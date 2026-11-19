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Hivatalos, jön a nyugdíjas SZÉP-kártya: kiderültek a pontos részletek
Megjelent a Magyar Közlöny szerda esti számában a kormány határozata, amely alapján jövőre bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját.
A kormány honlapján november 1-jén jelentették be, hogy 2027-ben bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját is, amely 2,2 millió embert érint. Az 500 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők jövőre megkapják az első részletet, amelyet pihenés mellett gyógyszerre és élelmiszerre is fordíthatnak.
A Magyar Közlöny szerdai számában megjelent a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek kiegészítő támogatásáról szóló kormányhatározat. Ebben azt írták, a kormány egyetért azzal, hogy a 2027-től - meghatározott termékekre és szolgáltatásokra felhasználható - kiegészítő támogatásban részesüljön az a Magyarországon élő és tartózkodó személy, aki nyugellátásban vagy a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított, a nyugdíjakkal azonos módon emelendő más ellátásban részesül, ha az őt megillető ellátások együttes havi összege nem haladja meg az 500 ezer forintot.
A kiegészítő támogatás összege 2030-tól az ellátások 250 ezer forintot meg nem haladó együttes havi összege esetén évi 200 ezer forint, a 250 ezer forintot meghaladó együttes havi összege esetén évi 100 ezer forint lesz.
A kormány döntése alapján az összegnek a 25 százalékát fizetik ki 2027. október 31-éig, majd 2028-ban az 50 százalékát, 2029-ben pedig a 75 százalékát. A kormány egyben felhívta a pénzügyminisztert, hogy a kiegészítő támogatásra vonatkozó jogszabályok tervezetét készítse elő, és terjessze a kormány elé. A pénzügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy a kiegészítő támogatás jövő évi kifizetéséhez szükséges 89,5 milliárd forint rendelkezésre álljon a jövő évi központi költségvetésében.
A Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátor 2027-es kiadása
A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a 2027. januári nyugdíjemelés mértéke, ha a költségvetésben foglaltak szerint 3 százalékkal emel a kormány és az eddig ismert tervek szerint hajtják végre a sávos emelést. Ha beírjuk a kalkulátorba a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk, kiderül, mekkora összeg érkezik januárban és februárban:
Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.
A kalkulátor két lépésben számol: először hozzáadja a 2027. januári általános, 3 százalékos nyugdíjemelést a 2026-ban kapott nyugdíjhoz, majd megnézi, hogy az így kapott összeg melyik sávba esik. Ennek alapján alkalmazza a további, fix összegű felzárkóztató emelést, illetve az egyes sávokhoz tartozó garantált minimumösszegeket.
A kalkulátor ezután már a végleges, 2027. januári emelés utáni havi nyugdíjjal számol. A januári nyugdíj összeg = egyhavi emelt nyugdíjjal, ahogy a februári havi nyugdíj is. A 13. havi nyugdíj szintén egy teljes havi emelt nyugdíjnak felel meg, míg a 14. havi nyugdíj az emelt havi nyugdíj negyede, vagyis 25%-a. Így a februárban érkező teljes összeg a rendes havi nyugdíj + 13. és 14. havi nyugdíjak összege, vagyis egy lépésben a megemelt havi nyugdíj 2,25-szerese.
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