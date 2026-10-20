Újabb bejelentés tett Magyar Péter: jöhet a 3%-os nyugdíjemelés 2027-ben, lesz 14. havi nyugdíj is és érkezik a nyugdíjas SZÉP-kártya

Hétfőn 13 órától ismertette Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben a 2027-es költségvetés részleteit. Többek között beszélt arról is, mi lesz a 14. havi nyugdíj sorsa, és hogy kik juthatnak először hozzá a nyugdíjas SZÉP-kártyához. Kedd reggel a miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújából pedig az is kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést.

Azt már korábban bejelentették, hogy 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. A miniszterelnök szerint ezzel több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, egyeseké akár a duplájára is nőhet. Emellett azonban nem szabad megfeledkezni a rendes éves nyugdíjemelés összegéről sem. Ennek mértékét mindig a következő évi költségvetésbe betervezett infláció határozza meg. A költségvetést tegnap ismertette a miniszternök a parlamentben.

Az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth rádióban. Ez a szám - amennyiben a nyugdíjtörvény addig nem változik - meghatározza a jövő évi nyugdíjemelés mértékét is.

3 százalékos nyugdíjemelés 2027-ben

A friss bejelentés szerint a kormány 3%-os inflációval számol 2027-ben. Ez pedig azt jelenti, hogy jöhet a 3%-os nyugdíjemelés 2027-ben a magyar öregségi nyugdíjasoknak, illetve mindenkinek, aki

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

házastársi pótlékot,

házastárs után járó jövedelempótlékot,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat és

bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat

kapott a 2026-os év folyamán, akár csak egy napig.

Jön a nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-től, megmarad a 13. havi és 14. havi nyugdíj

Azt is bejelentette Magyar Péter hétfőn, hogy 2030-ig több lépcsőben vezetik be az ígért nyugdíjas SZÉP-kártyát. 2027-től elsőként az 500 ezer forint alatti jövedelmű nyugdíjasok juthatnak hozzá először. Erre 90 milliárd forintot szán a kormány. Az ígéreteknek megfelelően a SZÉP-kártyára érkező összeget gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre is lehet fordítani.

Magyar Péter ismét ígértet tett a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti részletének kifizetésére. Ez egyben azt is jelenti, hogy a TISZA nem kívánja a második heti részlettel tovább növelni a 14. havi nyugdíj összegét, vagyis folytatni a lépcsőzetes bevezetést. Az előző kormány tervei szerint 2027-ben már a 13. havi nyugdíj mellett még egy félhavi plusz nyugdíj is érkezett volna - bár tulajdonképpen a 13. havi nyugdíjat is két lépcsőben vezették be, nem négyben. Korábban lehetett hallani olyan tervekről, hogy a 14. havi nyugdíjat is szociális alapon súlyozva vezetnék be - erről azonban nem esett most szó.

Ahogy idén, 2027-ben ugyanúgy várható tehát a 13. havi és 14. havi nyugdíj kifizetése februárban. Azt is elmondta, hogy összesen a rendes éves nyugdíjemelésre, az öregségi nyugdíjminimum emelésre, 13. és 14. havi nyugdíjakra és SZÉP-kártyákra 449 milliárd forintot költ a kormány a friss költségvetés szerint.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA