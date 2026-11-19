Megjelent a Magyar Közlöny szerda esti számában a kormány határozata, amely alapján jövőre bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját.
Veszélybe kerülhet sok magyar idős nyugdíja januártól: hónapokig tarthat a kötelező eljárás
Veszélybe kerülhet a tartósan betegek és az ágyhoz kötött idősek nyugdíjának postai átvétele, ha nem sikerül január elsejéig lecserélniük a régi, könyv formátumú személyi igazolványukat. Bár a csere orvosi igazolással otthonról is intézhető, a kormányhivatalok régiónként mindössze egyetlen speciális eszközzel rendelkeznek, így a várakozási idő akár több hónapra is elhúzódhat.
Az uniós előírások miatt kötelezővé vált okmánycsere eredeti, idén augusztusi határidejét már meghosszabbították az év végéig, azonban a november 16-i adatok szerint még mindig 27 ezren használják a régi típusú igazolványt. Bár ebben a számban azok is benne vannak, akik képesek személyesen felkeresni a kormányablakokat, a hivatalok tájékoztatása szerint rendkívül sokan szorulnak otthoni ügyintézésre.
Azok, akik egészségügyi állapotuk miatt nem tudják elhagyni az otthonukat, orvosi igazolás birtokában igényelhetik a hatósági kiszállást. A helyszíni eljáráshoz azonban különleges eszközre van szükség az ujjlenyomat, az aláírás és a szabványos fénykép rögzítéséhez. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint régiónként csupán egyetlen ilyen készülék áll rendelkezésre, amelyet a hivatalok kénytelenek egymás között cserélgetni.- számolt be a HVG.
A szűkös kapacitás miatt a várakozási idő drasztikusan megnőtt, így előfordul, hogy valaki már hónapok óta vár a sorára. A hivatalok pontos időpontot sem tudnak adni az igénylőknek, csupán a megadott telefonszámon értesítik őket a kiszállás előtt néhány nappal. A tárca arra nem adott egyértelmű választ, hogy ezzel az eszközparkkal garantálható-e a gyorsan közeledő, január elsejei határidő betartása.
A probléma súlyos, hiszen ha a régi igazolvány lejár, és az érintettnek nincs más érvényes fényképes okmánya, nem tudja igazolni a személyazonosságát, így a kézbesítő a nyugdíját sem adhatja át. Átmeneti megoldást jelenthet, ha egy hozzátartozó meghatalmazással útlevelet igényel az ágyhoz kötött személy számára. Ezt a dokumentumot a hatóságok hivatalos személyazonosító okmányként fogadják el, igaz, a meghatalmazással igényelt útlevél mindössze egy évig érvényes.
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