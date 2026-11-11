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Nyugdíj

Itt a legérdemesebb tölteni a nyugdíjas éveket: kiderült, hol meglepően olcsó a megélhetés

Pénzcentrum
2026. november 11. 19:02 3 perc

Nem mindegy, melyik országban telnek a nyugdíjas évek. A jó nyugdíjrendszer, az egészségügyi ellátás és az életminőség mellett a megélhetési költségek is döntőek lehetnek. A Visual Capitalist a Natixis 2026-os Global Retirement Indexe és a Numbeo adatai alapján 25 országot rangsorolt. Norvégia végzett az első helyen, a legolcsóbb havi megélhetést viszont Japánban becsülték. A listán több közép-európai ország is szerepel, Magyarország azonban nem került be a bemutatott mezőnybe.

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A rangsor élén Norvégia áll 83 pontos eredménnyel. A skandináv országot Írország követi 81 ponttal, a harmadik helyre pedig Hollandia került 79 ponttal. Svájc ugyancsak 79 pontot szerzett, de a negyedik helyen végzett, míg Dánia 78 ponttal az ötödik.

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Az első tízben kilenc európai ország található, az egyetlen Európán kívüli szereplő Ausztrália, amely a hatodik helyet szerezte meg. Németország a hetedik, Luxemburg a nyolcadik, Izland a kilencedik, Csehország pedig a tizedik lett.

A lista különösen érdekes abból a szempontból, hogy a magasabb pontszám nem feltétlenül jelent olcsóbb életet. Norvégiában például egyetlen ember becsült havi megélhetési költsége 2935 dollár, Írországban pedig 2942 dollár. A harmadik helyezett Hollandiában valamivel kedvezőbb, 2827 dolláros havi összeggel számoltak.

Akár havi több ezer dolláros különbség is lehet

A megélhetés szempontjából egészen más képet mutat a rangsor. A legdrágább országok között találjuk Szingapúrt, ahol a becsült havi költség 4232 dollár. Izlandon 4118, Svájcban 3717, Luxemburgban pedig 3261 dollárral kalkuláltak.

A lista másik végén Japán áll, ahol 1428 dolláros havi megélhetési költséget becsültek. Lengyelországban 1487 (480 ezer ft), Szlovéniában 1668 (539 ezer ft), Csehországban pedig 1678 dollárra jött ki az összeg. Ausztriában 2187 dollárba került a megéhetés, amely magyar forintba átszámolva 706 ezer forint. 

Különösen beszédes Csehország és Izland összehasonlítása. Mindkét ország 75 pontot kapott a nyugdíjas rangsorban, a becsült havi megélhetési költség viszont Izlandon 2440 dollárral magasabb. Ez egy év alatt már 29 280 dolláros különbséget jelenthet, változatlan költségekkel számolva.

Németországban olcsóbb lehet a nyugdíjas élet, mint az Egyesült Államokban

A hetedik helyezett Németország a nagy fejlett gazdaságok közül a legjobb eredményt érte el. A 75 pontos értékeléshez 2023 dolláros havi megélhetési költség társul, ami jelentősen alacsonyabb az Egyesült Államokban becsült 2845 dollárnál.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A két ország közötti különbség havonta 822 dollár. Ez egy év alatt 9864 dollár, tíz év alatt pedig közel 98 640 dollár lehet, ha a költségek nem változnának. Az Egyesült Államok egyébként a 24. helyen szerepel 68 ponttal. A 25 ország közül Japán az utolsó, 67 pontos eredménnyel.

Mit takar valójában a nyugdíjas rangsor?

A Visual Capitalist összeállítása a Natixis 2026-os Global Retirement Indexét használja. A mutató 18 teljesítményindikátort vizsgál négy nagy területen. Ezek a nyugdíjas évek pénzügyi biztonsága, az anyagi jólét, az egészségügyi helyzet és az életminőség. 

A költségbecslések a Numbeo adataiból származnak, és egy fő havi kiadásait veszik alapul, beleértve egy városközponti, egyszobás lakás bérleti díját is. Az összegek nem tartalmazzák a személyes egészségügyi kiadásokat és az adókat, továbbá nem számolnak azzal, hogy az egyes országokban mekkora nyugdíjjövedelem áll rendelkezésre.

 
Címlapkép: Getty Images
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