Nemcsak a minimálbéresek kapnak több fizetést 2027-től: kiderült, kinek mennyivel nő a nettója az szja-csökkentés után

Magyar Péter bejelentése szerint 2027. január 1-jétől 15-ről 9 százalékra csökken a minimálbér összegéig fizetendő szja. A mai minimálbérrel számolva ez havi 19 368 forint pluszt jelent, és nemcsak a minimálbéreseknek.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb pilléreit. Az egyik legfontosabb pont: a minimálbér összegéig járó személyi jövedelemadó 15 százalékról 9 százalékra csökken. A kormányfő szerint a változás mintegy 2,5 millió munkavállalót érint, és béremelés nélkül havi nagyjából 20 ezer forint többletet jelent a legkevesebbet keresőknek. A bejelentés részleteiről korábbi cikkünkben írtunk. Mi most utánaszámoltunk, mit jelent ez forintra lebontva a különböző fizetési szinteken.

Mennyi lesz a minimálbér nettója 2027-ben?

A 2027-es minimálbér összegéről még nincs döntés. Ezért a mostani, 2026-os minimálbérrel számoltunk: ez bruttó 322 800 forint. Ma ebből 15 százalék szja-t és 18,5 százalék tb-járulékot vonnak le, így a nettó 214 662 forint. Ha az szja 9 százalékra csökken, a levonás a bruttó 33,5 százalékáról 27,5 százalékára mérséklődik. A számítás így néz ki:

Minimálbér (bruttó 322 800 forint) Most 9%-os szja-val Szja 48 420 forint 29 052 forint Tb-járulék (18,5%) 59 718 forint 59 718 forint Nettó 214 662 forint 234 030 forint

A különbség havi 19 368 forint. Ez nagyjából 9 százalékos nettóemelés, évente pedig 232 416 forinttal marad több a minimálbéresek zsebében.

Mi lesz, ha 2027-ben emelkedik a minimálbér?

A számítás egyszerű: a havi nyereség mindig a minimálbér 6 százaléka, hiszen ennyivel kisebb az adókulcs. A magasabb minimálbér tehát nagyobb adócsökkentést is jelent.

A kormány és a szociális partnerek 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodásában 2027-re 374 600 forintos minimálbér szerepelt. A 2026-os összeget azonban már lefelé módosították. Ha mégis 374 600 forint lenne a 2027-es minimálbér, a 9 százalékos szja havi 22 476 forint pluszt hozna, a nettó pedig 271 585 forint lenne. A miniszterelnök által említett „havi 20 ezer forint” a két érték közé esik.

A minimálbérnél többet keresők is nyernek, de nem többet

Sokan azt hiszik, hogy a változás csak a minimálbéreseket érinti, pedig ez nem így van. A bejelentés szerint a 9 százalékos kulcs a jövedelem minimálbérig terjedő részére vonatkozik. Így minden, legalább minimálbért kereső munkavállaló ugyanannyit nyer havonta. A minimálbér feletti részt továbbra is 15 százalék terheli. Ugyanaz a forintösszeg az alacsonyabb fizetésnél nagyobb arányú emelést jelent:

Bruttó havi bér Nettó most Nettó 9%-os szja-val Havi plusz Emelkedés 322 800 forint (minimálbér) 214 662 forint 234 030 forint 19 368 forint +9,0% 373 200 forint (garantált bérminimum) 248 178 forint 267 546 forint 19 368 forint +7,8% 500 000 forint 332 500 forint 351 868 forint 19 368 forint +5,8% 1 000 000 forint 665 000 forint 684 368 forint 19 368 forint +2,9%

A számítás a 2026-os minimálbérrel, kedvezmények nélkül készült.

Részmunkaidőben kisebb a plusz

Aki részmunkaidőben dolgozik és a minimálbérnél kevesebbet keres, annak a teljes fizetésére 9 százalék lesz az szja. A nyereség így a saját bruttójának 6 százaléka:

6 órás minimálbér (bruttó 242 100 forint): a nettó 160 997 forintról 175 523 forintra nő, ez havi 14 526 forint plusz.

4 órás minimálbér (bruttó 161 400 forint): a nettó 107 331 forintról 117 015 forintra nő, ez havi 9684 forint plusz.

Mi a helyzet az ekhósokkal?

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho) választók egy része a jövedelmének csak egy részét adózza a normál szabályok szerint. Az ekho főként egyes kulturális, média- és alkotói foglalkozásoknál választható. Az ekhós jövedelem után nem kell szja-t fizetni, helyette egy egységes, 15 százalékos ekhót vonnak le. Ezt a 9 százalékos szja önmagában nem érinti.

Az ekhó választásának feltétele azonban általában az, hogy az illetőnek legyen legalább minimálbérnyi, általános szabályok szerint adózó jövedelme is. Erre a részre szja-t fizet, ezért a tipikus ekhós ugyanúgy havi 19 368 forinttal kap többet, mint bármelyik minimálbért kereső munkavállaló. Nem nyernek viszont azok, akik a törvényi kivételek miatt minimálbéres alapjövedelem nélkül ekhóznak, mert nekik nincs szja-köteles részük.

Kik nem nyernek semmit az szja-csökkentésen?

Akik eddig sem fizettek szja-t, azoknak a kulcs csökkentése nem hoz pluszt:

A 25 év alattiak: a bejelentés szerint továbbra is mentesülnek az szja alól a bruttó átlagkereset szintjéig.

Az szja-mentes édesanyák: a 30 év alatti és a többgyermekes anyák kedvezménye megmarad. A bejelentés szerint viszont havi bruttó 1 millió forintnál maximalizálják.

A családi kedvezményt igénybe vevők egy része: akiknél a családi kedvezmény már most is lenullázza az szja-t, azoknál a változás nem jelent pluszt. Akiknél csak részben, azoknál a pontos hatás a végleges törvényszövegen múlik.

Mikor dől el végleg, és mire érdemes figyelni?

A kormány még ezen a héten megküldi a költségvetés tervezetét a Költségvetési Tanácsnak, október végén pedig az Országgyűlés elé terjeszti. A pontos részletek csak a törvényszövegből derülnek ki. Ilyen például, hogy havi vagy éves alapon számolják-e a kedvezményes sávot, és hogy minden jövedelemre vagy csak a munkabérre vonatkozik-e.

A számítások szerint tehát 2027-től gyakorlatilag minden szja-t fizető, legalább minimálbért kereső munkavállaló havi 19–22 ezer forinttal kaphat többet. A pontos összeg a 2027-es minimálbértől függ. Aki a saját fizetésére kíváncsi, annak elég a bruttó bérének a minimálbérig terjedő részét 6 százalékkal felszorozni.

Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

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