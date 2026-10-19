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Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től ×
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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
Gazdaság

Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től

Pénzcentrum
2026. október 19. 13:43

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben bemutatta a Tisza-kormány első, önállóan kidolgozott, 2027-es költségvetésének alapelveit. Az "igazságosság, a fejlődés és az ország újjáépítésének büdzséjeként" aposztrofált tervezet fókuszában a családi pótlék megduplázása, a minimálbér összegéig járó személyi jövedelemadó 9 százalékra csökkentése, valamint az elmúlt 16 év gazdaságpolitikájával való radikális szakítás áll.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot, amire 300 milliárd forint többletforrást különítenek el. Ennek köszönhetően egy egygyermekes család havonta 12 200, míg egy kétgyermekes 26 600 forinttal kap majd többet. Emellett 2027. január 1-jétől a minimálbérig – azaz a 680 ezer forintos jövedelemhatárig – 15-ről 9 százalékra csökken a személyi jövedelemadó.

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Ez mintegy 2,5 millió munkavállalót érint, és béremelés nélkül is havi 20 ezer forintos többletjövedelmet jelent a legkevesebbet keresőknek, teljesítve egy korábbi, be nem tartott ígéretet.

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Egymilliós plafont kap az édesanyák szja-mentessége

Megmarad a 25 év alattiak átlagkeresetig járó szja-mentessége, az édesanyák adókedvezményét azonban korlátozzák. A 30 év alatti anyák, a 40 év alatti kétgyermekesek, valamint a három- vagy többgyermekes anyák mentességénél havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnek be, az e feletti keresetrész után már adózni kell. A gyermekek után járó családi adókedvezmény változatlanul megmarad.

A 40 év feletti kétgyermekes anyákra ugyanakkor nem terjesztik ki az szja-mentességet. Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy a korábbi kormány ígéretének nem volt költségvetési fedezete. Az érintettek családi adókedvezménye megmarad, és a családi pótlék megduplázása is vonatkozik rájuk.

A kormányfő szerint a családi pótlék emelése, a dolgozók szja-csökkentése és az anyák adómentességének korlátozása együttesen 500 milliárd forinttal javítja a családok és a munkavállalók helyzetét 2027-ben. Közlése szerint a családtámogatások átalakításával közel egymillió család, az adócsökkentéssel pedig több mint kétmillió dolgozó jár jobban. A bejelentés részleteiről korábbi cikkünkben írtunk, sőt, a Pénzcentrum ma azt is kiszámolta, mit jelent ez forintra lebontva a különböző fizetési szinteken.

120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, 2027. január 1-jétől a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra nő a minimálnyugdíj, emellett sávosan megemelik az alacsonyabb összegű nyugdíjakat is. A bejelentés szerint az intézkedések összesen 455 ezer nyugdíjas ellátását növelik.

Ugyancsak január 1-jétől megduplázzák az időskorúak járadékát, az árvaellátást pedig 20 százalékkal emelik. Magyar Péter szerint az új kormány már az első saját költségvetésében megkezdi az alacsony jövedelmű idősek helyzetének javítását.

Nyugdíjas SZÉP-kártyát is bevezetnek

Az érintettek gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre fordíthatják majd a nyugdíjas SZÉP-kártyán kapott támogatást. A rendszert fokozatosan, 2030-ig vezetik be.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az intézkedést a Pénzcentrumnak adott interjújában Farkas András nyugdíjszakértő élesen bírálta. Mint mondta: "a nyugdíjasokkal nem kártyázni kellene, hanem a nyugdíjukat kell emelni."

A kormányfő fájdalmas örökségről beszélt

Magyar Péter szerint az elmúlt ciklus 1,2 százalékos gazdasági növekedése messze elmaradt a régiós versenytársakétól, a magas adósságfinanszírozási terhek pedig mintegy 9200 milliárd forintot vontak el a fejlesztésektől 2020 és 2025 között.

A kormányfő hosszan sorolta az örökölt problémákat, rámutatva a leromlott infrastruktúrára, a vasutak és közutak rossz állapotára, a hiányos vízgazdálkodásra, valamint a válságos helyzetben lévő egészségügyre, ahol a betegek a saját egészségükkel fizettek a rendszer hiányosságaiért. Külön kitért a gyermekvédelem tarthatatlan helyzetére is, ahol a szakember- és férőhelyhiány miatt csecsemők ragadnak a kórházakban.

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A Tisza-kormány célja, hogy a 2027-es – Magyar Péter által az előző rendszer "Mészáros-frakciójának költségvetéseivel" szembeállított – büdzsével orvosolja a társadalmi igazságtalanságokat, megállítsa a leépülést, és megteremtse a fejlődés feltételeit.

Az állami működésen takarékoskodó, de a családoknak, a nyugdíjasoknak, az oktatásnak és az egészségügynek több forrást biztosító tervezetet még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, és október végén terjesztik az Országgyűlés elé. Ezzel párhuzamosan a parlament már ezen a hétfőn dönt a 2026-os költségvetés módosításáról, amellyel a kabinet az idei év hátralévő részét is a saját gazdaságpolitikai céljaihoz igazítja.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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