Amikor a világ kormányai arra ösztönzik a lakosságot, hogy halmozzanak fel tartós élelmiszereket a válsághelyzetekre, érdemes Dél-Olaszország felé fordulni inspirációért.
Vége a kiemelkedő hozamoknak? Átalakulhat a magyarok egyik kedvenc megtakarítása
A lakossági állampapírok mára a magyar államadósság-finanszírozás egyik legfontosabb, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő pillérévé váltak, a teljes adósságállomány mintegy húsz százalékát lefedve. Bár a háztartások számára továbbra is ez az egyik legbiztonságosabb és legvonzóbb adómentes megtakarítási forma, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) jelenlegi stratégiája a finanszírozási költségek racionalizálására összpontosít. Ennek jegyében a lakossági kamatok egyre inkább az intézményi hozamokhoz igazodnak, különösen most, hogy az ország egyre közelebb kerül az euróövezethez - írja az allampapir.hu.
Az elmúlt évtizedek nemzetközi pénzügyi válságai egyértelműen megmutatták, hogy a külföldi intézményi befektetőkkel szemben a lakosság sokkal stabilabb és megbízhatóbb finanszírozója az államnak, hiszen a kisbefektetők a piaci turbulenciák idején is kitartanak a hazai értékpapírok mellett. Erre a felismerésre, valamint a magyar háztartások növekvő pénzügyi tudatosságára építve indult el bő egy évtizede a hazai lakossági állampapír-program.
A kifejezetten a lakossági igényekre szabott konstrukciók, valamint a kényelmes online és mobiltelefonos vásárlási lehetőségek komoly sikert arattak. Ennek eredményeként a lakossági finanszírozás részaránya az államadósságon belül a 2011-es 3,5 százalékról mára 20 százalékra emelkedett. A legfrissebb jegybanki adatok szerint a magyar háztartások 17 százaléka rendelkezik ilyen típusú megtakarítással, amely sokak számára a pénzügyi stabilitás alapját jelenti.
Jelenleg a hazai piacon az intézményi és a lakossági hozamok egyaránt 5-6 százalék körül alakulnak. Bár az állampapírok a kamatadó-mentességük, az alacsony tranzakciós költségeik és a pozitív reálhozamuk miatt továbbra is rendkívül versenyképesek, az adósságkezelő stratégiája egyértelműen e két hozamszint közelítésére irányul.
Ennek legfőbb mozgatórugója a költséghatékonyság javítása. A lakossági állampapír ugyanis a költségvetés számára a legdrágább finanszírozási forma, ráadásul a rövidebb futamidők és a kedvező visszaválthatósági feltételek miatt a tervezhetősége is korlátozottabb. A 2022–2023-as inflációs sokk jelentősen megnövelte az államadósság kamatterheit, így – ahogy arra Tardos Gergely a közelmúltban rámutatott – az ÁKK kiemelt feladata ezen finanszírozási költségek lefaragása úgy, hogy közben a lakossági pillér megtartó ereje se sérüljön.
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A jövőbe tekintve, ahogy Magyarország halad a csökkenő költségvetési hiánypályán, és egyre pontosabban körvonalazódik az euró bevezetésének előszobáját jelentő ERM–II. árfolyam-mechanizmusba való belépés, a hazai kötvényhozamok várhatóan tovább mérséklődnek.
Ebben a hozamkonvergencia-folyamatban a magyar kamatszintek fokozatosan megközelítik az euróövezeti hozamokat, amit a lakossági állampapírok kamatai is lekövetnek majd. Az adósságkezelő célja mindezek mellett változatlan, vagyis a nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számító, stabil lakossági befektetői bázis megőrzése, amely a jövőben is megkerülhetetlen és biztos támasza marad a magyar gazdaságnak.
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