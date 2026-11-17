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Januártól eltörölnek egy fontos nyugdíjszabályt: sok idős magyarnak jelenthet komoly pluszpénzt a változás
Jelentős változások lépnek életbe 2027. január 1-jétől a nyugdíj melletti munkavégzés szabályaiban. Megszűnnek a közszférában dolgozó nyugdíjasokra vonatkozó korlátozások, és eltörlik a korhatár előtti ellátások mellett végzett munkára vonatkozó éves kereseti korlátot is.
2026. december 31-éig a közalkalmazotti és más közszférás jogviszonyokban végzett munka esetén főszabályként szünetel a nyugdíj folyósítása. Ez alól kivételt jelentenek a szociális, gyermekvédelmi, gyermekellátási, köznevelési, szakképzési és egészségügyi területen dolgozók, akik a kormány mentesítő rendelkezése alapján a munkabérük mellett a nyugdíjukat is felvehetik.
Az új szabályok értelmében azonban 2027. január 1-jétől a közszférában is ugyanolyan korlátozások nélkül lehet majd dolgozni a nyugdíj mellett, mint a versenyszférában - írta elemzésében Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru alapítója. Fontos változás az is, hogy azok, akiknek 2026-ban szünetelt az öregségi nyugdíjuk, 2027-ben jogosultak lehetnek a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjra, amennyiben februárban is részesülnek nyugdíjban.
A nyugdíj melletti munkavégzés általános szabályai
A nyugdíj mellett végzett munkával szerzett kereset 2027-ben is járulékmentes marad, vagyis a nyugdíjasoknak továbbra sem kell megfizetniük a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot. Emiatt azonban a munkavégzés jövőre sem jogosít nyugdíjnövelésre.
A nyugdíjas munkavállalók keresete a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól is mentesül, ami a munkáltatók számára is kedvezővé teszi foglalkoztatásukat. A nyugdíj mellett megszerezhető kereset összegét 2027-ben sem korlátozza semmi - írta a szakértő.
Rokkantsági és rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés
A rokkantsági és rehabilitációs ellátás mellett 2027-ben sem lesz sem időbeli, sem kereseti korlátozás, függetlenül attól, hogy az érintett a közszférában vagy a versenyszférában dolgozik. Az ilyen ellátások mellett végzett munkával szerzett keresetet ugyanakkor a személyi jövedelemadón túl társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó is terheli.
A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék és a bányászok egészségkárosodási járadéka mellett végzett munkára 2026 végéig még a minimálbér tizennyolcszorosának megfelelő éves kereseti korlát vonatkozik. Emellett a közszféra nem mentesített területein végzett munka miatt is szüneteltethetik az ellátást.
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2027. január 1-jétől mindkét korlátozás megszűnik, így az érintettek ugyanúgy korlátozás nélkül dolgozhatnak, mint az öregségi nyugdíjasok.
Az említett ellátások mellett szerzett keresetet azonban továbbra is terheli a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó.
A közszférás nyugdíjszüneteltetés eltörlésével megszűnik az egészségügyi dolgozók kieső nyugdíját pótló jövedelemkiegészítés szabályozása is. Farkas András emlékeztetett arra, hogy az orvosok és ápolók nyugdíjpótló jövedelemkiegészítését korábbi elemzéseiben többször is bírálta. Az egészségügyi dolgozók ugyanakkor már 2026. január 1-jétől korlátozás nélkül felvehetik a nyugdíjukat a munkabérük mellett, a kormány korábbi mentesítő rendelkezése alapján.
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