2026. október 24. szombat Salamon
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
nyugdíjas, bevásárlás, nyugdíjas utalvány
Nyugdíj

Rengeteg nyugdíjas kap vásárlási utalványt novemberben: mutatjuk, kik jogosultak rá és hogyan lehet átvenni

Pénzcentrum
2026. október 24. 10:32 3 perc

Idén is meghirdette az Óbudai Megbecsülés Programot a III. kerületi önkormányzat, amelynek keretében 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kaphatnak a jogosult lakosok. A támogatás nemcsak a 65 év feletti nyugdíjasoknak járhat, hanem bizonyos megváltozott munkaképességű ellátásban részesülőknek is. Az utalványokat november 2. és 13. között lehet átvenni, felhasználásukra pedig 2027 márciusának végéig lesz lehetőség.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2023-ban indította el az Óbudai Megbecsülés Programot, amelynek célja a kerületben élő idősek és rászorulók támogatása. A kezdeményezés keretében az önkormányzat évente egyszer 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt biztosít a jogosultaknak, amelyet öt darab, egyenként 2000 forintos címletben adnak át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A programot azóta minden évben megszervezték, a jogosultak körét pedig tavaly kibővítették. Ennek köszönhetően a 65 év feletti nyugdíjasok mellett már a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, valamint rokkantsági járadékban részesülők is igénybe vehetik a támogatást, amennyiben megfelelnek a feltételeknek.

Kik kaphatják meg a 10 ezer forintos utalványt?

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a támogatásra azok a III. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nyugdíjasok jogosultak, akik 2026. október 31-ig betöltik a 65. életévüket, és havi nyugellátásuk összege nem haladja meg a 427 500 forintot.

A támogatást emellett azok is megkaphatják, akik rokkantsági, kivételes rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, illetve rokkantsági járadékban részesülnek, és ellátásuk összege nem haladja meg a havi 427 500 forintot. Számukra a program már 55 éves kortól lehetőséget biztosít a részvételre. A jövedelmi határ a szociális vetítési alap tizenötszöröse, amely jelenleg szintén 427 500 forint. A jogosultság feltétele minden esetben a III. kerületi bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely.

Mikor és hogyan lehet átvenni az utalványokat?

A 10 ezer forintos vásárlási utalványokat 2026. november 2. és 13. között osztják ki, több kerületi helyszínen. Az átvételi pontokról és időpontokról az önkormányzat honlapján lehet tájékozódni. Azok, akik tavaly már részt vettek az Óbudai Megbecsülés Programban, e-mailben kapnak értesítést az idei átvételi lehetőségekről. Az új jogosultak a helyszínen regisztrálhatnak, akár személyesen, akár meghatalmazott útján.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az átvételhez minden esetben szükség van a személyi igazolvány, a lakcímkártya, a TAJ-kártya, valamint a nyugdíj vagy az érintett ellátás összegét igazoló dokumentum bemutatására. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a nyugdíj igazolására a banki átutalásról szóló dokumentum is elfogadható.

Kapcsolódó cikkeink:

Azok számára, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni, meghatalmazott útján is lehetőség van az utalvány átvételére. Ehhez az önkormányzat által biztosított mintanyomtatvány használható, de más, szabályosan kitöltött, két tanúval ellátott meghatalmazást is elfogadnak. Fontos, hogy a jogosultságot igazoló dokumentumokat ebben az esetben is be kell mutatni.

Az Óbudai Megbecsülés Program keretében kiosztott utalványok 2027. március 31-ig válthatók be az önkormányzat által kijelölt elfogadóhelyeken. A beváltóhelyek listáját az önkormányzat hamarosan közzéteszi. A jogosultaknak ezért érdemes figyelniük a kerület hivatalos tájékoztatását, hogy időben értesüljenek az átvételi helyszínekről és az utalványok felhasználási lehetőségeiről.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #nyugdij #önkormányzat #Budapest #nyugdíjas #támogatás #óbuda #utalvány #idősek #nyugdíjasok #szociális támogatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:32
11:03
10:48
10:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 23.
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
2026. október 23.
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
2026. október 23.
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
NAPTÁR
Tovább
2026. október 24. szombat
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás
2
2 napja
Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei
3
2 hónapja
Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál: százezreket érint a hatalmas emelés, de komoly bökkenőre derült fény
4
2 hónapja
Idő előtt jöhet a magyar nyugdíjak átalakítása: milliónyi időst érintene, óriási pénzekről van szó
5
3 hónapja
Rendkívüli bejelentés érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokról: itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 12:04
Elárulták Az Árulók, Vasvári Vivien és Sapkás Piréz, mire költik az RTL műsorának több mint 13 milliós főnyereményét
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 11:32
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Auchan: kitört a tökháború a magyar boltokban, mutatjuk, idén hol a legolcsóbb a Halloween-tök
Agrárszektor  |  2026. október 24. 11:28
Akkora a baj, hogy már az EU-tól kér segítséget Magyarország is