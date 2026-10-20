Sok magánnyugdíjpénztári tagnak érdemes lehet visszalépnie az állami nyugdíjrendszerbe a nyugdíjba vonulás előtt.
Lesz-e 14 havi nyugdíj 2027-ben? Kiderült az igazság: erre számíthatnak a magyar idősek februárban, nekik jár a juttatás
Az elmúlt napokban ismertetett jövő évi költségvetés több kérdést is tisztázott a 13. havi és 14. havi nyugdíj 2027-es kifizetése kapcsán, bár vannak még tisztázatlan pontok. Összegyűjtöttük, hogy a 2027. évi költségvetés eddig ismert részletei alapján mire számíthatnak a magyar idősek jövő februárban, kinek járhat 14 havi nyugdíj 2027-ben. Cikkünkben összefoglaljuk azt is, amit a jövő évi nyugdíjemelés, nyugdíjas SZÉP-kártya és egyéb juttatások kapcsán már tudunk.
Az október 19-i és 20-i bejelentések a 2027. évi költségvetésvetésről számos téma mellett körvonalazták a kormány által tervezett változtatásokat a magyar idősek juttatásai kapcsán. Azt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is hangsúlyozták, hogy a 14. havi nyugdíj egyhavi részlete, amit tavaly megkaptak az idősek, megmarad, ahogy a 13. havi nyugdíj is teljes egészében kifizetésre kerül majd 2027 februárjában. Az előző kormány tervét - a teljes 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését 2028-ig - azonban nem folytatják. Ehelyett egy sor másik juttatást terveztek be a költségvetésbe, amely főként a kisebb nyugdíjat kapók számára jelent majd segítséget.
Ekkora lesz a 13. havi és a 14. havi nyugdíj összege 2027-ben
A 13. és 14. havi nyugdíjak összegét nagyban meg fogja határozni a legkisebb nyugdíjak emelése, illetve a rendes évenkénti nyugdíjemelés mértéke 2027-ben. A Tisza Párt a választások előtt közzétett részeletes nyugdíjprogramjában ígéretett tett a 120 ezer forintos minimálnyugdíj bevezetésére és a 120-140 ezer forintos járandóságok sávos emelésére. Ezt az ígéretet később is megerősítették, és részleteit ismertették. Ez az intézkedés hatással lesz a 13. és 14. havi nyugdíj összegeire is: februárban már a megemelt nyugdíjösszeg érkezhet sok magyar idősnek.
Ugyanígy a rendes éves nyugdíjemelés is befolyásolja a jövőre kifizetendő nyugdíjak összegét. A napokban ismertetett 2027. évi költségvetés tartalmazta a kormány által jövő évre számított inflációt, amely a jelenleg hatályos nyugdjtörvény alapján meghatározza a januártól esedékes éves nyugdíjemelés mértékét. Magyar Péter szavai alapján 3%-os inflációval számol a kormány, így a magyar idősek is 3%-os emeléssel számolhatnak 2027-től. (Addig viszont nem várható sem nyugdíjkorrekció, sem nyugdíjprémium novemberben, mint a korábbi években.)
A 13. havi és 14. havi nyugdíj összegét már a januártól megemelt összegek alapján fogják tehát kifizetni.
Sokáig kérdés volt, kivezeti-e az új kormány az előző kormány által, a választásokat megelőzően bevezetett 14. havi nyugdíjat - melyet több szakértő is folyamatos kritikával illetett -, vagy akár a 13. havi nyugdíjat is. Most már biztos, hogy kivezetésről nincs szó. Az előző kormány terveit azonban annyiban átírták, hogy a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetésének tervétől elálltak. Az első olyan év ugyanis, amikor februárban teljes 3 havi nyugdíjösszeget fizettek volna ki, 2028-ban lett volna. Addig évről évre egy heti plusz nyugdíjjal adtak volna többet februárban.
Aki tehát arra számított volna, hogy 2027-ben már 2,5 havi nyugdíjösszeg érkezik februárban, az csalódni fog. Marad az 1+1+egynegyed havi összeg, amit februárban kifizetnek. Kármán András ezt a képet azzal árnyalta az október 20-i sajtótájékoztatón, hogy összességében azok, akik 500 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kapnak, jobban járnak a kisnyugdíjak sávos emelésével és az újonnan bevezetésre kerülő nyugdíjas SZÉP-kártyával, mint plusz egynegyed havi juttatással 2027-től.
A 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíj - és tulajdonképpen bármilyen egységes %-os mértékű nyugdíjemelés - legfőbb kritikája a szakértők részéről is évek óta az volt, hogy az eleve magasabb nyugdíjből élőknek aránytalanul kedvez, így csak növeli a nyugdíjszakadékokat. A kormány intézkedései kifejezetten a kisebb nyugdíjak emelését célozzák, legyen szó a sávos emelésről, vagy a nyugdíjas SZÉP-kártyáról.
Kinek jár a 13. havi és a 14. havi nyugdíj 2027-ben?
Fontos kérdés, kinek jár a 13. havi és a 14. havi nyugdíj. Az eddigi kormányzati gyakorlat az volt, hogy minden évben rendeletet adtak ki arról, mekkora nyugdíjemelés érkezik és ki jogosult rá, illetve a 13. havi és 14. havi nyugdíjra. Ha folytatják ezt a gyakorlatot, akkor biztosan idén is csak a vonatkozó rendelet megjelenése után derülhet ki, ki az, aki jogosult ezekre a juttatásokra.
Ha az eddigi gyakorlat folytatódik, akkor az lesz jogosult a 14. havi nyugdíjra, aki a 13. havi nyugdíjra is jogosult az adott évben. 13. havi nyugdíjra pedig azok jogosultak, akik a megelőző év - jelen esetben a 2026-os év - legalább egy napján nyugdíjra jogosultak. Vagyis 2026. december 31-ig nyugdíjba vonultak, mert aki csak 2027. január 1-jétől vagy az után lett nyugdíjas, a korábbi gyakorlat szerint nem számíthatott a februári plusz juttatásokra.
Fontos változás volt 2025-től a 13. havi nyugdíj kapcsán, hogy nemcsak az a feltétele, hogy előző évben már nyugdíjjogosult legyen valaki, hanem hogy még februárban is az legyen - így gyakrlatilag a januárban elhunyt idősek hozzátartozóinak már nem kell kifizetni a 13. havi (és feltehetően a 14. havi) nyugdíjakat. Arról egyelőre nincs információnk, hogy ezen az új korány tervezne változtatni.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nyugdíjemelés 2027-ben
Az éves nyugdíjemelés 2027-es mértékét mindig az adott évi költségvetésbe betervezett infláció határozza meg. A költségvetést tegnap ismertette a miniszternök a parlamentben, az inflációra azonban nem tért ki. Másnap viszont Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth rádióban azt közölte: "Az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány." Ez a szám - amennyiben a nyugdíjtörvény addig nem változik - határozza meg a jövő évi nyugdíjemelés mértékét is.
Ez alapján 3 százalékos nyugdíjemelés jöhet 2027-ben.
A januári nyugdíjemelésre jogosultak azok a magyar öregségi nyugdíjasok, illetve mindenki, aki
- özvegyi nyugdíjat,
- szülői nyugdíjat,
- árvaellátást,
- baleseti hozzátartozói nyugellátást,
- mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
- mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
- korhatár előtti ellátást,
- szolgálati járandóságot,
- átmeneti bányászjáradékot,
- táncművészeti életjáradékot,
- rokkantsági ellátást,
- rehabilitációs ellátást,
- baleseti járadékot,
- bányászok egészségkárosodási járadékát,
- fogyatékossági támogatást,
- vakok személyi járadékát,
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
- polgármesterek közszolgálati járadékát,
- a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
- a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
- a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
- a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
- házastársi pótlékot,
- házastárs után járó jövedelempótlékot,
- nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
- nemzeti gondozási díjat és
- bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat
kapott a 2026-os év folyamán, akár csak egy napig, az eddigi évek tapasztalatai alapján, ha más változás már nem történik.
Jön a nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-től
Azt is bejelentette Magyar Péter hétfőn, hogy 2030-ig több lépcsőben vezetik be az ígért nyugdíjas SZÉP-kártyát. 2027-től elsőként az 500 ezer forint alatti jövedelmű nyugdíjasok juthatnak hozzá először. Erre 90 milliárd forintot szán a kormány. Az ígéreteknek megfelelően a SZÉP-kártyára érkező összeget gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre is lehet fordítani.
Azt is elmondta, hogy összesen a rendes éves nyugdíjemelésre, az öregségi nyugdíjminimum emelésre, 13. és 14. havi nyugdíjakra és SZÉP-kártyákra 449 milliárd forintot költ a kormány a friss költségvetés szerint.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Nyugdíj utalás 2026 november: itt a hivatalos novemberi nyugdíj utalási dátum - Kisebb összeg érkezhet a vártnál?
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás
A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint 2027 januárjától 120 ezer forint lenne a teljes öregségi nyugdíj minimuma.
Jöhet a rugalmas nyugdíjkorhatár? Fontos üzenetet kaptak az 50 pluszos magyarok: érik a sírig tartó tanulás
A rugalmasabb nyugdíjkorhatár és a munkaerőpiacról való fokozatosabb kivezetés is hozzájárulhatna ahhoz, hogy az 50 év felettiek tovább maradjanak aktívak.
Társadalmi egyeztetésen a kormány nyugdíjemelési terve: sok idős magyar a vártnál is nagyobb emelésre számíthat
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nyugdíjemelési csomagot, amely az özvegyi nyugdíjakat, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat és az árvaellátást is érinti.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
Az elöregedő társadalmak egy olyan összetett válsághelyzetbe sodorják az országokat, amire hosszú távú és komplex megoldásokat lenne célszerű találni. Az átfogó nyugdíjreform ennek csak egy...
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2027. januári nyugdíj- és szociálisellátás-emelési csomag részletes tervezeteit.
Kiderült, mennyi nyugdíjra számíthatnak az új KATA-sok: többszörösére nőhet az összeg, de van egy bökkenő
Jelentősen javulhat a katás vállalkozók nyugdíjhelyzete a kata tervezett átalakításával.
120 ezer forintra emelkedhet a nyugdíjminimum, a változtatások mintegy 700 ezer embert érintenek.
Kegyetlen jövő vár a magyar dolgozókra nyugdíjas korukban? Erre a csapdára csak nagyon kevesen készülnek fel
Az inflációs hatással a válaszadók többsége tisztában van, viszont kevesen kérnek pénzügyi tanácsadói segítséget ahhoz, hogy kivédjék az inflációs hatást.
Nem feltétlenül kell beletörődni a korábban megállapított nyugdíj összegébe.
Fordulóponthoz értek a nyugdíj-megtakarítások: nagy változásokat sürgetnek, rengeteg magyar lehet érintett
Több mint 2600 milliárd forintra nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona, az egészségpénztárak tagsága pedig 32 ezer fővel bővült fél év alatt.
A személyes megtakarítások és befektetések ma már a nyugdíjjövedelem jelentős várható forrását jelentik.
Itt a keserű valóság: a 120 ezer forintos nyugdíjminimum arra volt elég, hogy utolérjük vele Bulgáriát és Romániát
Az európai nyugdíjrendszerek eltérései miatt a pontos nemzetközi összehasonlítás nehézkes, de a környező országok gyakorlata ad némi támpontot a hazai helyzet értékeléséhez.
A legfontosabb változás a nyugdíjminimumot érinti, amelynek összege hosszú ideje változatlan volt.
Jöhet az emelt összegű minimálnyugdíj a 85 évnél idősebbeknek: magyar idős is örülhetnek, erről döntött a szlovák kormány
A terv megvalósítását várhatóan a jövő héten hagyják jóvá a parlamentben.
Súlyos veszélyben a nyugdíj-megtakarítások: jelentős változtatásokat sürgetnek, rengeteg magyart érintene
Szükség lenne a munkavállalók automatikus beléptetésére, a munkáltatói befizetések ösztönzésére is, hogy a nyugdíjpénztárak szerepe erősödjön.
Felfalja a magyarok nyugdíjmegtakarítását az infláció? Itt az igazság: ennyire van biztonságban a pénzromlástól a vagyon
A pénztárak egyetértenek abban, hogy minél előbb el kell kezdeni a takarékoskodást, mert a végső eredmény szempontjából a legfontosabb tényező az idő.
Hiába nő négyszeresére a nyugdíjminimum 2027-től, egy rakat ellátás marad továbbra is 28 500 forint - a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sem emelkedik
Sokan nem tudják, de a GYES, a GYET, az anyasági támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a legtöbb szociális jövedelemhatár már nem a nyugdíjminimumhoz kötődik.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.