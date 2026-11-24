Nem januárban, hanem legkésőbb 2027. október 31-ig kapják meg az érintettek a nyugdíjas SZÉP-kártya első feltöltését. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a juttatást négy év alatt vezetik be, vagyis jövőre a végleges összegnek csupán a 25 százaléka érkezik meg. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a konstrukció több ponton is korrekcióra szorulna, különösen a jogosultsági sávok közötti jelentős különbségek miatt.

A támogatás összege a jogosult havi ellátásának nagyságától függ. A 250 ezer forint alatti havi ellátással rendelkezők 2027-ben 50 ezer forintot kapnak, míg a 250 ezer és 500 ezer forint közötti sávba tartozók számára 25 ezer forint jár. Az 500 ezer forint feletti ellátásban részesülők nem jogosultak a juttatásra. A kormányhatározat alapján a nyugdíjas SZÉP-kártyára kerülő összeget fokozatosan emelik. A teljes támogatás a tervek szerint 2030-ra áll össze, addig a következő összegekkel számolhatnak az érintettek.

Farkas András szerint az összegek reálértékének megőrzésére is figyelni kellene. A szakértő úgy véli, célszerű lenne a támogatást legalább a mindenkori nyugdíjemelés mértékével növelni a következő években, különben az infláció fokozatosan leértékeli a kártyára kerülő összegeket.

A nyugdíjszakértő számítása szerint a teljes összegű támogatás is körülbelül két heti nyugdíjnak felelhet meg, ha az összegeket időközben az inflációhoz igazítják. A 2027-es első részlet azonban átlagosan mindössze három és fél napi, nagyjából fél heti nyugdíjnak megfelelő pluszt jelent.

A különbségek az egyes jövedelmi szinteken még látványosabbak. Egy 120 ezer forintos nyugdíj esetében az 50 ezer forintos támogatás körülbelül 12 napi pluszjuttatást jelent, míg egy 500 ezer forintos nyugdíjnál a 25 ezer forint mindössze másfél napnyi ellátásnak felel meg.

Már néhány ezer forint különbség is 25 ezer forinttal kevesebb támogatást jelenthet

Farkas András szerint a sávos rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a jogosultsági határ közelében lévő nyugdíjasok között jelentős különbséget eredményezhet. A szakértő példája szerint aki 249 990 forintos nyugdíjat kap, 50 ezer forintos támogatásra számíthat, míg egy 251 010 forintos ellátás esetén már csak 25 ezer forint jár.

Vagyis alig valamivel több mint ezer forintos havi nyugdíjkülönbség akár 25 ezer forinttal eltérő éves SZÉP-kártya-juttatást eredményezhet. A szakértő szerint érdemes lenne úgynevezett pufferzónákat kialakítani a sávhatárok körül, hogy ne legyen ennyire éles a különbség a jogosultak között.

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A jogosultság megállapításánál arra is figyelni kell, hogy a határozat az érintett ellátások együttes havi összegét veszi alapul. Tehát nem feltétlenül elegendő csak az öregségi nyugdíj összegét figyelembe venni, ha valaki más, a szabályozásban érintett ellátást is kap.

A részletszabályok még hátravannak

A kormányhatározat rögzíti a támogatás fokozatos bevezetését, a jogosultsági összeghatárokat és az első kifizetés legkésőbbi időpontját. A részletes szabályokat azonban még ki kell dolgozni. A kormányzati tájékoztatás szerint a pénzügyminiszternek 2027. január 31-ig kell előkészítenie a kapcsolódó jogszabálytervezetet.

A nyugdíjas SZÉP-kártya esetében így a következő időszakban több gyakorlati kérdésre is választ kell adni. Ilyen például a kártyák kiállításának és kézbesítésének módja, a jogosultság pontos ellenőrzése, valamint az, hogy milyen termékekre és szolgáltatásokra lehet majd felhasználni a támogatást.

Farkas András szerint a konstrukció akkor jelenthet tartós segítséget az időseknek, ha a fokozatosan felépülő összegek vásárlóerejét is megőrzik, és a jogosultsági sávok közötti aránytalan különbségeket is kezelik.