Rengeteg nyugdíjas kap vásárlási utalványt novemberben: mutatjuk, kik jogosultak rá és hogyan lehet átvenni

Idén is meghirdette az Óbudai Megbecsülés Programot a III. kerületi önkormányzat, amelynek keretében 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kaphatnak a jogosult lakosok. A támogatás nemcsak a 65 év feletti nyugdíjasoknak járhat, hanem bizonyos megváltozott munkaképességű ellátásban részesülőknek is. Az utalványokat november 2. és 13. között lehet átvenni, felhasználásukra pedig 2027 márciusának végéig lesz lehetőség.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2023-ban indította el az Óbudai Megbecsülés Programot, amelynek célja a kerületben élő idősek és rászorulók támogatása. A kezdeményezés keretében az önkormányzat évente egyszer 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt biztosít a jogosultaknak, amelyet öt darab, egyenként 2000 forintos címletben adnak át.

A programot azóta minden évben megszervezték, a jogosultak körét pedig tavaly kibővítették. Ennek köszönhetően a 65 év feletti nyugdíjasok mellett már a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, valamint rokkantsági járadékban részesülők is igénybe vehetik a támogatást, amennyiben megfelelnek a feltételeknek.

Kik kaphatják meg a 10 ezer forintos utalványt?

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a támogatásra azok a III. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nyugdíjasok jogosultak, akik 2026. október 31-ig betöltik a 65. életévüket, és havi nyugellátásuk összege nem haladja meg a 427 500 forintot.

A támogatást emellett azok is megkaphatják, akik rokkantsági, kivételes rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, illetve rokkantsági járadékban részesülnek, és ellátásuk összege nem haladja meg a havi 427 500 forintot. Számukra a program már 55 éves kortól lehetőséget biztosít a részvételre. A jövedelmi határ a szociális vetítési alap tizenötszöröse, amely jelenleg szintén 427 500 forint. A jogosultság feltétele minden esetben a III. kerületi bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely.

Mikor és hogyan lehet átvenni az utalványokat?

A 10 ezer forintos vásárlási utalványokat 2026. november 2. és 13. között osztják ki, több kerületi helyszínen. Az átvételi pontokról és időpontokról az önkormányzat honlapján lehet tájékozódni. Azok, akik tavaly már részt vettek az Óbudai Megbecsülés Programban, e-mailben kapnak értesítést az idei átvételi lehetőségekről. Az új jogosultak a helyszínen regisztrálhatnak, akár személyesen, akár meghatalmazott útján.

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Az átvételhez minden esetben szükség van a személyi igazolvány, a lakcímkártya, a TAJ-kártya, valamint a nyugdíj vagy az érintett ellátás összegét igazoló dokumentum bemutatására. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a nyugdíj igazolására a banki átutalásról szóló dokumentum is elfogadható.

Azok számára, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni, meghatalmazott útján is lehetőség van az utalvány átvételére. Ehhez az önkormányzat által biztosított mintanyomtatvány használható, de más, szabályosan kitöltött, két tanúval ellátott meghatalmazást is elfogadnak. Fontos, hogy a jogosultságot igazoló dokumentumokat ebben az esetben is be kell mutatni.

Az Óbudai Megbecsülés Program keretében kiosztott utalványok 2027. március 31-ig válthatók be az önkormányzat által kijelölt elfogadóhelyeken. A beváltóhelyek listáját az önkormányzat hamarosan közzéteszi. A jogosultaknak ezért érdemes figyelniük a kerület hivatalos tájékoztatását, hogy időben értesüljenek az átvételi helyszínekről és az utalványok felhasználási lehetőségeiről.