A norvég kormány fokozatosan 70 évre emelné a nyugdíjkorhatárt a rendszer fenntarthatósága és a növekvő várható élettartam miatt. Az erről szóló tervezet társadalmi egyeztetése már megkezdődött.

A javaslat értelmében 2029-től a jelenlegi 67 éves általános nyugdíjkorhatárt a várható élettartam növekedéséhez igazítanák, ami a gyakorlatban évtizedenként nagyjából egyéves emelést jelentene.

A reform az előrehozott nyugdíjazás szabályait is átírná, ugyanis a megfelelő szolgálati idővel rendelkezők jelenleg 62 éves koruktól vonulhatnak vissza csökkentett ellátással, ám ez a korhatár is arányosan, 65 évre tolódna ki.

Kjersti Stenseng munkaügyi miniszter azzal indokolta a lépést, hogy a hosszabb és egészségesebb élet miatt az embereknek tovább kell dolgozniuk, ha fenn akarják tartani a nyugdíjrendszert a jövő generációi számára.

A szigorítás elsőként az 1967-ben születetteket érinti, akiknek a tervek szerint három hónappal kell majd tovább a munkaerőpiacon maradniuk, míg a 70 éves felső határ ténylegesen a jelenlegi harmincéves korosztálynál lépne életbe. A tervezet társadalmi egyeztetése 2027. február 17-ig tart, a kabinet pedig várhatóan jövő tavasszal terjeszti a parlament elé a javaslatot.