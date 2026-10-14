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Nyugdíjasok pénzügyei. Egy idős hölgy magyar pénzt számol, nyugdíj Magyarországon. Közelkép
Nyugdíj

Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás

Pénzcentrum
2026. október 14. 18:17

A legalacsonyabb nyugdíjak jelentős emelését készíti elő a kormány: a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint 2027 januárjától 120 ezer forint lenne a teljes öregségi nyugdíj minimuma. Az ennél valamivel magasabb ellátásoknál további kiegészítés várható, és az időskorúak járadéka is megduplázódna. Farkas András nyugdíjszakértő szerint az intézkedés fontos segítséget jelenthet a legnehezebb helyzetben élőknek, a nyugdíjemelés rendszerének átalakítása azonban még hátravan.

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Társadalmi egyeztetésre került a korábban bejelentett nyugdíjemelési csomag jogszabálytervezete, amelyet október 16-ig lehet véleményezni. A tervezett változásokról Farkas András nyugdíjszakértő beszélt a Portfolio Checklist című podcastjének október 9-i adásában.

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A csomag a legalacsonyabb nyugdíjak mellett az időskorúak járadékát és a nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági ellátottak juttatásait is érintené. A szakértő szerint a minimumösszegek rendezése régóta esedékes lépés, amely elsősorban a régen megállapított, alacsony ellátásokból élők helyzetén javíthat.

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Évente emelkedne a minimum

A tervezet szerint 2027. január 1-jétől a teljes saját jogú öregségi nyugdíj összege nem lehetne alacsonyabb havi 120 ezer forintnál. Az ennél kisebb, korábban megállapított nyugdíjakat is erre a szintre kellene emelni. Farkas András becslése szerint ez körülbelül 127 ezer öregségi nyugdíjast érintene. Ugyanez a minimum vonatkozna a 65 évesnél idősebb rokkantsági ellátottakra is, ami további néhány ezer embernek jelenthetne segítséget.

Lényeges változás lenne, hogy a 120 ezer forintos minimum a későbbiekben az éves nyugdíjemelés mértékével együtt nőne. Így elkerülhető lenne, hogy az összeg hosszú időre változatlan maradjon, ahogyan a korábbi, 28 500 forintos nyugdíjminimummal történt.

Az inflációkövetés ugyanakkor nem oldja meg a nyugdíjak és a keresetek közötti különbség növekedését. A szakértő szerint a nyugdíjemelés rendszerében a nettó reálkeresetek változását is figyelembe kellene venni, erről azonban a mostani tervezet még nem rendelkezik.

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A 120 ezer forint feletti nyugdíjakra is jöhet kiegészítés

A nyugdíjminimum emelése mellett a közvetlenül fölötte lévő ellátásoknál is várható külön korrekció. Ennek célja, hogy mérsékelje a minimum megemelése miatt kialakuló torlódást az alacsony nyugdíjak között. Farkas András hangsúlyozta, hogy ezek a részletek még nem szerepelnek a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezetben, a szabályokat egy későbbi kormányrendelet rendezné.

Az ismertetett elképzelés szerint először az általános januári nyugdíjemelést hajtanák végre, majd az így kialakuló összegek alapján járna a kiegészítés. A 120–125 ezer forint közötti sávban havi 12 ezer, a 125–130 ezer forintos sávban 10 ezer, a 130–135 ezer forintos sávban 8 ezer, a 135–140 ezer forintos sávban pedig 6 ezer forintos többlet következne. A 140 ezer forintot meghaladó, de 146 ezer forintot el nem érő nyugdíjakat 146 ezer forintra emelnék.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez a korrekció a szakértő becslése szerint további mintegy 120 ezer nyugdíjast érinthetne. Az általános januári emelés pontos mértéke még nem ismert: a podcastban Farkas András 3,1 vagy 3,6 százalékos emelést tartott lehetségesnek, a végleges érték azonban a következő évi költségvetéstől függ.

A csomag azokat az időseket is érintené, akik nem szereztek elegendő szolgálati időt a nyugdíjjogosultsághoz. Az időskorúak járadékának összege a tervek szerint megduplázódna, ami körülbelül 28 ezer embernek jelenthetne magasabb ellátást.

SZÉP-kártya helyett tartós nyugdíjemelés?

Farkas András szerint a következő kérdés az, hogyan valósulnak meg a nyugdíjasokat érintő további kormányzati vállalások. Ezek között említette a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártyát, amely az ismertetése szerint 370 milliárd forintos tételt jelentene.

A szakértő ezt az összeget inkább tartós nyugdíjemelésre fordítaná. Számítása szerint ekkora keretből körülbelül öt százalékpontnyi további emelés lenne finanszírozható, amely beépülne az ellátásokba. „Én nagyon szeretném azt, hogy ne kártyázzunk a nyugdíjasokkal, hanem nyugdíjemelést adjunk nekik” – fogalmazott. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:
Címlapkép: Getty Images
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