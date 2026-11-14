Nyugdíj utalás 2026 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum

Előbb érkezik a nyugdíj decemberi utalása 2026-ban a havi utalások megszokott időpontjától. Ez már a korábbi években sem volt másként, a decemberi nyugdíj rendszerint hamarabb érkezik, mint más hónapok járandóságai. A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint december 2-án, szerdán utalják a nyugdíjakat. A főszabály szerint a hónap 12. napján utalnának a nyugdíjasoknak, és amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Decemberben viszont jó ideje mindig hamarabb érkezik az összeg.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026-ban is a legtöbb hónapban 12-én utalják a nyugdíjakat. A főszabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Viszont ebben lehetnek eltérések: 2026-ban négy alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj az utalási naptár szerint, hanem korábban. Az első ilyen hónap az április volt, ezt követte a július, majd szeptember, és az utolsó kivétel december lesz.

A 2026. decemberi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás decemberben?

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026. december 2-án utalják a decemberi nyugdíj összegét.

Nyugdíj utalások dátuma 2026-ban

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

2026. január: január 12. (hétfő)

2026. február: február 12. (csütörtök)

2026. március: március 12. (csütörtök)

2026. április: április 10. (péntek)

2026. május: május 12. (kedd)

2026. június: június 12. (péntek)

2026. július: július 10. (péntek)

2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)

2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)

2026. október: október 12. (hétfő)

2026. november: november 12. (csütörtök)

2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Nyugdíjemelés 2027: 3% lesz az általános emelés mértéke

A 2027. évi költségvetést még október 19-én ismertette a parlamentben Magyar Péter, október 20-án pedig a miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújából az is kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami minden évben meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést. A kormány 3%-os inflációval számol a jövő évben, így a nyugdíjtörvény szerint legalább ilyen mértékű nyugdíjemelést kell eszközölni januártól.

A nyugdíjemelés tehát 3 százalékos lesz 2027-ben, a kalkulációt azonban bonyolítja, hogy az alacsonyabb összegű nyugdíjakat pedig ezen felül sávos felzárkóztató emeléssel is kiegészíti a kormány. Akinek a nyugdíja nem éri el a 146 000 forintot, az további emelésre számíthat - ennek mértéke a nyugdíj aktuális összegétől függ. Ez a sávos emelés közel 300 ezer magyar nyugdíjast érint 2027 januárjától.

A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a 2027. januári nyugdíjemelés mértéke, ha a költségvetésben foglaltak szerint 3 százalékkal emel a kormány és az eddig ismert tervek szerint hajtják végre a sávos emelést. Ha beírjuk a kalkulátorba a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk, kiderül, mekkora összeg érkezik januárban és februárban:

A kalkulátor két lépésben számol: először hozzáadja a 2027. januári általános, 3 százalékos nyugdíjemelést a 2026-ban kapott nyugdíjhoz, majd megnézi, hogy az így kapott összeg melyik sávba esik. Ennek alapján alkalmazza a további, fix összegű felzárkóztató emelést, illetve az egyes sávokhoz tartozó garantált minimumösszegeket.

A kalkulátor ezután már a végleges, 2027. januári emelés utáni havi nyugdíjjal számol. A januári nyugdíj összeg = egyhavi emelt nyugdíjjal, ahogy a februári havi nyugdíj is. A 13. havi nyugdíj szintén egy teljes havi emelt nyugdíjnak felel meg, míg a 14. havi nyugdíj az emelt havi nyugdíj negyede, vagyis 25%-a. Így a februárban érkező teljes összeg a rendes havi nyugdíj + 13. és 14. havi nyugdíjak összege, vagyis egy lépésben a megemelt havi nyugdíj 2,25-szerese.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

A Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről szóló tájékoztatása szerint a nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhez, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.