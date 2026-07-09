A BBC tényfeltáró nyomozása három olyan férfit azonosított, akik a megszállt ukrán területeken működő titkos, illegális börtönökben ukrán foglyok kínzásában vettek részt.
Óriási bajban Putyin: teljesen leállítják az oroszok a dízel exportját, több olajfinomító is megrongálódott
Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját, hogy növelje a belföldi ellátást és stabilizálja az üzemanyagpiacot. Az exporttilalom immár a dízelüzemanyag-gyártókra is kiterjed, így gyakorlatilag minden piaci szereplőt érint. A kormány emellett üzemanyagimporttal, a finomítók karbantartásának elhalasztásával és a termelés átszervezésével igyekszik enyhíteni a kialakult helyzetet.
Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját - jelentette be szerdán Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. "Ma tilalmat vezettünk be a dízelolaj exportjára, ami lehetővé teszi a szállítások fokozását a belső piacra" - ismertette az intézkedést Novak.
Szerdán az orosz kormány közölte, hogy a dízelüzemanyag-gyártókra is kiterjesztette az ideiglenes exporttilalmat; ez a döntés azonban nem érinti a kormányközi megállapodások keretében történő szállításokat. Ezt megelőzően Oroszországban a nem termelők számára volt érvényben a dízelüzemanyagra vonatkozó exporttilalom. Így mostantól az Orosz Föderációban teljes körű exporttilalom lépett életbe a dízel tekintetében minden piaci szereplő számára.
Az orosz miniszterelnök-helyettes a kabinet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott ülésén kijelentette, hogy sikerült részben stabilizálni az üzemanyagpiacon kialakult - továbbra is nehéz - helyzetet.
Novak szerint az energetikai létesítmények ellen elkövetett "terrortámadások" miatt néhány finomító megrongálódott, és a benzin termelését vissza kellett fogni. Az energetikai szektorért felelős miniszterelnök-helyettes beszámolt a kabinet által hozott további intézkedésekről is. Így Oroszország ebben a hónapban megkezdi az üzemanyagok importját is a helyzet enyhítése érdekében. A saját termelést azzal kívánják stabilizálni, hogy a finomítók a tervezett karbantartási munkákat későbbi időpontra halasztják. Emellett fokozzák az alacsonyabb minőségű üzemanyagok gyártását is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Putyin azt hangsúlyozta, hogy az orosz energiarendszer nagy tartalékkal rendelkezik. "Az orosz energiarendszer tartalékkapacitása nagyon magas, az egyik legmagasabb a világon" – mondta, hozzátéve, hogy a kijevi vezetés arra törekszik, hogy kárt okozzon az orosz gazdaságnak és nyugtalanságot keltsen a társadalomban, de "ez kivitelezhetetlen feladat". Mint mondta, Kijev igyekszik megzavarni a nyaralási szezont Oroszország déli részén, különösen a Krímben. Kiemelte, hogy az üzemanyagellátás területén jelentkező nehézségek ideiglenes jellegűek.
Az agrártárca jelentéseire hivatkozva közölte azt is, hogy a mezőgazdasági termelésben nincsenek gondok az üzemanyagellátással.
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
Alig tíz évvel ezelőtt az európai elit még olyan magabiztos volt saját energiabiztonságát illetően, hogy komolyan fontolgatta az amerikai földgáz importjának teljes betiltását.
Németország egyre gyakrabban szembesül hasonló fenyegetésekkel.
Hivatalos, óriási pert kap a nyakába Magyarország az árrésstop miatt: indul az eljárás az Európai Bíróságon
A belső piac működésével összefüggésben Magyarország egy tizenegy tagállamot érintő eljárásban vált érintetté.
Kemény üzenetet küldött Spanyolországnak Donald Trump: súlyos következményeket helyezett kilátásba.
A keretből Magyarország eredetileg 16,2 milliárd euróra volt jogosult.
Itt van Donald Trump rendkívüli bejelentése: hivatalosan is vége a tűzszünetnek, háborúban állnak Iránnal
Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson bejelentette, hogy felmondta az Iránnal kötött tűzszünetet
Meglepő hír érkezett az Egyesült Államokból: Trump állítja, hogy létrejöhet a megállapodás Putyin és Zelenszkij között
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyaránt nyitott lehet az ukrajnai háború lezárására.
Rendkívüli csapás: 2500 kilométerre a frontvonaltól bénították meg Oroszország legfontosabb üzemanyaggyárát
Egy ukrán dróntámadás miatt leállt Oroszország legnagyobb és legfontosabb üzemanyaggyártó létesítménye, a frontvonaltól mintegy 2500 kilométerre fekvő omszki olajfinomító.
Sosem látott fegyverkezési hullámot hirdetett meg a NATO-főtitkára: a németeknek is zöld utat adtak a gyártásra
A szövetségesek sorra jelentik be jelentős katonai beruházásaikat, amivel azt bizonyítják, hogy teljesítik az Egyesült Államok védelmi kiadások növelésére vonatkozó elvárásait.
Bár az epicentrum közelében élők érezhették a földmozgást, anyagi károkról eddig nem érkezett bejelentés.
Egy hónapig tartott az iráni béke: újra kiújult a háború, Donald Trump több célpontra is kiadta a tűzparancsot
A mostani volt az első amerikai katonai akció azóta, hogy június elején a két ország napokon át kölcsönösen támadta egymást.
Elképesztő dolog történik Európa egyik legerősebb hatalmában: orosz rulettet játszik a legerősebb ellenzéki politikus - akár ki is eshet a parlamentből
A politikus az időközi választást a nép és a hatalmi elit összecsapásaként jellemezte.
Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad.
Ez a külföldi vezető lett Donald Trump új legjobb barátja: már hivatásos Trump-suttogóként hivatkoznak rá
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik a NATO ankarai csúcstalálkozójára.
Veszedelmes fegyverrel kezdte el támadni a nyugatot Oroszország, Kína és Irán: ez minden háborúnál pusztítóbb
Az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének harmincharmadik ülésszakát Hágában, a mélyülő nemzetközi válságok árnyékában tartják.
Az Egyesült Királyság tengerhajózási biztonsági szervezete, az UKMTO közölte, hogy a hajót az ománi Líma közelében érte találat.
Az államfő sértetlen maradt, mivel a detonációk idején már elhagyta az épületet.
Órák óta ostrom alatt Moszkva: leállt a fő repülőtér, egy kulcsfontosságú célpont is veszélybe került
Moszkvában órák óta dolgozik a légvédelem, a támadások miatt a Seremetyjevó repülőtér forgalmát is felfüggesztették.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.