Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk

Egy temetés ma már több százezer forintos, de akár milliós kiadást is jelenthet a családoknak. Magyarországon mégis kevesen gondoskodnak előre a saját temetésük költségeiről, pedig több lehetőség is létezik arra, hogy a hozzátartozóknak ne a gyász idején kelljen előteremteniük a szükséges összeget. A temetési biztosítások, az előre megkötött szerződések és a célzott megtakarítások azonban eltérő feltételekkel működnek, ezért nem mindegy, melyiket választjuk.

Egy hozzátartozó elvesztése nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is komoly megterhelést jelenthet a családok számára. A temetés megszervezéséről rendszerint rövid idő alatt kell dönteni, miközben a felmerülő költségek több százezer, de akár milliós összeget is felemészthetnek. A temetkezési szolgáltatások díjai mellett a sírhely, a temetői szolgáltatások és az egyéb kiegészítő kiadások is növelhetik a végösszeget.

A kiadások ráadásul jellemzően a hozzátartozókra hárulnak, akiknek sok esetben néhány hét alatt kell előteremteniük a szükséges összeget. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha az elhunytnak nem volt erre a célra félretett megtakarítása, a család pedig nem rendelkezik elegendő tartalékkal.

Pedig a temetés finanszírozásáról már jóval korábban is lehet gondoskodni. Erre többféle megoldás létezik, az előre megkötött temetkezési szerződésektől az életbiztosításokon át a saját megtakarításokig. A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a temetési költségekről való előzetes gondoskodásra, és milyen segítséget vehetnek igénybe azok, akiknek nem áll rendelkezésükre elegendő pénz a temetés finanszírozására.

Kevesen gondoskodnak előre a saját temetésükről

Egy koporsós temetés átlagára 2026-ban nettó 560 ezer forint, míg egy hamvasztásos, temetői elhelyezéssel járó temetésé 370 ezer forint volt, ráadásul ezek az összegek még nem tartalmazzák a sírhely és a temetői szolgáltatások költségeit – mondta el korábban a Pénzcentrumnak Novák Gergely, a Télizöld-Szigü Kegyeleti Szolgálat Zrt. tulajdonosa.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne Egy koporsós temetés 2026-ban nettó 560 ezer forintba kerül, míg egy urnás 370 ezerbe, és a sírhely meg a temetői szolgáltatások egyikben sincsenek benne.

Novák Gergely szerint Magyarországon egyelőre kevesen rendezik előre a temetésüket. Becslése alapján az arány 3 százalék alatt lehet, bár erről nem áll rendelkezésre összesített országos statisztika. Más országokban jóval elterjedtebb ez a gyakorlat. Spanyolországban például a temetések mintegy 60 százaléka biztosítási alapon történik, míg az Egyesült Királyságban a 2022-es adatok szerint nagyjából minden negyedik temetést előre kifizettek.

Magyarországon is többféle megoldás közül lehet választani. A temetkezési vállalkozásoknál elérhető előgondoskodási szerződések mellett életbiztosítással, önsegélyező pénztári konstrukcióval vagy saját megtakarítással is fel lehet készülni a későbbi kiadásokra.

Előre is kifizethetjük a temetésünket, de nem mindegy, mit írunk alá

Az egyik lehetőség, hogy valaki még életében szerződést köt egy temetkezési szolgáltatóval. Ennek keretében előre meghatározhatja, pontosan milyen temetést szeretne, milyen szolgáltatásokat kíván igénybe venni, és milyen feltételekkel fizeti ki azok ellenértékét. Novák Gergely szerint az ilyen konstrukciók egyik előnye, hogy a szerződéskötéskor rögzíthető a temetés ára, így a későbbi drágulás kockázata mérsékelhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden szerződés automatikusan teljes körű árgaranciát biztosít.

Különösen fontos tisztázni például, hogy a megállapodás pontosan mely szolgáltatásokra vonatkozik, a sírhely és a temetői díjak is szerepelnek-e benne, illetve mi történik, ha a temetés időpontjára megemelkednek a költségek.

Emellett a szolgáltató esetleges megszűnésének kockázatával is számolni kell. Az előre befizetett pénz biztonsága attól is függ, milyen konstrukcióban kezelik az összeget, van-e elkülönített letéti vagy biztosítási fedezet, és milyen garanciákat tartalmaz a szerződés. A szakember szerint ezért a befizetett összeg védelmét biztosító feltételeket minden esetben érdemes részletesen áttekinteni.

Temetési biztosítás: időskorban is megköthető

A másik lehetőség a temetési biztosítás, amely jellemzően élethosszig tartó kockázati életbiztosításként működik. Ennek lényege, hogy a biztosított halálakor a biztosító a szerződésben meghatározott összeget fizeti ki a kedvezményezettnek, amelyből a család fedezheti a temetési kiadásokat. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a határozott idejű kockázati életbiztosítás csak akkor fizet, ha a biztosított a szerződés időtartama alatt meghal, míg az élethosszig tartó konstrukció a biztosított haláláig nyújt fedezetet, amennyiben a szerződés érvényben marad.

Az UNION Biztosító a Pénzcentrum megkeresésére közölte, hogy a temetési biztosításokat jellemzően 65–70 éves korban kötik meg az ügyfelek, elsősorban saját maguk számára, de idős hozzátartozóra is köthető biztosítás. A szerződés megkötése előtt ugyanakkor érdemes ellenőrizni a díjakat, a kizárásokat, a várakozási időt és azt is, hogy a biztosítási összeg követi-e a temetkezési költségek emelkedését.

A biztosító példája alapján egy 65 éves ügyfél esetében, közepes szintű védelem mellett, halálesetkor valamivel több mint 889 ezer forintot fizethetnek ki a kedvezményezettnek.

Az adott konstrukció közlekedési balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén több mint 1,14 millió forintos térítést is nyújthat. Ez azért is lehet nagy segítség, mert a társaság szerint egy temetés teljes költsége akár 1–1,5 millió forint is lehet ma.

A kifizetés időpontja is kulcskérdés lehet

A biztosító arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerződés megkötésekor célszerű kedvezményezettet megjelölni. Ennek hiányában ugyanis a biztosítási összeg kifizetéséhez szükség lehet a több hónapig elhúzódó hagyatéki eljárás lezárására.

A biztosító tájékoztatása szerint a szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítik a kifizetést. Ehhez írásbeli bejelentésre, halotti anyakönyvi kivonatra és a biztosított személyazonosságát igazoló dokumentumokra van szükség.

Ez azért lényeges, mert a temetkezési költségek rendszerint már a halálesetet követő hetekben jelentkeznek, vagyis a családnak akkor is szüksége lehet átmenetileg saját forrásra, ha egyébként rendelkezésre áll biztosítási fedezet.

A saját megtakarítás is jó megoldás

Aki nem szeretne biztosítási vagy temetkezési szerződést kötni, külön megtakarítást is elkülöníthet a későbbi kiadásokra. Ennek előnye, hogy a pénz felhasználása rugalmasabb, és nem feltétlenül kötődik egyetlen szolgáltatóhoz vagy meghatározott temetési formához. Arra is érdemes azonban figyelni, hogy a félretett összeg értékét az infláció csökkentheti, és az is kérdés, hogy a hozzátartozók milyen gyorsan férhetnek hozzá a pénzhez a haláleset után.

Az anyagi előgondoskodás mellett érdemes írásban is rögzíteni a temetéssel kapcsolatos kívánságokat. A temetési mód, a helyszín és az egyéb igények előzetes tisztázása megkönnyítheti a hozzátartozók döntését, önmagában azonban nem jelent pénzügyi fedezetet.

Mi történik, ha nincs pénz a temetésre?

Ha az elhunytnak nem volt megtakarítása vagy biztosítása, és a család sem tudja fedezni a költségeket, abban az esetben az önkormányzati temetési támogatás jelenthet segítséget. Az 1993. évi III. törvény, vagyis a szociális törvény alapján az önkormányzatok rendkívüli települési támogatást nyújtanak a rendkívüli élethelyzetbe került, illetve létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek. A jogszabály az alkalmanként jelentkező többletkiadások között külön nevesíti a halálesethez kapcsolódó költségeket is.

A részletes szabályokat ugyanakkor a helyi önkormányzatok határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy ugyanarra a temetési költségre az egyik településen magasabb támogatás járhat, míg máshol a kérelmező jövedelme vagy lakóhelye miatt egyáltalán nem jogosult segítségre.

EZ IS ÉRDEKELHET Temetési segély: így igényelhető temetési támogatás, ennyi az összege 2026-ban Önkormányzati és munkáltatói lehetőségek is segíthetnek a temetés költségeinek enyhítésében 2026-ban. Konkrét példákkal mutatjuk meg, hogyan működhet a temetési támogatás.

Budapest XIII. kerületében például az elhunyt temettetéséről gondoskodó, a kerületben életvitelszerűen élő lakos kérhet támogatást, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot. A támogatás összege a temetési számla költségének 25 százaléka, de legfeljebb 85 500 forint lehet.

A belvárosi V. kerületben más szabályok érvényesek. Itt azok kérhetnek temetési támogatást, akik az elhunyt temettetéséről gondoskodtak, noha erre nem voltak kötelesek, vagy akiknek a temetési költségek viselése saját, illetve családjuk megélhetését veszélyezteti. A támogatás összege a jövedelmi helyzettől függően 50 ezer, 60 ezer vagy 80 ezer forint lehet, de nem haladhatja meg a temetés igazolt költségét.

A fővároson kívül is jelentős eltérések vannak. Szegeden például a 2026-ban módosított önkormányzati rendelet alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől függően 50 ezer, 100 ezer vagy akár 150 ezer forintos temetési segély is megállapítható. A legmagasabb összeg azoknak járhat, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 220 ezer forintot. Debrecenben a temetési támogatás az igazolt költségek legfeljebb 30 százaléka lehet, felső határa pedig a kérelmező jövedelmi helyzetétől függően 100 ezer, 150 ezer vagy 200 ezer forint. A jogosultságnál azt is figyelembe veszik, hogy az igénylő családban vagy egyedül él-e, 18 év alatti gyermek eltemettetése esetén pedig 200 ezer forintos támogatás is megállapítható.

Az önkormányzati temetési támogatást jellemzően az kérheti, aki az elhunyt temetéséről gondoskodott, és akinek a nevére a temetési számla szól.

A kérelmet az illetékes önkormányzatnál kell benyújtani, általában a halotti anyakönyvi kivonat, a temetési számla és a jövedelemigazolások csatolásával. Fontos figyelni a határidőkre, amelyek településenként eltérhetnek. Budapest V. kerületében például 60 nap áll rendelkezésre a kérelem benyújtására, a határidő elmulasztása pedig jogvesztő.

A munkahely és az egészségpénztár is segíthet a temetési költségekben

Az önkormányzati támogatás mellett egyes munkáltatóknál is igényelhető temetési segély, ez azonban nem automatikusan járó juttatás. A feltételeket és az összeget a munkahely belső szabályzata vagy kollektív szerződése határozza meg. A MÁV egyik kollektív szerződésében például az elhunyt munkavállaló családja számára 250 ezer forintos hozzájárulás szerepel, míg a dolgozó közeli hozzátartozójának temetése esetén 60 ezer forintos támogatás adható. A lehetőségekről a munkáltató HR-osztályán érdemes érdeklődni.

Emellett egészség- vagy önsegélyező pénztári tagság esetén is elérhető lehet temetési költségekhez kapcsolódó támogatás. Egyes pénztáraknál a tag közeli hozzátartozója halála esetén, a temetési számla bemutatásával igényelhet kifizetést. Ennek feltételeit és összegét az adott pénztár szabályzata határozza meg.

Fontos, hogy az önkormányzati, munkáltatói és pénztári támogatások nem feltétlenül zárják ki egymást, ezért érdemes mindhárom lehetőségnek utánajárni. Az igényléshez általában szükség lehet a halotti anyakönyvi kivonatra és a temetési költségekről kiállított számlára, valamint figyelni kell az esetleges benyújtási határidőkre is.