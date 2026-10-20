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Gazdaság

Hivatalos, módosult a 2026-os költségvetés: brutálisra nőtt a hiánycél, 7,5 %-kal számol a kormány

Pénzcentrum
2026. október 20. 08:14

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amellyel a korábbi 3,7 százalékról 7,5 százalékra emelte a hiánycélt. A döntés értelmében a várt gazdasági növekedés a felére csökken, miközben a bevételek és az állami kiadások is meghaladják az eredetileg tervezett összeget.

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A parlament Kármán András pénzügyminiszter javaslatára módosította a még az előző kormány által tavaly elfogadott büdzsét. A képviselők 134 igen szavazattal, 48 nem ellenében, egy tartózkodás mellett szavazták meg a törvénymódosítást.

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Az új főszámok szerint a kiadási oldal 43 781 milliárd forintról 49 025 milliárd forintra nő. Bár a bevételek is emelkednek – 39 562 milliárd forintról 41 915 milliárd forintra –, a kiadások jóval nagyobb mértékű ugrása miatt a költségvetési hiány 4 218 milliárd forint helyett 7 110 milliárd forintra duzzad.

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Ez makrogazdasági szinten azt jelenti, hogy a GDP-arányos hiánycél a korábban rögzített 3,7 százalék helyett 7,5 százalékra módosul. Ezzel párhuzamosan a várt GDP-növekedési ütemet 4,1 százalékról 2 százalékra rontották.

A kormány azzal indokolta a jelentős korrekciót, hogy a módosított költségvetés már a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözi. Álláspontjuk szerint az új, reálisabb számok hozzájárulnak a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságához, kiszámíthatóságához, valamint hitelességének erősítéséhez.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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