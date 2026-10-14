Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás

A legalacsonyabb nyugdíjak jelentős emelését készíti elő a kormány: a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint 2027 januárjától 120 ezer forint lenne a teljes öregségi nyugdíj minimuma. Az ennél valamivel magasabb ellátásoknál további kiegészítés várható, és az időskorúak járadéka is megduplázódna. Farkas András nyugdíjszakértő szerint az intézkedés fontos segítséget jelenthet a legnehezebb helyzetben élőknek, a nyugdíjemelés rendszerének átalakítása azonban még hátravan.

Társadalmi egyeztetésre került a korábban bejelentett nyugdíjemelési csomag jogszabálytervezete, amelyet október 16-ig lehet véleményezni. A tervezett változásokról Farkas András nyugdíjszakértő beszélt a Portfolio Checklist című podcastjének október 9-i adásában.

A csomag a legalacsonyabb nyugdíjak mellett az időskorúak járadékát és a nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági ellátottak juttatásait is érintené. A szakértő szerint a minimumösszegek rendezése régóta esedékes lépés, amely elsősorban a régen megállapított, alacsony ellátásokból élők helyzetén javíthat.

EZ IS ÉRDEKELHET Társadalmi egyeztetésen a kormány nyugdíjemelési terve: sok idős magyar a vártnál is nagyobb emelésre számíthat A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nyugdíjemelési csomagot, amely az özvegyi nyugdíjakat, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat és az árvaellátást is érinti.

Évente emelkedne a minimum

A tervezet szerint 2027. január 1-jétől a teljes saját jogú öregségi nyugdíj összege nem lehetne alacsonyabb havi 120 ezer forintnál. Az ennél kisebb, korábban megállapított nyugdíjakat is erre a szintre kellene emelni. Farkas András becslése szerint ez körülbelül 127 ezer öregségi nyugdíjast érintene. Ugyanez a minimum vonatkozna a 65 évesnél idősebb rokkantsági ellátottakra is, ami további néhány ezer embernek jelenthetne segítséget.

Lényeges változás lenne, hogy a 120 ezer forintos minimum a későbbiekben az éves nyugdíjemelés mértékével együtt nőne. Így elkerülhető lenne, hogy az összeg hosszú időre változatlan maradjon, ahogyan a korábbi, 28 500 forintos nyugdíjminimummal történt.

Az inflációkövetés ugyanakkor nem oldja meg a nyugdíjak és a keresetek közötti különbség növekedését. A szakértő szerint a nyugdíjemelés rendszerében a nettó reálkeresetek változását is figyelembe kellene venni, erről azonban a mostani tervezet még nem rendelkezik.

A 120 ezer forint feletti nyugdíjakra is jöhet kiegészítés

A nyugdíjminimum emelése mellett a közvetlenül fölötte lévő ellátásoknál is várható külön korrekció. Ennek célja, hogy mérsékelje a minimum megemelése miatt kialakuló torlódást az alacsony nyugdíjak között. Farkas András hangsúlyozta, hogy ezek a részletek még nem szerepelnek a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezetben, a szabályokat egy későbbi kormányrendelet rendezné.

Az ismertetett elképzelés szerint először az általános januári nyugdíjemelést hajtanák végre, majd az így kialakuló összegek alapján járna a kiegészítés. A 120–125 ezer forint közötti sávban havi 12 ezer, a 125–130 ezer forintos sávban 10 ezer, a 130–135 ezer forintos sávban 8 ezer, a 135–140 ezer forintos sávban pedig 6 ezer forintos többlet következne. A 140 ezer forintot meghaladó, de 146 ezer forintot el nem érő nyugdíjakat 146 ezer forintra emelnék.

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Ez a korrekció a szakértő becslése szerint további mintegy 120 ezer nyugdíjast érinthetne. Az általános januári emelés pontos mértéke még nem ismert: a podcastban Farkas András 3,1 vagy 3,6 százalékos emelést tartott lehetségesnek, a végleges érték azonban a következő évi költségvetéstől függ.

A csomag azokat az időseket is érintené, akik nem szereztek elegendő szolgálati időt a nyugdíjjogosultsághoz. Az időskorúak járadékának összege a tervek szerint megduplázódna, ami körülbelül 28 ezer embernek jelenthetne magasabb ellátást.

SZÉP-kártya helyett tartós nyugdíjemelés?

Farkas András szerint a következő kérdés az, hogyan valósulnak meg a nyugdíjasokat érintő további kormányzati vállalások. Ezek között említette a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártyát, amely az ismertetése szerint 370 milliárd forintos tételt jelentene.

A szakértő ezt az összeget inkább tartós nyugdíjemelésre fordítaná. Számítása szerint ekkora keretből körülbelül öt százalékpontnyi további emelés lenne finanszírozható, amely beépülne az ellátásokba. „Én nagyon szeretném azt, hogy ne kártyázzunk a nyugdíjasokkal, hanem nyugdíjemelést adjunk nekik” – fogalmazott. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg: