beltéri levegő minőségét ugyanis a mindennapi háztartási szokások is befolyásolják. A tisztítószerek, légfrissítők, illatosítók, valamint a bútorok és lakástextíliák megválasztása szintén hatással lehet arra, milyen vegyi anyagok kerülnek az otthonunk levegőjébe.
Az egyesület Tiszta Otthon ÖkoKör programjában a résztvevők egészség- és környezetkímélő háztartási megoldásokat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki. A néhány hetes program során a résztvevők 70 százaléka csökkentette a nem ökocímkés tisztítószerek használatát.
A szervezet szerint a vegyszerhasználat visszaszorítása a beltéri levegő minőségének javításához is hozzájárulhat. A légtisztítók ugyanis nem képesek minden, a levegőbe kerülő vegyi anyag eltávolítására, ezért fontos, hogy már a szennyezés keletkezésénél is igyekezzünk beavatkozni.
A vételár csak a kiadások kezdete
A készülék kiválasztásakor nemcsak a vételárat, hanem a fenntartási költségeket is érdemes figyelembe venni. A csereszűrők ára, beszerezhetősége és cseregyakorisága, valamint az áramfogyasztás egyaránt befolyásolja, mennyibe kerül a légtisztító használata hosszabb távon.
Az éves kiadások becslésénél ezért a napi üzemidőt, a készülék fogyasztását és a szűrőcsere várható költségét együtt kell számításba venni.
A tesztelés során a használhatóságot és a karbantartást is értékelték. Ezen a téren általában kedvezőek voltak a tapasztalatok, a 45 vizsgált készülék közül 23-hoz mobilalkalmazás is tartozott.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint vásárlás előtt elsőként azt kell tisztázni, hogy milyen szennyeződést szeretnénk eltávolítani a levegőből. A por és a pollen, illetve a kellemetlen szagok megkötésére ugyanis eltérő szűrőtípusok szolgálnak.
Ezután érdemes összevetni a helyiség méretéhez illő, mért légtisztítási teljesítményt, a zajszintet, a szűrőcsere költségét és az energiafogyasztást. A teszt eredményei alapján ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy az a készülék tisztítja meg a leghatékonyabban az otthonunk levegőjét, amelyik a legdrágább, a legszebb vagy a legtöbb extra funkcióval rendelkezik.
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