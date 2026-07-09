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Novy Urengoi közelében lévő gázkitermelő ipar;Földgáztermelés és -feldolgozás Oroszországban
Világ

Óriási bajban Putyin: teljesen leállítják az oroszok a dízel exportját, több olajfinomító is megrongálódott

Pénzcentrum/MTI
2026. július 9. 07:59

Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját, hogy növelje a belföldi ellátást és stabilizálja az üzemanyagpiacot. Az exporttilalom immár a dízelüzemanyag-gyártókra is kiterjed, így gyakorlatilag minden piaci szereplőt érint. A kormány emellett üzemanyagimporttal, a finomítók karbantartásának elhalasztásával és a termelés átszervezésével igyekszik enyhíteni a kialakult helyzetet.

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Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját - jelentette be szerdán Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. "Ma tilalmat vezettünk be a dízelolaj exportjára, ami lehetővé teszi a szállítások fokozását a belső piacra" - ismertette az intézkedést Novak.

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Szerdán az orosz kormány közölte, hogy a dízelüzemanyag-gyártókra is kiterjesztette az ideiglenes exporttilalmat; ez a döntés azonban nem érinti a kormányközi megállapodások keretében történő szállításokat. Ezt megelőzően Oroszországban a nem termelők számára volt érvényben a dízelüzemanyagra vonatkozó exporttilalom. Így mostantól az Orosz Föderációban teljes körű exporttilalom lépett életbe a dízel tekintetében minden piaci szereplő számára.

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Az orosz miniszterelnök-helyettes a kabinet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott ülésén kijelentette, hogy sikerült részben stabilizálni az üzemanyagpiacon kialakult - továbbra is nehéz - helyzetet.

Novak szerint az energetikai létesítmények ellen elkövetett "terrortámadások" miatt néhány finomító megrongálódott, és a benzin termelését vissza kellett fogni. Az energetikai szektorért felelős miniszterelnök-helyettes beszámolt a kabinet által hozott további intézkedésekről is. Így Oroszország ebben a hónapban megkezdi az üzemanyagok importját is a helyzet enyhítése érdekében. A saját termelést azzal kívánják stabilizálni, hogy a finomítók a tervezett karbantartási munkákat későbbi időpontra halasztják. Emellett fokozzák az alacsonyabb minőségű üzemanyagok gyártását is.

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Putyin azt hangsúlyozta, hogy az orosz energiarendszer nagy tartalékkal rendelkezik. "Az orosz energiarendszer tartalékkapacitása nagyon magas, az egyik legmagasabb a világon" – mondta, hozzátéve, hogy a kijevi vezetés arra törekszik, hogy kárt okozzon az orosz gazdaságnak és nyugtalanságot keltsen a társadalomban, de "ez kivitelezhetetlen feladat". Mint mondta, Kijev igyekszik megzavarni a nyaralási szezont Oroszország déli részén, különösen a Krímben. Kiemelte, hogy az üzemanyagellátás területén jelentkező nehézségek ideiglenes jellegűek.

Az agrártárca jelentéseire hivatkozva közölte azt is, hogy a mezőgazdasági termelésben nincsenek gondok az üzemanyagellátással.
Címlapkép: Getty Images
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