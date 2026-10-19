2026. október 19. hétfő Nándor
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
Otthon

Jön a Wekerle Plusz, mi lesz az ingatlanárakkal? Erre készüljön, aki használt lakást venne 2027-ben

Szánthó Péter
2026. október 19. 18:28

Jelentősen átalakíthatja a magyar lakáspiacot a 2027-től érkező Wekerle Plusz, amely az Otthon Start helyébe lép, ám a szigorúbb feltételek és a használt lakásokra vonatkozó magasabb kamat miatt nem mindenki járhat jól az új rendszerrel. Miközben az új építésű ingatlanok iránt tovább élénkülhet a kereslet, kérdéses, hogy a program valóban fékezheti-e a lakásárak emelkedését, vagy a kedvezményes hitelek ismét drágulást hozhatnak a piacon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Jelentősen átalakíthatja a magyar ingatlanpiacot a 2027-től induló Wekerle Plusz, amely az Otthon Start helyébe lépő lakástámogatási programként új feltételekkel segíti a fiatalok lakásvásárlását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új lakásokra továbbra is 3 százalékos kamat mellett lehetne hitelt felvenni, a használt ingatlanoknál azonban már 5 százalékos kamattal kellene számolni. A szigorúbb jogosultsági feltételek célja a befektetési célú vásárlások visszafogása, miközben a valóban rászorulóknak megmarad a támogatott finanszírozás.

A nagy kérdés az, hogy az új rendszer több megfizethető lakást hoz-e a piacra, vagy ismét az árak emelkedését gyorsítja fel.

Miben különbözik a Wekerle Plusz és az Otthon Start?

A Wekerle Plusz több ponton is eltér az Otthon Starttól. A legfontosabb változás, hogy a támogatott hitel kamata az ingatlan típusától függne:

  • új lakás vásárlására vagy építésére fix 3 százalékos kamattal lehetne kölcsönt felvenni,
  • míg használt lakás esetében 5 százalék lenne a kamat.

Emellett az igénylők életkorát 18 és 41 év közé korlátozzák, ötéves bentlakási kötelezettséget vezetnek be, és szigorítják a meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó szabályokat is - az igénylő és a házastársa meglévő tulajdonrésze egyetlen ingatlanban sem érheti el az 50 százalékot.

Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
EZ IS ÉRDEKELHET
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot.

Kétfelé szakadhat a lakáspiac

A kamatkülönbség alapvetően befolyásolhatja, hogy a vásárlók milyen ingatlanokat keresnek majd a támogatott hitellel. Az új lakások esetében a 3 százalékos kölcsön továbbra is komoly előnyt jelenthet, a használt lakások vásárlását viszont kevésbé ösztönözheti az új konstrukció, mint a jelenlegi Otthon Start.

Ez a kereslet átrendeződéséhez vezethet. A támogatásra jogosult fiatalok közül többen dönthetnek új építésű lakás mellett, amennyiben a vételár és a hitelösszeg belefér a pénzügyi lehetőségeikbe. Ez különösen a nagyobb városokban és a fővárosban élénkítheti az új lakások iránti keresletet.

A változás a lakásfejlesztőknek is kedvezhet, hiszen a kiszámítható, kedvezményes finanszírozás növelheti a potenciális vevők számát. Az azonban egyáltalán nem biztos, hogy a kereslet élénkülése automatikusan több megfizethető lakást eredményez.

Ha az új lakások kínálata nem bővül megfelelő ütemben, a vásárlók által elérhetővé váló kedvezményes hitel egy része magasabb vételárakban jelenhet meg. Ebben az esetben az állami támogatás növelheti ugyan a vevők fizetőképességét, de nem feltétlenül javítja érdemben a lakhatás megfizethetőségét.

A használt lakások piacán ezzel szemben mérséklődhet a támogatott kereslet. Az 5 százalékos kamat továbbra is kedvező lehet a piaci finanszírozáshoz képest, ám a 3 százalékos új lakáshitelhez viszonyítva már jelentős különbséget jelenthet. A használt ingatlanok alacsonyabb vételára ugyanakkor továbbra is sok vásárlót vonzhat, így nem feltétlenül következik be általános keresletcsökkenés.

Közelíti a banki kamatokat

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint jelenleg már 6,22 THM mellett is elérhetők a piacon a lakáshitelek, ehhez képest a Wekerle Plusz használt lakásokra kínált, fix 5 százalékos kamata már nem jelent akkora különbséget, mint a 3 százalékos Otthon Start. Bár az új támogatott konstrukció így is olcsóbb finanszírozást biztosíthat a piaci hiteleknél, a kamatelőny jóval mérsékeltebb, ezért várhatóan kevésbé ösztönzi majd a keresletet.

Egy 20 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitelnél már jól látható, mekkora különbséget jelenthet az 5 százalékos támogatott kamat a Pénzcentrum kalkulátora szerint jelenleg elérhető legkedvezőbb, 6,22 százalékos THM mellett felvehető piaci hitelhez képest (a család nettó jövedelmét havi 1 millió forintra állítottuk be, hitelcélnak pedig a használt lakás vásárlását).

A kalkulátorunk szerint ennek a kölcsönnek a törlesztője 143 171 forint, míg az 5 százalékos hitelé kb. 132 ezer forint lenne. Vagyis a különbség kb. havi 11 ezer forint körül alakul. Ez éves szinten mintegy 132 ezer forintos megtakarítást jelent, a teljes futamidő alatt pedig - változatlan feltételekkel számolva - hozzávetőleg 2,7 millió forint lehet az eltérés. Mindez arra utal, hogy a Wekerle Plusz használt lakásokra kínált hitele továbbra is kedvezőbb lehet a jelenleg elérhető piaci finanszírozásnál, de jóval kisebb előnyt biztosítana, mint a jelenlegi, egységesen 3 százalékos Otthon Start.

Természetesen ez csak egy hipotetikus számítás, a program bővebb részletei nem ismertek, és arra sem tudjuk a választ, hogy milyen lakáshitel-kamarok lesznek 2027-ben.

Megfékezheti az új rendszer a lakásárak emelkedését?

A Wekerle Plusz esetében nem pusztán az lesz a kérdés, hogy hányan vehetnek fel kedvezményes hitelt, hanem az is, hogy a támogatás hatására mennyivel több lakás épül majd. Amennyiben az új lakások kínálata lassan bővül, a kedvezményes hitel fenntarthatja az árak emelkedését. A támogatásra jogosult vevők ugyanis nagyobb hitelösszeget vállalhatnak, mint amennyit piaci kamatok mellett megengedhetnének maguknak. Ez növelheti a fizetőképes keresletet, különösen azokon a területeken, ahol kevés új lakás épül.

A használt lakásoknál a magasabb támogatott kamat mérsékelheti ezt a hatást, de az árak alakulása itt is attól függ majd, hogy a kieső vevőket mennyire tudják pótolni más vásárlók. Ha a fiatalok egy része az új lakások felé fordul, az egyes használtlakás-szegmensekben csökkenhet a kereslet, míg a kedvező árú, jó állapotú ingatlanok továbbra is népszerűek maradhatnak.

A befektetőknek újra kell gondolniuk a terveiket

Az új szabályozás egyik fontos célja a befektetési célú vásárlások visszaszorítása. Az ötéves bentlakási kötelezettség miatt a Wekerle Plusz nem vonzó azok számára, akik elsősorban kiadásra vagy későbbi értékesítésre vásárolnának lakást.

Ez mérsékelheti a támogatott keresletet, és csökkentheti az árakra nehezedő nyomást ebből az irányból. Ugyanakkor a változásnak lehet egy kevésbé kedvező mellékhatása is: ha kevesebben vásárolnak lakást bérbeadási céllal, hosszabb távon lassulhat a magánbérlakás-kínálat bővülése.

A bérlakások iránti kereslet ettől még nem feltétlenül csökken, különösen azok körében, akik életkoruk, jövedelmük vagy megtakarításaik miatt nem tudnak saját ingatlant vásárolni. Ha a kínálat nem tart lépést ezzel a kereslettel, a bérleti díjak alakulására is hatással lehet a szabályozás.

A befektetési célú vásárlások visszaszorulása tehát önmagában nem garantálja a lakhatási költségek csökkenését. Ehhez a bérlakáskínálat és a lakásépítések alakulását is figyelembe kell venni.

Sokan kieshetnek a támogatásból

A Wekerle Plusz szigorúbb jogosultsági feltételei miatt az Otthon Startnál jóval korlátozottabb lesz a jogosultak köre. A 41 éves felső korhatár különösen fontos változás, hiszen a jelenlegi programban nincs ilyen korlátozás.

A meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó szabályok is szigorodnának: az igénylő és házastársa tulajdonrésze egyetlen ingatlanban sem érhetné el az 50 százalékot. Ez szűkítheti a jogosultak körét azokhoz képest, akik a jelenlegi feltételek alapján még igénybe vehetnék az Otthon Startot - mert mondjuk csak a férjnek vagy a feleségnek volt eddig lakása.

A változás a kereslet területi és korosztályos összetételét is átalakíthatja. A támogatásra jogosult fiatalok által keresett lakások iránt erős maradhat az érdeklődés, miközben az új feltételekből kiszoruló vevőknek piaci kamatozású hitellel vagy nagyobb önerővel kell megoldaniuk a vásárlást.

A már megkötött Otthon Start-szerződések a bejelentés szerint változatlan feltételekkel maradnának érvényben, így a váltás elsősorban az új igénylőket és a jövőbeni vásárlásokat érintené.
Címlapkép: Getty Images
Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide!
#otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #lakáspiac #otthonteremtés #ingatlanpiac #fiatalok #lakhatás #lakásárak #ingatlanárak #otthon start #wekerle plusz #wekerle+

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:41
19:26
19:15
19:04
18:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
október 19. 13:51 Megütötték az eurót, rákapcsolt a dollár: mi történik ma a forint piacán?
október 19. 10:45 Pánik a tőzsdéken: zuhan Európa és Ázsia, de mi történik a forinttal és a BUX-szal?
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 19.
Napi 40 ezer forintos fizetéssel keres magyar sofőröket ez a cég: kezdők előtt is nyitva áll a lehetőség
2026. október 19.
1,35 milliárdért eladó Keszthely két legendás vízparti szállodája: így néznek ki most a Balaton-part ékkövei
2026. október 19.
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 19. hétfő
Nándor
43. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
1 hete
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
3
3 hete
1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka
4
2 hete
Most érkezett! Új atomerőmű épülhet Magyarországon: már tárgyalnak a beszállítókkal - mi lesz így Paks II sorsa?
5
3 napja
Ne feledd, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 19:26
Költségvetés 2027: Magyar Péter 30 legfontosabb bejelentése egy helyen – adó, nyugdíj, családtámogatás pontokba szedve
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 19:04
Napi 40 ezer forintos fizetéssel keres magyar sofőröket ez a cég: kezdők előtt is nyitva áll a lehetőség
Agrárszektor  |  2026. október 19. 19:29
Elképesztő mentés Somogyban: kemény, ami történt