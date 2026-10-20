Költségvetés 2027: elárulta Magyar Péter, mekkora inflációval számol a kormány jövőre

A jövő évi költségvetés legnagyobb nyertesei a családok, a bérből élők, a nyugdíjasok, valamint az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók lesznek Magyar Péter szerint. A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról is beszélt, hogy a béremelések, a nyugdíjak emelése és a családi pótlék megduplázása az infláció növekedésével járhat, de várakozásai szerint az árdrágulás mértéke 3 százalék körül marad.

A miniszterelnök kedd reggel a Kossuth rádióban fejtette ki, hogy a jövő évi büdzsé legnagyobb nyertesei a családok, a bérből élők, a nyugdíjasok, valamint az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók lesznek.

A jelenlegi eredményeket az előző időszak nehézségeivel állította szembe. Felidézte, hogy az Orbán-kormánytól egy olyan országot vettek át, amelyet a korábbi vezetés "elhazudott". Akkoriban a költségvetési hiány meghaladta a 8 százalékot, a gazdaság pedig egyáltalán nem növekedett. Ez a helyzet ahhoz vezetett, hogy Magyarországnak kiugróan magas kamatokkal és finanszírozási költségekkel kellett szembenéznie az államadósság megújítása során.

A kormányfő szerint a korábbi vezetés felelőtlen gazdálkodásához képest komoly eredmény, hogy a nehéz kiinduló helyzet ellenére sikerült egyensúlyba hozni az államháztartást, így a jövő évben már széles társadalmi rétegek terhei csökkenhetnek.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem az euró bevezetését tekinti elsődleges célnak. Véleménye szerint az a legfontosabb, hogy javuljon az emberek életminősége, és ha ennek eredményeként Magyarország később csatlakozik az euróövezethez, az pozitív fejlemény lehet.

A miniszterelnök szerint a hétfőn bejelentett intézkedések, köztük a 670 milliárd forintos béremelés, a nyugdíjemelés és a családi pótlék megduplázása növelik a háztartásoknál maradó jövedelmet, ami várhatóan felfelé hajtja majd az inflációt, igaz, szerinte ennek mértéke a 3 százalékos szint mellett továbbra is átlagosnak tekinthető.

Címlapkép:MTI/Szigetváry Zsolt