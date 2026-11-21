Az elöregedő európai társadalmakban egyre súlyosabb terhet jelent a nyugdíjak finanszírozása. Míg Németország egy jövőre, 2027-ben induló átfogó reformmal a tőkepiaci alapú megtakarítások felé fordul, Magyarország a második nyugdíjpillér 2011-es államosítása és az előző kormány kudarcot vallott, túlköltekező családpolitikája miatt egyre mélyülő válság felé tart. A lengyel és a román példa is azt mutatja, hogy a befektetett nyugdíjvagyon hiánya nemcsak az időskori megélhetést veszélyezteti, hanem a fiatalok adóterheit is drasztikusan növeli, miközben a gazdasági versenyképességet is visszaveti.

Egész Európát, így hazánkat is súlyosan érinti a társadalom elöregedése. A jelenlegi felosztó-kirovó rendszer – amelyben az aktív dolgozók befizetéseiből fedezik az aktuális nyugdíjakat – kizárólag növekvő vagy stagnáló népesség mellett működőképes - jelentette ki a Portfolion megjelent elemzésében Gyurcsik Attila, Accorde Alapkezelő Zrt. elemzője.

Mint írja, a csökkenő születésszám miatt azonban az időskori függőségi ráta drasztikusan romlik, és az előrejelzések szerint 2050-re a térség országaiban több mint a duplájára nő a kétezres évek eleji szinthez képest. Ez a társadalombiztosítási hiány folyamatos növekedéséhez, ezáltal pedig elkerülhetetlen adó- vagy járulékemelésekhez vezet.

A német döntéshozók felismerték a fenyegető problémát, és átfogó reformot indítottak. Ennek értelmében 2027-től, azaz jövőre az aktív dolgozók már részben a saját jövőbeli nyugdíjukra tesznek félre, átvéve a sikeres amerikai és svájci tőkepiaci modellek logikáját. Magyarországon éppen egy ilyen, a járulékokat befektető rendszert, a második nyugdíjpillért számolták fel 2011-ben. Az akkori, nagyjából 3000 milliárd forintos magánnyugdíjpénztári vagyont elnyelte a költségvetés.

EZ IS ÉRDEKELHET Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert? Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.

Az előző magyar kormány a nyugdíjrendszer megmentését a születésszám növelésétől várta, amit példátlan méretű anyagi ösztönzőkkel próbált elérni. Erre a célra mintegy 14 000 milliárd forintot – az egykori nyugdíjvagyon többszörösét – költöttek el, a gyermekvállalási kedv azonban az elmúlt években mégis összeomlott. Bebizonyosodott, hogy a modern társadalmakban a demográfiai hanyatlás elsősorban szociokulturális jelenség, amelyet puszta pénzosztással nem lehet megfordítani.

Ha a demográfiai ösztönzőkre elköltött összeg töredékéből megtartották volna a magánnyugdíjpénztári rendszert, annak hozamai ma érdemben enyhíthetnék a társadalombiztosítás hiányát. Ezt igazolja Lengyelország és Románia esete is, ahol a megőrzött második pillér piaci forrásokkal látta el a magánszektort. A felhalmozott megtakarítások nemcsak a jövőbeli nyugdíjakat biztosítják, hanem a tőkepiacot is fellendítették, felépítve azt a versenyképes gazdasági környezetet, amelynek hiánya itthon ma égető probléma.

A tőkefedezeti megtakarítások hiányában a magyar fiatalokra egyre elviselhetetlenebb teher hárul. Az 1970-es években született Ratkó-unokák küszöbönálló, a következő évtizedben esedékes tömeges nyugdíjba vonulása tovább rontja az amúgy is alulfinanszírozott rendszer helyzetét. Bár egy fokozatosan felépülő, hibrid nyugdíjmodell bevezetése még most sem lenne késő, a tétlenség súlyos, generációk közötti feszültségekhez vezet. A tét már nem csupán az, hogy miből és mennyi nyugdíjunk lesz, hanem az is, hogy milyen társadalmi árat kell fizetnünk az elmaradt reformokért.