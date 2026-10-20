A kormány 17,8 százalékos béremelést jelentett be a szociális szférában a 2027-es költségvetés részeként.
Újabb bejelentés tett Magyar Péter: jöhet a 3%-os nyugdíjemelés 2027-ben, lesz 14. havi nyugdíj is és érkezik a nyugdíjas SZÉP-kártya
Hétfőn 13 órától ismertette Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben a 2027-es költségvetés részleteit. Többek között beszélt arról is, mi lesz a 14. havi nyugdíj sorsa, és hogy kik juthatnak először hozzá a nyugdíjas SZÉP-kártyához. Kedd reggel a miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújából pedig az is kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést.
Azt már korábban bejelentették, hogy 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. A miniszterelnök szerint ezzel több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, egyeseké akár a duplájára is nőhet. Emellett azonban nem szabad megfeledkezni a rendes éves nyugdíjemelés összegéről sem. Ennek mértékét mindig a következő évi költségvetésbe betervezett infláció határozza meg. A költségvetést tegnap ismertette a miniszternök a parlamentben.
Az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth rádióban. Ez a szám - amennyiben a nyugdíjtörvény addig nem változik - meghatározza a jövő évi nyugdíjemelés mértékét is.
3 százalékos nyugdíjemelés 2027-ben
A friss bejelentés szerint a kormány 3%-os inflációval számol 2027-ben. Ez pedig azt jelenti, hogy jöhet a 3%-os nyugdíjemelés 2027-ben a magyar öregségi nyugdíjasoknak, illetve mindenkinek, aki
- özvegyi nyugdíjat,
- szülői nyugdíjat,
- árvaellátást,
- baleseti hozzátartozói nyugellátást,
- mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
- mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
- korhatár előtti ellátást,
- szolgálati járandóságot,
- átmeneti bányászjáradékot,
- táncművészeti életjáradékot,
- rokkantsági ellátást,
- rehabilitációs ellátást,
- baleseti járadékot,
- bányászok egészségkárosodási járadékát,
- fogyatékossági támogatást,
- vakok személyi járadékát,
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
- polgármesterek közszolgálati járadékát,
- a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
- a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
- a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
- a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
- házastársi pótlékot,
- házastárs után járó jövedelempótlékot,
- nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
- nemzeti gondozási díjat és
- bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat
kapott a 2026-os év folyamán, akár csak egy napig.
Jön a nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-től, megmarad a 13. havi és 14. havi nyugdíj
Azt is bejelentette Magyar Péter hétfőn, hogy 2030-ig több lépcsőben vezetik be az ígért nyugdíjas SZÉP-kártyát. 2027-től elsőként az 500 ezer forint alatti jövedelmű nyugdíjasok juthatnak hozzá először. Erre 90 milliárd forintot szán a kormány. Az ígéreteknek megfelelően a SZÉP-kártyára érkező összeget gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre is lehet fordítani.
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Magyar Péter ismét ígértet tett a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti részletének kifizetésére. Ez egyben azt is jelenti, hogy a TISZA nem kívánja a második heti részlettel tovább növelni a 14. havi nyugdíj összegét, vagyis folytatni a lépcsőzetes bevezetést. Az előző kormány tervei szerint 2027-ben már a 13. havi nyugdíj mellett még egy félhavi plusz nyugdíj is érkezett volna - bár tulajdonképpen a 13. havi nyugdíjat is két lépcsőben vezették be, nem négyben. Korábban lehetett hallani olyan tervekről, hogy a 14. havi nyugdíjat is szociális alapon súlyozva vezetnék be - erről azonban nem esett most szó.
Ahogy idén, 2027-ben ugyanúgy várható tehát a 13. havi és 14. havi nyugdíj kifizetése februárban. Azt is elmondta, hogy összesen a rendes éves nyugdíjemelésre, az öregségi nyugdíjminimum emelésre, 13. és 14. havi nyugdíjakra és SZÉP-kártyákra 449 milliárd forintot költ a kormány a friss költségvetés szerint.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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