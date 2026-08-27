Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a TISZA-kormány tervei szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. A miniszterelnök szerint ezzel több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, egyeseké akár a duplájára is nőhet. Emellett a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentését is vállalják.

Magyar Péter a közösségi médiában közzétett videóban számolt be a TISZA-kormány egyik tervezett intézkedéséről. A politikus azt írta, hogy 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelnék az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

Magyar Péter szerint az intézkedés több százezer idős embert érintene, és sokak esetében jelentős, akár kétszeres növekedést is jelenthetne.

A miniszterelnök szerint nem ez lenne az egyetlen, időseket érintő változás. A tervek között szerepel a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése is.

Magyar Péter azt írta, hogy az idősek és a nyugdíjak kapcsán több más vállalásuk is volt, ezek teljesítésének előkészítését pedig már megkezdték. Mint fogalmazott, a további döntésekről akkor adnak majd tájékoztatást, amikor azok véglegessé válnak.

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Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán