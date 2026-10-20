Lesz-e 14 havi nyugdíj 2027-ben? Kiderült az igazság: erre számíthatnak a magyar idősek februárban, nekik jár a juttatás

Az elmúlt napokban ismertetett jövő évi költségvetés több kérdést is tisztázott a 13. havi és 14. havi nyugdíj 2027-es kifizetése kapcsán, bár vannak még tisztázatlan pontok. Összegyűjtöttük, hogy a 2027. évi költségvetés eddig ismert részletei alapján mire számíthatnak a magyar idősek jövő februárban, kinek járhat 14 havi nyugdíj 2027-ben. Cikkünkben összefoglaljuk azt is, amit a jövő évi nyugdíjemelés, nyugdíjas SZÉP-kártya és egyéb juttatások kapcsán már tudunk.

Az október 19-i és 20-i bejelentések a 2027. évi költségvetésvetésről számos téma mellett körvonalazták a kormány által tervezett változtatásokat a magyar idősek juttatásai kapcsán. Azt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is hangsúlyozták, hogy a 14. havi nyugdíj egyhavi részlete, amit tavaly megkaptak az idősek, megmarad, ahogy a 13. havi nyugdíj is teljes egészében kifizetésre kerül majd 2027 februárjában. Az előző kormány tervét - a teljes 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését 2028-ig - azonban nem folytatják. Ehelyett egy sor másik juttatást terveztek be a költségvetésbe, amely főként a kisebb nyugdíjat kapók számára jelent majd segítséget.

Ekkora lesz a 13. havi és a 14. havi nyugdíj összege 2027-ben

A 13. és 14. havi nyugdíjak összegét nagyban meg fogja határozni a legkisebb nyugdíjak emelése, illetve a rendes évenkénti nyugdíjemelés mértéke 2027-ben. A Tisza Párt a választások előtt közzétett részeletes nyugdíjprogramjában ígéretett tett a 120 ezer forintos minimálnyugdíj bevezetésére és a 120-140 ezer forintos járandóságok sávos emelésére. Ezt az ígéretet később is megerősítették, és részleteit ismertették. Ez az intézkedés hatással lesz a 13. és 14. havi nyugdíj összegeire is: februárban már a megemelt nyugdíjösszeg érkezhet sok magyar idősnek.

Ugyanígy a rendes éves nyugdíjemelés is befolyásolja a jövőre kifizetendő nyugdíjak összegét. A napokban ismertetett 2027. évi költségvetés tartalmazta a kormány által jövő évre számított inflációt, amely a jelenleg hatályos nyugdjtörvény alapján meghatározza a januártól esedékes éves nyugdíjemelés mértékét. Magyar Péter szavai alapján 3%-os inflációval számol a kormány, így a magyar idősek is 3%-os emeléssel számolhatnak 2027-től. (Addig viszont nem várható sem nyugdíjkorrekció, sem nyugdíjprémium novemberben, mint a korábbi években.)

A 13. havi és 14. havi nyugdíj összegét már a januártól megemelt összegek alapján fogják tehát kifizetni.

Sokáig kérdés volt, kivezeti-e az új kormány az előző kormány által, a választásokat megelőzően bevezetett 14. havi nyugdíjat - melyet több szakértő is folyamatos kritikával illetett -, vagy akár a 13. havi nyugdíjat is. Most már biztos, hogy kivezetésről nincs szó. Az előző kormány terveit azonban annyiban átírták, hogy a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetésének tervétől elálltak. Az első olyan év ugyanis, amikor februárban teljes 3 havi nyugdíjösszeget fizettek volna ki, 2028-ban lett volna. Addig évről évre egy heti plusz nyugdíjjal adtak volna többet februárban.

Aki tehát arra számított volna, hogy 2027-ben már 2,5 havi nyugdíjösszeg érkezik februárban, az csalódni fog. Marad az 1+1+egynegyed havi összeg, amit februárban kifizetnek. Kármán András ezt a képet azzal árnyalta az október 20-i sajtótájékoztatón, hogy összességében azok, akik 500 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kapnak, jobban járnak a kisnyugdíjak sávos emelésével és az újonnan bevezetésre kerülő nyugdíjas SZÉP-kártyával, mint plusz egynegyed havi juttatással 2027-től.

A 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíj - és tulajdonképpen bármilyen egységes %-os mértékű nyugdíjemelés - legfőbb kritikája a szakértők részéről is évek óta az volt, hogy az eleve magasabb nyugdíjből élőknek aránytalanul kedvez, így csak növeli a nyugdíjszakadékokat. A kormány intézkedései kifejezetten a kisebb nyugdíjak emelését célozzák, legyen szó a sávos emelésről, vagy a nyugdíjas SZÉP-kártyáról.

Kinek jár a 13. havi és a 14. havi nyugdíj 2027-ben?

Fontos kérdés, kinek jár a 13. havi és a 14. havi nyugdíj. Az eddigi kormányzati gyakorlat az volt, hogy minden évben rendeletet adtak ki arról, mekkora nyugdíjemelés érkezik és ki jogosult rá, illetve a 13. havi és 14. havi nyugdíjra. Ha folytatják ezt a gyakorlatot, akkor biztosan idén is csak a vonatkozó rendelet megjelenése után derülhet ki, ki az, aki jogosult ezekre a juttatásokra.

Ha az eddigi gyakorlat folytatódik, akkor az lesz jogosult a 14. havi nyugdíjra, aki a 13. havi nyugdíjra is jogosult az adott évben. 13. havi nyugdíjra pedig azok jogosultak, akik a megelőző év - jelen esetben a 2026-os év - legalább egy napján nyugdíjra jogosultak. Vagyis 2026. december 31-ig nyugdíjba vonultak, mert aki csak 2027. január 1-jétől vagy az után lett nyugdíjas, a korábbi gyakorlat szerint nem számíthatott a februári plusz juttatásokra.

Fontos változás volt 2025-től a 13. havi nyugdíj kapcsán, hogy nemcsak az a feltétele, hogy előző évben már nyugdíjjogosult legyen valaki, hanem hogy még februárban is az legyen - így gyakrlatilag a januárban elhunyt idősek hozzátartozóinak már nem kell kifizetni a 13. havi (és feltehetően a 14. havi) nyugdíjakat. Arról egyelőre nincs információnk, hogy ezen az új korány tervezne változtatni.

Nyugdíjemelés 2027-ben

Az éves nyugdíjemelés 2027-es mértékét mindig az adott évi költségvetésbe betervezett infláció határozza meg. A költségvetést tegnap ismertette a miniszternök a parlamentben, az inflációra azonban nem tért ki. Másnap viszont Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth rádióban azt közölte: "Az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány." Ez a szám - amennyiben a nyugdíjtörvény addig nem változik - határozza meg a jövő évi nyugdíjemelés mértékét is.

Ez alapján 3 százalékos nyugdíjemelés jöhet 2027-ben.

A januári nyugdíjemelésre jogosultak azok a magyar öregségi nyugdíjasok, illetve mindenki, aki

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

házastársi pótlékot,

házastárs után járó jövedelempótlékot,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat és

bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat

kapott a 2026-os év folyamán, akár csak egy napig, az eddigi évek tapasztalatai alapján, ha más változás már nem történik.

Jön a nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-től

Azt is bejelentette Magyar Péter hétfőn, hogy 2030-ig több lépcsőben vezetik be az ígért nyugdíjas SZÉP-kártyát. 2027-től elsőként az 500 ezer forint alatti jövedelmű nyugdíjasok juthatnak hozzá először. Erre 90 milliárd forintot szán a kormány. Az ígéreteknek megfelelően a SZÉP-kártyára érkező összeget gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre is lehet fordítani.

Azt is elmondta, hogy összesen a rendes éves nyugdíjemelésre, az öregségi nyugdíjminimum emelésre, 13. és 14. havi nyugdíjakra és SZÉP-kártyákra 449 milliárd forintot költ a kormány a friss költségvetés szerint.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA