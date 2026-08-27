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Gazdaság

Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 09:36

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a TISZA-kormány tervei szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. A miniszterelnök szerint ezzel több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, egyeseké akár a duplájára is nőhet. Emellett a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentését is vállalják.

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Magyar Péter a közösségi médiában közzétett videóban számolt be a TISZA-kormány egyik tervezett intézkedéséről. A politikus azt írta, hogy 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelnék az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

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Magyar Péter szerint az intézkedés több százezer idős embert érintene, és sokak esetében jelentős, akár kétszeres növekedést is jelenthetne.

A miniszterelnök szerint nem ez lenne az egyetlen, időseket érintő változás. A tervek között szerepel a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése is.

Magyar Péter azt írta, hogy az idősek és a nyugdíjak kapcsán több más vállalásuk is volt, ezek teljesítésének előkészítését pedig már megkezdték. Mint fogalmazott, a további döntésekről akkor adnak majd tájékoztatást, amikor azok véglegessé válnak.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapi kép: MTI/Balogh Zoltán
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TolllerBela
42 perce
Nem valamiféle szorzókhoz, hanem az élet tényleges fenntartásához elegendő vásárlóerőre kellene koncentrálni ! Pénz, természetbeni juttatások, szolgáltatások, stb. együttesen !
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