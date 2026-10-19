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Családi pótlék-emelés 2027: itt vannak az összegek, ennyi plusz pénzt kapnak a magyar családok gyerekszámtól függően
A családi pótlék megduplázása is szerepel a 2027-es költségvetés tervei között, amelyeket Magyar Péter a Parlamentben ismertetett. Egy gyermeket nevelő családnál ez havi 24 400 forintot jelentene, két gyermek esetén összesen 53 200, három gyermeknél pedig 96 ezer forint járna havonta.
Magyar Péter a Parlamentben tartott beszédében ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb irányait, amelyek között a családi pótlék megduplázása is szerepelt. A tervezett emelés a gyermekszámtól és a család helyzetétől függően eltérő összegű többletet jelent.
A családi pótléknál ugyanis nem egységes összeg jár minden gyermek után. Külön kategóriába tartoznak az egy, két, illetve három gyermeket nevelő családok, az egyedülálló szülők, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelők. A duplázás ezeknek az összegeknek a kétszeresét jelentené.
Ennyi lesz a családi pótlék a duplázás után
Az alábbi táblázat a 2026-os összegeket és azok kétszeresét, tehát a 2027-ben életbe lépő értékeket mutatja. Ezek gyermekenként, havonta értendők, tehát a többgyermekes családoknál a teljes havi támogatás kiszámításához a megfelelő összeget a gyermekek számával is meg kell szorozni.
Mit jelent ez a költségvetésnek?
A KSH hivatalos statisztikái szerint 2025-ben 296 milliárd forintba került az államnak a családi pótlék, de az azt megelőző években is minden évben 300 milliárd forint körül mozgott ez az összeg.
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Ezért ha ezt a 300 milliárd forintos kiadást vesszük alapul, és azt, hogy a támogatás megduplázódik, akkor ez azt jelenti, hogy a költségvetésnek 2027-től mindez összesen mintegy 600 milliárdos kiadást fog jelenteni.
(Címlapkép - Hegedüs Róbert, MTI/MTVA)
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