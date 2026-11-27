Elfogadta a Budapest 65+ Kedvezményprogram koncepcióját a Fővárosi Közgyűlés pénteken, a tervek szerint a program minden 65. életévét betöltött budapesti lakos számára egységes hozzáférést biztosítana a fővárosi kedvezményekhez.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot egyhangúlag támogatták a képviselők. A koncepció a Fővárosi Közgyűlés májusi határozatának végrehajtására tesz javaslatot egy egységes, pénzügyileg fenntartható budapesti idősügyi kedvezményrendszer kialakításával.

A dokumentum alapvető megállapítása, hogy a fővárosi intézmények jelenleg is számos kedvezményt és programot biztosítanak az időskorúaknak, ezek azonban széttagoltak, eltérő jogosultsági feltételekkel működnek, és az érintettek számára nehezen átláthatóak.

A kedvezményprogram elsődlegesen nem új támogatások bevezetésére, hanem a már meglévő kedvezmények és szolgáltatások összehangolására, láthatóvá tételére és könnyebb elérésére épül, így jelentős többletforrás nélkül megvalósítható.