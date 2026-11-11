Tízezreket kaphatnak, akik még idén nyugdíjpénztárba lépnek: mutatjuk a részleteket

Nemcsak az adó-visszatérítés és a kedvező hozamok, hanem pénzjutalom is ösztönözheti az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás elindítását. A Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár az év végéig belépő új tagoknak tízezres nagyságrendű juttatást kínál, miközben a pénztár szerint a jól megválasztott befektetési portfólió hosszú távon még nagyobb szerepet játszhat az időskori anyagi biztonság megteremtésében. A konstrukció különösen a fiatalabb megtakarítók számára lehet érdekes, akiknek még évtizedeik vannak a nyugdíjba vonulásig.

Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után évente 20 százalékos személyi jövedelemadó-visszatérítés igényelhető, a hosszú távú megtakarítás eredményességét azonban a befektetési stratégia is jelentősen befolyásolja. A különböző portfóliók eltérő hozamlehetőségeket kínálnak, természetesen különböző kockázati szintek mellett.

A választásnál ezért érdemes figyelembe venni, hogy mikor tervezi valaki a nyugdíjba vonulást, illetve mekkora árfolyam-ingadozást képes elviselni. A hosszabb befektetési időtáv lehetőséget adhat a magasabb kockázatú eszközök nagyobb arányú tartására, míg a nyugdíjhoz közeledve általában a vagyon megőrzése kerül előtérbe.

A Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár három portfóliója esetében céldátumot is meghatározott, így a tagok a tervezett nyugdíjba vonulásuk időpontjához igazíthatják a választásukat.

Magyarországon egyedülálló módon a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár három portfólió esetében is céldátumot határozott meg. Ennek révén egyszerűbbé válik a megfelelő portfólió kiválasztást

– mondta Pataki Tímea, a pénztár igazgatótanácsának elnöke.

A nyugdíjba vonuláshoz közel állóknak a pénztár alacsony kockázatú Klasszikus portfóliója lehet megfelelő, míg a fiatalabbak számára a távolabbi céldátumú, kezdetben magasabb kockázatot vállaló konstrukciók kínálhatnak nagyobb hozamlehetőséget. A pénztár adatai szerint a Klasszikus portfólió éves átlagos hozama 10–15 éves időtávon 5 százalék körül alakult, míg az Irány-2035 portfólió 7 százalék feletti hozamteljesítményt ért el.

A tavalyi évben a Prémium portfóliói közül az Irány-2055+ produkálta a legmagasabb, közel 13 százalékos hozamot. A Klasszikus portfólió teljesítménye szintén meghaladta az inflációt.

Pataki Tímea szerint az idei évben is kedvező hozameredményekre számítanak. A hosszú távú megtakarításoknál azonban nem érdemes kizárólag az egyetlen évben elért teljesítményt figyelni, a választott portfóliónak a megtakarító élethelyzetéhez és kockázatvállalásához is igazodnia kell.

Már közel 100 milliárd forintot kezel a pénztár

A Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár kezelt vagyona az idei évben több mint 12 százalékkal emelkedett, és megközelítette a 97 milliárd forintot. A taglétszám meghaladja az 50 ezret, az új belépők többsége pedig a 40 év alatti korosztályból kerül ki.

A nyugdíjcélú megtakarításoknál a hozam mellett a költségeket is érdemes figyelembe venni. Az önkéntes nyugdíjpénztárak ezen a téren kedvező helyzetben vannak. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi adatai szerint a szektor költségmutatója továbbra is 1 százalék alatt marad, ami a nyugdíj-előtakarékossági formák között kifejezetten alacsonynak számít.

A megtakarítási forma további előnye, hogy a nyugdíjszámlán jóváírt hozamot nem terheli sem a 15 százalékos személyi jövedelemadó, sem a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó. Ez jelentős különbséget jelenthet például egy hagyományos bankbetéthez képest.

Pénzjutalommal csábítják az új tagokat

A hozamok, az adó-visszatérítés és az alacsony költségek mellett most külön akcióval is ösztönzik a belépést. A Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár közlése szerint azok, akik még 2026-ban csatlakoznak, tízezres nagyságrendű pénzjuttatást kaphatnak.

A pénztár igazgatótanácsának elnöke szerint az eddigi belépési adatok alapján arra számítanak, hogy az akció tovább növeli az érdeklődést. A pontos akciós feltételekről és az elérhető juttatásról a pénztár honlapján és közösségi felületein lehet tájékozódni.

Az ajánlat részletei azért is lényegesek, mert a nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú döntés. A belépési bónusz egyszeri előnyt jelenthet, a megtakarítás tényleges értékét azonban elsősorban a rendszeres befizetések, a választott portfólió teljesítménye, a költségek és a rendelkezésre álló befektetési időtáv határozza meg.