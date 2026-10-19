2026. október 19. hétfő Nándor
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. október 19.Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.MTI/Hegedüs Róbert
Otthon

Az Otthon Start Program megszűnik, jön a Wekerle+: Magyar Péter bejelentette az új lakástámogatás részleteit

Pénzcentrum
2026. október 19. 14:50

Teljesen átalakítja a lakástámogatási rendszert a Tisza-kormány: a jelenlegi Otthon Start program helyét a Wekerle+ veszi át, amely fix 3 százalékos kamatozású hitellel segítené a 18–41 éves fiatalok lakásvásárlását és építkezését. Magyar Péter szerint a korábbi konstrukció elsősorban a leggazdagabbaknak kedvezett, ezért az új programmal a kisebb önerővel rendelkező fiatalokat támogatnák, miközben több százmilliárd forintból bővítenék a megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kínálatát is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Elsőként a 2027-ben induló Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Programot mutatta be a miniszterelnök a parlamentben, amelynek keretében már az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kialakítására. A következő három évben további 550 millió euró uniós támogatást kívánnak bevonni, amelyhez a kormány várakozásai szerint legalább ugyanekkora összegű banki és piaci finanszírozás társulhat. Magyar Péter szerint a több százmilliárd forintos beruházási program már a teljes lakáspiacra érdemi hatást gyakorolhat, és jelentősen bővítheti a megfizethető lakások kínálatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fejlesztések keretében hosszú távon bérelhető lakások és új kollégiumi férőhelyek épülnének, elsősorban olyan területeken, amelyek jó vasúti, buszos és villamoskapcsolatokkal rendelkeznek. Az önkormányzatok bevonásával olyan városrészeket alakítanának ki, amelyekben a lakóingatlanok mellett közösségi terek, zöldfelületek és az alapvető szolgáltatások is helyet kapnak. A miniszterelnök szerint a beruházások a pályakezdők, az egyetemisták és a dolgozó családok lakhatási helyzetének javítása mellett a magyar építőipar számára is új megrendeléseket teremthetnek.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy 2027-ben változatlanul 5 százalékos kedvezményes áfakulcs vonatkozik majd az új lakások építésére és vásárlására.

A kormány emellett a lakástámogatási rendszer átfogó átalakítását tervezi, amelyet a korábbi miniszterelnökről elnevezett Wekerle+ otthonteremtési program keretében valósítanának meg. Magyar Péter úgy látja, hogy a korábbi támogatási konstrukciók nem enyhítették érdemben a lakhatási válságot, és nem nyújtottak megfelelő segítséget azoknak a dolgozó fiataloknak, akik nem rendelkeznek jelentős saját megtakarítással.

A miniszterelnök külön kitért az előző kormány Otthon Start programjára is. Ennek eredeti célkitűzését helyesnek nevezte, a megvalósítását azonban igazságtalannak tartja. Állítása szerint az államilag támogatott lakáshitelek 59 százaléka a legmagasabb jövedelmű tizedhez került, így a kedvezmények jelentős részét a legtehetősebb háztartások vehették igénybe. Véleménye szerint a program közpénzből olyan ingatlanvásárlásokat is finanszírozott, amelyek befektetési célt szolgáltak, miközben a tényleges lakhatási nehézségekkel küzdő fiatalok nem kaptak kellő segítséget.

Magyar Péter szerint a leggazdagabbak az Otthon Start keretében még a piaci lakáshitelezéshez képest is nagyobb arányban jutottak támogatott kölcsönökhöz. Megítélése szerint ez a gyakorlat a lakáspiac egészének működését is torzította.

Jön a Wekerle Plusz támogatás

A miniszterelnök a program részleteiről szólva közölte: a jelenlegi Otthon Startot a Wekerle+ vásárlási és építési hitel váltja fel. Az új konstrukciót kifejezetten a 18 és 41 év közötti fiatalok önálló életkezdésének támogatására alakítják ki. A kormány elsősorban azoknak kíván segítséget nyújtani, akiknek a családja nem tud több tízmillió forintos önerőt biztosítani az első saját lakás megvásárlásához.

A Wekerle+ keretében a 18–41 éves korosztály új lakás vásárlására vagy építésére vehetne fel fix, 3 százalékos kamatozású hitelt.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy jelentősen csökkentenék a bankoknak járó jutalékokat, a tervezett változtatások részleteit azonban nem ismertette. A miniszterelnök szerint az Otthon Start egyik legnagyobb nyertese a bankszektor volt, amely állítása alapján több százmilliárd forintos bevételre tett szert a támogatott hitelezés révén, miközben a lakosság jelentős része nem tudott élni a kedvezményes lehetőséggel. A Tisza-kormány a banki költségek mérséklésével és a jogosultsági feltételek módosításával kívánja elérni, hogy az otthonteremtési támogatások célzottabban jussanak el a rászoruló fiatalokhoz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Magyar Péter a Wekerle+ lakáshitel további feltételeit is ismertette. Az államilag támogatott konstrukcióval vásárolt ingatlanokban kötelező lesz legalább öt évig életvitelszerűen lakni, emellett az igénylő és házastársa meglévő ingatlantulajdonát is ellenőrzik. Egyikük tulajdoni hányada sem érheti el az 50 százalékot. A miniszterelnök szerint ezekkel a megkötésekkel azt kívánják megakadályozni, hogy a támogatást befektetési célú ingatlanvásárlásra használják fel. A korábban megkötött Otthon Start-szerződések ugyanakkor változatlan feltételekkel érvényben maradnak.

A Wekerle+ program második eleme az államilag támogatott lakástakarék lesz, amely a fiatalok lakásvásárláshoz szükséges önerőjének előteremtését segítené. A konstrukció keretében az állam vissza nem térítendő támogatással egészíti ki azok megtakarításait, akik öt vagy tíz éven keresztül rendszeresen fizetnek be a lakástakarékba.

Az állami kiegészítés mértéke az első öt évben a befizetések 10 százaléka, a hatodik évtől pedig 20 százaléka lesz, a meglévő 3 százalékos banki kamaton felül.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy az otthonteremtési és felújítási program harmadik pillérét energetikai korszerűsítést célzó támogatások és hitelek alkotják majd.

Hangsúlyozta, hogy a 2027-es költségvetés nem változtat a babaváró hitel, a CSOK, a falusi csok-hitel és a rezsicsökkentés szabályain. A miniszterelnök ezzel cáfolta azokat az ellenzéki állításokat, amelyek szerint a Tisza-kormány megszüntetné vagy átalakítaná ezeket a támogatásokat.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#otthon #lakáshitel #kormány #lakásvásárlás #bérlakás #támogatás #otthonteremtés #ingatlanpiac #fiatalok #lakhatás #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:13
17:04
16:43
16:27
16:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 19. 13:51 Megütötték az eurót, rákapcsolt a dollár: mi történik ma a forint piacán?
október 19. 10:45 Pánik a tőzsdéken: zuhan Európa és Ázsia, de mi történik a forinttal és a BUX-szal?
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
október 16. 13:36 Kilőtt a forint: fontos szintek törtek le, meglepő hír érkezett
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 19.
1,35 milliárdért eladó Keszthely két legendás vízparti szállodája: így néznek ki most a Balaton-part ékkövei
2026. október 19.
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
2026. október 19.
Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 19. hétfő
Nándor
43. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
1 hete
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
3
4 hete
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
4
3 hete
1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka
5
4 hete
Tömegek menekülnek Budapestről: ide költöznek most az élelmes magyarok a méregdrága árak elől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztói Árindex (infláció)
A háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások értékének változása. Az infláció következtében ugyanazon termékeket egy későbbi időpontban már csak drágábban lehet megvásárolni, ennek a változásnak a statisztikai mérőszáma a Fogyasztói Árindex.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 16:43
Merész hiánycélt tűztek ki 2027-re: komoly vizsga vár a magyar gazdaságra a szakértő szerint
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 16:15
1,35 milliárdért eladó Keszthely két legendás vízparti szállodája: így néznek ki most a Balaton-part ékkövei
Agrárszektor  |  2026. október 19. 16:31
Ez a szupergyümölcs nálunk is terem: aranyat ér, pedig nyersen nem finom