senior calculator bill
Nyugdíj

Ezen a napon érkezik a 13. havi nyugdíj 2026-ban, és a 14. havi nyugdíj első részlete - Lesz, akinek semmi sem jár?

Pénzcentrum
2026. február 12. 09:20

A Magyar Államkincstár által közzétett hivatalos folyósítási dátumok szerint februárban 12-én, csütörtökön - vagyis a mai napon - érkezik a nyugdíj a bankszámlákra. Azon felül pedig, ahogy azt a nyugdíjasok az utóbbi években megszokhatták, a 13. havi nyugdíj 2026-os utalása is februárban történik meg, valamint idén már a 14. havi nyugdíj első részlete is jönni fog. A 13. és 14. havi nyugdíjakat viszont eltérő napon utalják a rendes nyugdíjtól, és a postai kézbesítés napja is változhat. A Pénzcentrum kalkulátora pontosan megmutatja, hogy mekkora összeg várható februárban. 

Mikor jön a 13. havi nyugdíj 2026-ban?

A hivatalos, friss nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026-ban is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. A főszabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, kivéve, ha a 12. nap hétvégére esik: akkor hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Nem kivétel 2026 februárja sem, ebben a hónapban is 12-én érkezik a nyugdíj utalás. A 13. havi nyugdíj 2026-ban viszont más napon érkezik, annak ellenére, hogy a korábbi években egyszerre utalták a februári nyugdíjjal. A 14. havi első részlete pedig a 13. havival együtt fog jönni.

Duplaplusz nyugdíjt hoz 2026. február: nyugdíj utalás is két alkalommal lesz

2026-ban február 12-e csütörtökre esik, így semmi akadálya, hogy a mai napon történjen meg az utalás. Ebben a hónapban viszont nemcsak a nyugdíj, hanem a 13. havi és 14. havi nyugdíj is érkezik. Korábban úgy tudtuk, a három utalás egy napon fog megérkezni, azonban Gulyás Gergely a január 15-én arról tájékoztatott, hogy az utalások eltérő, de egymást követő napokon történnek majd. Tehát

a 13. havi és 14. havi nyugdíj utalása pénteken várható.

"A kormány a tegnapi ülésen megtárgyalta a Bankszövetség jelzésére a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetésével kapcsolatos kérdéseket. A Bankszövetség azt jelezte a kormánynak, hogy a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését. Éppen ezért a kormány alkalmazkodik a helyzethez és a 13. havi nyugdíj kifizetésére, és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére két egymást követő napon fog sor kerülni" – mondta el a miniszter a Kormányinfón. Később ismételten megerősítette, hogy a 14. havi nyugdíj első részletére idén kerül sor, és ígéretet tett, hogy a következő ciklusban pedig teljessé fog válni a 14. havi nyugdíj.

A sajtó kérdésére Gulyás Gergely tisztázta azt is, hogy az eltérő napokon történő utalásnak "kizárólag technikai oka van a Bankszövetség tájékoztatása szerint, és nem összeghatár-probléma, hanem tranzakciószám-probléma" áll a hátterében. "Tehát olyan mértékben tömeges tranzakciókról van szó, hogy egy napon ezt biztonságosan a bankok és így a Bankszövetség nem tartja lebonyolíthatónak" - magyarázta.

13. havi és 14. havi nyugdíj 2026: mikor érkezik a postás?

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a február 5-i Kormányinfón ismertette a februári nyugdíj kifizetés menetrendjét. A postai kézbesítést választó ellátottak számára február 6-tól már elindult a 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás első részletének kifizetése. A nemrég bejelentett ütemezés azért szokatlan, mert megszakítja a bevett gyakorlatot: a postai kifizetések csak a hónap közepétől, jellemzően a 15. nap környékétől indulnak, és 12 munkanapon keresztül, ütemezetten zajlanak. Most azonban a postások akár hetekkel korábban kopogtathatnak az ellátottak ajtaján a plusz juttatásokkal.

A Magyar Posta tájékoztatása szerint az összes nyugdíjellátás mintegy 34 százalékát, körülbelül 800 ezer jogosult járandóságát kézbesítik készpénzben. Számukra február 6-ától kezdődik az ütemezett kifizetés és egy utalványon kapják meg mindhárom összeget – a februári rendes nyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás egynegyedét – külön-külön feltüntetve.

A Magyar Posta külön felhívta a figyelmet arra, hogy munkatársaik a nyugdíjkifizetési naptárban szereplő hivatalos időpont előtt is megkísérelhetik a kézbesítést. Ha ekkor nem találnak otthon senkit, a naptárban megjelölt napon újra próbálkoznak. Amennyiben másodszorra sem sikerül átadni a küldeményt, értesítőt hagynak, és a járandóság a megjelölt postahivatalban vehető át.

14. havi és 13. havi nyugdíj kinek jár?

Mivel a 13. és 14. havi nyugdíjak - akárcsak a januári nyugdíjemelés alapját - a 2025-ös évben megállapított nyugdíj jelenti, így aki 2026-ban vonul nyugdíjba, az sem emelésre, sem 13. havi és 14. havi nyugdíjra nem számíthat. Az lényegtelen, hogy 2026. január 1-jétől vagy később az év során nyugdíjazzák: ha nem volt jogosul nyugdíjra 2025-ben legalább egyetlen napra (pl. december 31-én), nem számíthat februárban a duplaplusz nyugdíjra. Ezt is azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések. Mindig van, aki hiába várja a vaskos borítékot/utalást.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.

Mekkora összegű lesz a 2026 februári nyugdíj? Itt a nyugdíjemelés kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora a decemberi nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban. Ezenfelül kiírja azt is, mekkora összeg várható februárban: az emelt nyugdíj duplán + a 14. havi nyugdíj együttes összegét. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét a felső rubrikába és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a januárban érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

  • 2026. január: január 12. (hétfő)
  • 2026. február: február 12. (csütörtök) + 13. havi és 14. havi nyugdíj a következő napon
  • 2026. március: március 12. (csütörtök)
  • 2026. április: április 10. (péntek)
  • 2026. május: május 12. (kedd)
  • 2026. június: június 12. (péntek)
  • 2026. július: július 10. (péntek)
  • 2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)
  • 2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)
  • 2026. október: október 12. (hétfő)
  • 2026. november: november 12. (csütörtök)
  • 2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

 
