A GKI Gazdaságkutató Zrt. elkészítette legújabb elemzését, amely azt vizsgálja, milyen szerepet töltenek be a külföldi befektetők a magyar államadósság finanszírozásában.
Ketyeg a nyugdíjbomba: 2031-től kezdődhet a baj Magyarországon, vészesen fogy az idő a reformra
A Tisza-kormány 2027-es költségvetése jelentős nyugdíjemeléseket hoz, azonban a küszöbön álló demográfiai fordulópont, vagyis a Ratkó-unokák 2031-ben kezdődő nyugdíjba vonulása komoly kihívás elé állítja az országot. Az idősödő társadalom okozta költségvetési teher enyhítése érdekében elengedhetetlen a nyugdíj-megtakarítások járadékrendszerének azonnali kiépítése. Ezt a 2030-as évek közepén az állami nyugdíjrendszer átfogó reformjának kell követnie, hogy a jövő generációi és az idősek egyaránt védelemben részesüljenek - írja a Portfolion megjelent cikkében Szalai Péter, a PEND Consulting Kft ügyvezetője
A 2027-es költségvetés bemutatásakor kiderült, hogy a kormány nagyrészt teljesíti a nyugdíjakkal kapcsolatos vállalásait. A nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, emelkednek a 146 ezer forint alatti ellátások, és fokozatosan megkezdődik a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése is. Bár ezek az intézkedések helyesen az időskori elszegényedés elkerülését célozzák, a rendszer kiteljesedése épp egybeesik egy súlyos demográfiai válság kezdetével.
Az 1967 és 1982 között született, rendkívül népes korosztály – az úgynevezett Ratkó-unokák generációja – 2031 körül kezdi meg a nyugdíjba vonulást. Ez a folyamat hatalmas terhet ró majd az államkasszára, különösen úgy, hogy a munkaképes korú népesség folyamatosan, évente több tízezer fővel csökken.
A nemzetközi előrejelzések szerint Magyarország európai viszonylatban is az egyik leginkább kitett állam az elöregedés gazdasági hatásait tekintve. A következő évtizedekben drasztikusan visszaesik az egy nyugdíjasra jutó aktív dolgozók száma, így a jelenlegi rendszer fenntartása az egyre fogyatkozó fiatal generációkra hárítana szinte elviselhetetlen terheket.
A növekvő állami kiadások mérséklésére kézenfekvő megoldás lenne a nyugdíjcélú megtakarítások szélesebb körű bevonása, ám hazánk ezen a téren súlyos lemaradásban van. Jól mutatja a rendszer hatékonysági problémáit, hogy miközben az állam évente mintegy 70 milliárd forintnyi adójóváírással támogatja ezt a szektort, jelenleg alig ezer ember kap rendszeres járadékot az önkéntes nyugdíjpénztáraktól. A megtakarítások többsége ma még egyösszegű kifizetéssel zárul, ami nem jelent tartós, éveken átívelő megoldást az időskori jövedelem kiegészítésére.
A helyzet rendezése érdekében kettős stratégiára van szükség, hogy a fiatalokat ne nyomja agyon a járulékteher, az idősek pedig ne maradjanak létbiztonság nélkül. Első lépésként haladéktalanul ki kell építeni a magánmegtakarítások járadékfizetési szakaszát.
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Érdemes lenne az állami adókedvezményeket kizárólag azokhoz a termékekhez kötni, amelyek élethosszig tartó, rendszeres kiegészítő jövedelmet garantálnak. A kifizetésekkel járó hosszú távú élettartam-kockázat – vagyis az, hogy az ügyfelek a vártnál tovább élnek – kezelésére jó példa lehet a lengyel modell. Ott a felhalmozott magánvagyont a nyugdíjkorhatár elérésekor az állami rendszer veszi át és folyósítja kiegészítő járadékként, így a pénzügyi szolgáltatóknak nem kell külön szavatolótőkét képezniük.
Csak egy jól működő, kiszámítható kiegészítő jövedelmet biztosító járadékrendszer kiépítése és megszilárdulása után kerülhet sor az állami, felosztó-kirovó nyugdíjrendszer érdemi átalakítására. Ez a fenntarthatóságot és a megfelelő időskori ellátást egyaránt szem előtt tartó reform legkorábban 2033 és 2035 között valósulhat meg. Mivel ez az időszak már egybeesik a Ratkó-unokák nyugdíjba vonulásának kezdetével, a cselekvés nem halasztható tovább.
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