Az Otthon Start Program megszűnik, jön a Wekerle+: Magyar Péter bejelentette az új lakástámogatás részleteit

Teljesen átalakítja a lakástámogatási rendszert a Tisza-kormány: a jelenlegi Otthon Start program helyét a Wekerle+ veszi át, amely fix 3 százalékos kamatozású hitellel segítené a 18–41 éves fiatalok lakásvásárlását és építkezését. Magyar Péter szerint a korábbi konstrukció elsősorban a leggazdagabbaknak kedvezett, ezért az új programmal a kisebb önerővel rendelkező fiatalokat támogatnák, miközben több százmilliárd forintból bővítenék a megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kínálatát is.

Elsőként a 2027-ben induló Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Programot mutatta be a miniszterelnök a parlamentben, amelynek keretében már az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kialakítására. A következő három évben további 550 millió euró uniós támogatást kívánnak bevonni, amelyhez a kormány várakozásai szerint legalább ugyanekkora összegű banki és piaci finanszírozás társulhat. Magyar Péter szerint a több százmilliárd forintos beruházási program már a teljes lakáspiacra érdemi hatást gyakorolhat, és jelentősen bővítheti a megfizethető lakások kínálatát.

A fejlesztések keretében hosszú távon bérelhető lakások és új kollégiumi férőhelyek épülnének, elsősorban olyan területeken, amelyek jó vasúti, buszos és villamoskapcsolatokkal rendelkeznek. Az önkormányzatok bevonásával olyan városrészeket alakítanának ki, amelyekben a lakóingatlanok mellett közösségi terek, zöldfelületek és az alapvető szolgáltatások is helyet kapnak. A miniszterelnök szerint a beruházások a pályakezdők, az egyetemisták és a dolgozó családok lakhatási helyzetének javítása mellett a magyar építőipar számára is új megrendeléseket teremthetnek.

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy 2027-ben változatlanul 5 százalékos kedvezményes áfakulcs vonatkozik majd az új lakások építésére és vásárlására.

A kormány emellett a lakástámogatási rendszer átfogó átalakítását tervezi, amelyet a korábbi miniszterelnökről elnevezett Wekerle+ otthonteremtési program keretében valósítanának meg. Magyar Péter úgy látja, hogy a korábbi támogatási konstrukciók nem enyhítették érdemben a lakhatási válságot, és nem nyújtottak megfelelő segítséget azoknak a dolgozó fiataloknak, akik nem rendelkeznek jelentős saját megtakarítással.

A miniszterelnök külön kitért az előző kormány Otthon Start programjára is. Ennek eredeti célkitűzését helyesnek nevezte, a megvalósítását azonban igazságtalannak tartja. Állítása szerint az államilag támogatott lakáshitelek 59 százaléka a legmagasabb jövedelmű tizedhez került, így a kedvezmények jelentős részét a legtehetősebb háztartások vehették igénybe. Véleménye szerint a program közpénzből olyan ingatlanvásárlásokat is finanszírozott, amelyek befektetési célt szolgáltak, miközben a tényleges lakhatási nehézségekkel küzdő fiatalok nem kaptak kellő segítséget.

Magyar Péter szerint a leggazdagabbak az Otthon Start keretében még a piaci lakáshitelezéshez képest is nagyobb arányban jutottak támogatott kölcsönökhöz. Megítélése szerint ez a gyakorlat a lakáspiac egészének működését is torzította.

Jön a Wekerle Plusz támogatás

A miniszterelnök a program részleteiről szólva közölte: a jelenlegi Otthon Startot a Wekerle+ vásárlási és építési hitel váltja fel. Az új konstrukciót kifejezetten a 18 és 41 év közötti fiatalok önálló életkezdésének támogatására alakítják ki. A kormány elsősorban azoknak kíván segítséget nyújtani, akiknek a családja nem tud több tízmillió forintos önerőt biztosítani az első saját lakás megvásárlásához.

A Wekerle+ keretében a 18–41 éves korosztály új lakás vásárlására vagy építésére vehetne fel fix, 3 százalékos kamatozású hitelt.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy jelentősen csökkentenék a bankoknak járó jutalékokat, a tervezett változtatások részleteit azonban nem ismertette. A miniszterelnök szerint az Otthon Start egyik legnagyobb nyertese a bankszektor volt, amely állítása alapján több százmilliárd forintos bevételre tett szert a támogatott hitelezés révén, miközben a lakosság jelentős része nem tudott élni a kedvezményes lehetőséggel. A Tisza-kormány a banki költségek mérséklésével és a jogosultsági feltételek módosításával kívánja elérni, hogy az otthonteremtési támogatások célzottabban jussanak el a rászoruló fiatalokhoz.

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Magyar Péter a Wekerle+ lakáshitel további feltételeit is ismertette. Az államilag támogatott konstrukcióval vásárolt ingatlanokban kötelező lesz legalább öt évig életvitelszerűen lakni, emellett az igénylő és házastársa meglévő ingatlantulajdonát is ellenőrzik. Egyikük tulajdoni hányada sem érheti el az 50 százalékot. A miniszterelnök szerint ezekkel a megkötésekkel azt kívánják megakadályozni, hogy a támogatást befektetési célú ingatlanvásárlásra használják fel. A korábban megkötött Otthon Start-szerződések ugyanakkor változatlan feltételekkel érvényben maradnak.

A Wekerle+ program második eleme az államilag támogatott lakástakarék lesz, amely a fiatalok lakásvásárláshoz szükséges önerőjének előteremtését segítené. A konstrukció keretében az állam vissza nem térítendő támogatással egészíti ki azok megtakarításait, akik öt vagy tíz éven keresztül rendszeresen fizetnek be a lakástakarékba.

Az állami kiegészítés mértéke az első öt évben a befizetések 10 százaléka, a hatodik évtől pedig 20 százaléka lesz, a meglévő 3 százalékos banki kamaton felül.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy az otthonteremtési és felújítási program harmadik pillérét energetikai korszerűsítést célzó támogatások és hitelek alkotják majd.

Hangsúlyozta, hogy a 2027-es költségvetés nem változtat a babaváró hitel, a CSOK, a falusi csok-hitel és a rezsicsökkentés szabályain. A miniszterelnök ezzel cáfolta azokat az ellenzéki állításokat, amelyek szerint a Tisza-kormány megszüntetné vagy átalakítaná ezeket a támogatásokat.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA