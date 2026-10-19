Kanada egyik legfontosabb olajtermelő tartománya népszavazáson dönt arról, elinduljon-e a függetlenség felé vezető úton.
Merész hiánycélt tűztek ki 2027-re: komoly vizsga vár a magyar gazdaságra a szakértő szerint
Magyar Péter 4,9 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánycélt jelentett be 2027-re, miközben több ezer milliárd forintos nagyságrendű kiadási és adópolitikai változást is felvázolt. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának igazgatója szerint az 5 százalék alatti cél kijelölése fontos jelzés a piacoknak, ugyanakkor szűk mozgásteret hagy a kormánynak. Ha a vállalás nem teljesül, az a befektetői bizalom megingásán keresztül a forintot és az állampapírpiacot is gyengítheti.
A miniszterelnök hétfői bejelentése alapján a kormány 2027-ben a GDP 4,9 százalékára szorítaná le az államháztartás hiányát. A költségvetés tervezett intézkedései között ugyanakkor számos olyan lépés szerepel, amely növeli az állami kiadásokat, ezért ezek finanszírozása komoly költségvetési feladatot jelent.
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának igazgatója szerint a hiánycél meghatározása azért is lényeges, mert a kormány ezzel egyértelmű jelzést küld a pénzügyi piacoknak. Az 5 százalék alatti vállalás ugyanis fegyelmező erővel hathat a költségvetési politikára, hiszen az ettől való eltérés komoly bizalomvesztést okozhat.
A befektetők számára nemcsak a költségvetés számai számítanak, hanem az is, hogy a kormány mennyire tartja magát a vállalásaihoz. Ha a hiány a tervezettnél magasabb lesz, az az euróbevezetés iránti bizalmat is gyengítheti, ami a forint árfolyamára és az állampapírok piacára egyaránt kedvezőtlenül hathat.
A miniszterelnök által ismertetett tervek jelentős többletkiadásokkal járhatnak. Ezek közé tartozik a családi pótlék megduplázása, a mediánbér alatti keresetek adóterheinek csökkentése, a minimálnyugdíjak emelése, a nyugdíjasoknak szánt juttatások bővítése, valamint az ágazati béremelések és az egészségügyi kiadások növelése.
A tervek között szerepel a gyermekvédelem támogatásának emelése, az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás mérséklése, valamint a Budapesti Közlekedési Központ támogatásának növelése is. Árokszállási Zoltán számításai szerint ezek az intézkedések együttesen mintegy 2100 milliárd forinttal növelhetik a költségvetési hiányt, illetve ennyi többletforrást hagyhatnak a gazdaság szereplőinél.
A kiadások bővítése önmagában még nem feltétlenül jelent problémát, a kérdés az, hogy a kormány milyen bevételekkel és megtakarításokkal teremti meg hozzá a fedezetet. Az elemző szerint a bejelentett intézkedések finanszírozásához az adópolitikai változásoknak és a kiadások visszafogásának egyaránt érdemi szerepet kell kapniuk.
A kormány több olyan intézkedést is kilátásba helyezett, amely növelheti az állam bevételeit. Ezek közé tartozik a vagyonadó bevezetése, a dohánytermékek adójának emelése, a nagyobb árbevételű vállalatok társasági adójának növelése, az innovációs járulék emelése, a cégautóadó átalakítása, a bányajáradék emelése és a reklámadó újbóli bevezetése.
Árokszállási Zoltán értékelése szerint a felsorolt adóintézkedések önmagukban várhatóan nem teremtenek elegendő forrást a több mint 2000 milliárd forintos hiánynövelő hatás ellensúlyozására. A kormány ezért a korábbi, pazarlónak minősített állami működés visszaszorításából is jelentős megtakarításokat vár.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Magyar Péter a bejelentés szerint 2027-ben 1500 milliárd forintos nagyságrendű megtakarítást tart elérhetőnek a 2026-os kiadásokhoz képest. Ha ez ténylegesen megvalósul, az adóemelésekkel együtt már érdemben javíthatja a költségvetési egyenleget. A bejelentett megtakarítások részletei azonban egyelőre nem teljesen ismertek. Emiatt még nem lehet pontosan megállapítani, hogy az egyes intézkedések milyen mértékben és milyen időzítéssel javítják majd a büdzsé egyenlegét.
A nyugdíjak és az energiacégek adója is tartogathat kérdéseket
Az elemző szerint több olyan részlet is tisztázásra vár, amely érdemben módosíthatja a 2027-es hiányra vonatkozó becsléseket. Egyelőre például nem egyértelmű, hogy sor kerül-e a 14. havi nyugdíj második heti részletének kifizetésére, amelyet még az előző kormány ígért meg.
Az energiacégeket terhelő adók esetében szintén kérdés, hogy a most kilátásba helyezett változtatások a már meglévő terheken felüli többletbevételt jelentenek-e. Az ilyen részletek tisztázása nélkül a költségvetés várható egyenlegét csak jelentős bizonytalanság mellett lehet megbecsülni.
Az MBH Bank elemzése szerint a hiány a 2026-ra várt, mintegy 7,2 százalékos GDP-arányos szintről intézkedések nélkül is 6–6,5 százalék közé mérséklődhetne 2027-ben. A tényleges csökkenés mértéke attól függ, hogy a kormány milyen kiadási és bevételi intézkedéseket vezet be, illetve ezekből mennyi valósul meg.
A piacok egyelőre a vállalást figyelhetik
Az MBH Bank a bejelentések előtt 5,3 százalékos GDP-arányos hiányt várt 2027-re. Árokszállási Zoltán szerint az új intézkedések ismeretében egyelőre nem változtattak ezen az előrejelzésen, a következő napokban érkező részletesebb információk azonban módosíthatják a várakozásokat.
A 4,9 százalékos cél kijelölése mindenesetre fontos üzenet a befektetőknek. A kormány ezzel azt jelzi, hogy a jelentős szociális és gazdaságpolitikai vállalások mellett is igyekszik kordában tartani a költségvetési hiányt. A következő időszakban ezért nem pusztán a bejelentett célérték lesz meghatározó, hanem az is, hogy a kormány milyen konkrét intézkedésekkel támasztja alá azt. A piacok számára a hiteles finanszírozási terv és a végrehajtás lehet a döntő tényező.
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot.
Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?
Több önkormányzati beruházás akadozik a TOP Plusz programban. Brüsszelben a támogatások felhasználásának és a fejlesztések megvalósításának gondjairól beszéltek.
A 2026 tavaszán megválasztott új kormány határozottan támogatja az eurózónához való csatlakozást, célja pedig a maastrichti kritériumok 2030 körüli teljesítése.
Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon 2026. 42. hetében.
Hétfőn 13 órától ismerteti Magyarország 2027-es költségvetésének alapjait Magyar Péter.
Megszólalt Magyar Péter: rémes szankciót törölhet el az EU Magyarországgal szemben - rengeteg pénzről van szó
A miniszterelnök szerint év végéig meglehet a megállapodás a napi 1 millió eurós migrációs büntetésről.
Meredeken emelkedett a nyersolaj ára pénteken, miután a Hormuzi-szorosban sorra hajtottak végre akciókat az irániak.
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
A probléma az, hogy a növekedési tartalékaink kimerültek az előző pár évben. Ahhoz, hogy ebből kijussunk, ahhoz nem elégséges, és nem is szükséges az euro-csatlakozás.
Éles vitát váltott ki az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján a szén-dioxid-kibocsátás árazásának kiterjesztése.
A BÉT részvényindexe, a BUX 969,69 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 144 454,77 ponton zárt csütörtökön.
Az Európai Unió egy új, elrettentő erejű kereskedelmi védelmi eszköz kidolgozásába kezdett
Meglepő számok érkeztek a bérekről: ennyivel nőtt a magyarok fizetése, már 740 ezer felett a bruttó átlagkereset
A nettó átlagkereset már közel 520 ezer forint, a bérek reálértéke pedig 8,6 százalékkal nőtt egy év alatt.
Az euró és a svájci frank drágult, a dollár viszont olcsóbb lett a forinthoz képest péntek reggel.
Ha eurót szeretnénk, akkor a csatlakozás előtti néhány évben egyszámjegyű béremelkedésben kell gondolkodni.
A szervezet a társadalmi egyeztetés keretében hivatalosan is benyújtotta javaslatait a Pénzügyminisztériumnak.
Bár tavasz óta érezhetően javult a kormány és a bankszektor viszonya, a hitelintézetek most már konkrét lépéseket várnak a döntéshozóktól.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.