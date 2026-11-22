Az állami nyugdíj a huszadik században milliókat emelt ki az időskori szegénységből. Azóta viszont megváltozott a társadalom és a munkaerőpiac, amelyre a rendszert építették. A nyugdíjak egyre nagyobb részt visznek el az állami kiadásokból, miközben több gazdag országban már a fiatal felnőttek kerülnek gyakrabban megélhetési gondba, mint az idősek.

Franciaország 2024-ben többet költött nyugdíjakra, mint oktatásra, rendfenntartásra, lakhatásra, infrastruktúrára és honvédelemre együttvéve. A Financial Times elemzése szerint Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban egyaránt az állami kiadások nagyjából negyedét teszik ki a nyugdíjak. A kiadások egy része ráadásul más költségvetési tételekben jelenik meg. A francia oktatási kiadásoknak például csaknem a negyede nyugdíjkifizetésre megy.

Egyre többe kerül ugyanaz az ígéret

A huszadik század közepén Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Kanadában az idősek nagyjából fele szegénységben élt. Sokan kevés megtakarítással mentek nyugdíjba, és a saját lakás is ritkább volt körükben, mint ma. Az állami nyugdíj kiterjesztéséhez akkor kedvezőek voltak a feltételek. Viszonylag kevés idős ember ellátását kellett finanszírozni, miközben nőtt a dolgozók száma és emelkedtek a bérek.

A legtöbb fejlett országban a mai dolgozók után fizetett járulékokból és adókból fedezik a jelenlegi nyugdíjakat. Ha az ellátást hosszabb ideig folyósítják, miközben kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra és lassan nőnek a bérek, nehezebb előteremteni a fedezetét. Spanyolországban például a nyugdíjra elkülönített járulékbevételek a GDP mintegy 9 százalékát adják, a kifizetések viszont 11 százalékot tesznek ki. A különbözetet más költségvetési bevételekből kell fedezni. Az elemzésben idézett előrejelzés szerint 2050-re a rés a GDP 5 százalékára nőhet.

Ugyanaz a rendszer az egymást követő nemzedékeknek is eltérő megtérülést hozhat. A Financial Times által ismertetett számítás szerint a brit és francia baby boom nemzedék élete során összesen közel kétszer annyit kaphat állami nyugdíjként, mint amennyit a generáció befizetett. Az idősebb spanyol boomereknél az arány megközelítheti a háromszorost. A fiatalabb francia és spanyol nemzedékeknél már az is kérdés, hogy a későbbi ellátás eléri-e a befizetések értékét.

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A lakhatáson is múlik, kinek mennyi marad

Több európai országban a lakhatási költségek levonása után a nyugdíjasok átlagjövedelme már meghaladja az aktív korúakét. Ennek egyik oka, hogy az idősek között több a lakástulajdonos. Egy tehermentes otthonban élő nyugdíjasnak ugyanakkora jövedelemből több maradhat a megélhetésre, mint egy piaci áron lakást bérlő dolgozónak. Nagy-Britanniában a 18–34 évesek közül nagyjából minden ötödik ember elmaradásban van legalább egy háztartási számlával, a 65 év felettieknél ez körülbelül minden negyvenedik emberre igaz.

Sok idős embernek továbbra is az állami nyugdíj az egyetlen érdemi bevétele. A vita arról szól, hogy mennyi állami támogatás jusson azoknak, akiknek saját vagyonukból vagy más jövedelmükből is biztosított a megélhetésük. A Brookings Institution becslése szerint az Egyesült Államokban a következő évtizedben mintegy 2 ezermilliárd dollárnyi társadalombiztosítási ellátás juthat olyan időseknek, akiknek az éves jövedelme már az ellátások beszámítása előtt is meghaladja a 200 ezer dollárt. Brookings Institution

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A korhatár csak az egyik lehetőség

A korhatáremelés egyszerre rövidítheti a nyugdíjban töltött időt és növelheti a járulékfizetéssel töltött évek számát. Dániában ötévente vizsgálják felül a korhatárt a várható élettartam alapján. A változtatást a parlamentnek jóvá kell hagynia, és az csak 15 évvel később lép életbe. Az előre rögzített menetrend időt ad a felkészülésre. Olaszország példája viszont azt mutatja, hogy az előre meghatározott emelés is tiltakozást válthat ki.

Dániában, Hollandiában és Ausztráliában a munkáltatói nyugdíj-megtakarítások jóval nagyobb szerepet játszanak az időskori jövedelemben. Ausztráliában a munkáltató a kereset legalább 12 százalékának megfelelő összeget köteles befizetni a dolgozó nyugdíj-megtakarításába, az állami ellátás pedig a nyugdíjas jövedelmétől és vagyonától függ. Svédország az 1990-es évek válsága után a várható élettartamhoz kötötte a járulékalapú nyugdíj kiszámítását, és célzott ellátást vezetett be azoknak, akiknek kevés egyéb nyugdíjjövedelmük van.

Egy reform hatása csak fokozatosan jelenik meg a költségvetésben. A kormányoknak közben biztosítaniuk kell azok megélhetését, akik már nyugdíjban vannak, miközben a ma dolgozóknak is tudniuk kell, milyen ellátásra számíthatnak. Egy későn bejelentett korhatáremelés vagy szigorítás különösen azokat érintheti érzékenyen, akiknek már csak néhány évük van hátra a nyugdíjig, és ehhez igazították a munkájukat és a megtakarításaikat.