Ezeket a melósokat keresik a legjobban az országban: óriási a hiány, 950 ezret is megfizetnek nekik

Ezek voltak 2025 hetedik hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb gazdasági és pénzügyi hírei a Pénzcentrumon. Ha mélyebben is érdekel egy-egy hír, akkor a teljes írás elolvasásához kattints a képes kiajánlókra!

950 ezret is fizetnek a legjobban keresett magyar melósoknak: óriási a hiány, ez ám az álomszakma

"2025 elején a magyar munkaerőpiacot a magas foglalkoztatottság és a gazdasági bizonytalanság kettőssége jellemzi" – mondta el Berta Gábor, a Man at Work ügyvezetője a Pénzcentrumnak. Miközben a nagyvállalatok egy része centralizálja toborzási folyamatait, a munkáltatók a helyi munkaerő előnyben részesítésére törekednek.

A home office és a rugalmas munkavégzés továbbra is kulcsfontosságú tényező, miközben a szellemi és fizikai munkakörök közötti keresleti különbségek egyre élesebbé válnak. Az automatizáció és a digitális készségek felértékelődése pedig egyre nagyobb hatással van a foglalkoztatásra és a munkavállalói elvárásokra.

Ezeket a tartozásokat simán behajtják 2025-ben is: sok magyar él tévhitben, nem lehet elbújni

Sokan reménytelennek gondolják a külföldi tartozás behajtását, példának okáért a nyelvi akadályok, az eltérő nemzet jogrendszerek, az eltérő fizetési kultúrák és eltérő tárgyalási szokások miatt. A helyzetet még nehezítheti, ha a külföldi „partner” eleve rosszhiszemű, a bankszámlaadatokkal, a szállítási címekkel trükközik. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint mégsem lehetetlen küldetés a külföldi adóstól történő tartozás behajtása, csak bizonyos óvintézkedéseket érdemes előzetesen megtenni.

Donald Trump vámháborúja: csúnya világ jön Magyarországon, a lakosság is keményen ráfizethet

Inflációt, kamatkörnyezeti változás jöhet, ha Donald Trump vámjai teljes erővel életbe tudnak lépni - mondta lapunk erre vonatkozó kérdésére Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke pedig rávilágított: az autópiacon kikerülhetetlen a drágulás, és az is, hogy a cégek alaposan újratervezzék a működésüket.

Óriási káoszt hozna egy újabb benzinárstop: súlyos üzemanyaghiány is jöhet Magyarországon

Hatalmas hullámokat keltett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő reggeli posztja, amelyben arról írt, hogy "a kormány a családok védelme érdekében kész közbelépni", jöhetnek az újabb árstopok. A bejegyzés egyik pikantériája az, hogy éppen kedden tudjuk majd meg a friss inflációs adatokat. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: nemhogy a hazai helyzet, de a világpolitikai események is szinte megtiltják, hogy egy újabb benzinárstopot vezessenek be.

Kiderült az igazság a kötelező gyerekoltásokról: miért retteg tőlük egyre több szülő?

Nem lehet konkrét eseményhez kötni, miért lettek hirtelen megint nagyon aktívak az oltásellenes szülők hazánkban. Az azonban rendkívül fontos lenne, hogy az egészségügyi döntéshozók is végre megértessék mindenkivel: a kötelező oltások nem véletlenül kötelezőek, súlyos betegségektől menthetik meg a gyerekeket.

Kiderült a forgatókönyv: súlyos árat fizethet Magyarország, ha Putyin végül megnyeri a háborút

A háború befejezésének előrejelzése még három év után is szinte lehetetlen küldetésnek bizonyul. Bendarzsevszkij Anton, a konfliktus geopolitikai és katonai dinamikájának elismert szakértője szerint a helyzet rendkívül bonyolult, hiszen az orosz agresszió végső céljai sem világosak, és bár a háború már most is jelentős változásokon ment keresztül, a jövőre vonatkozó előrejelzések továbbra is bizonytalanok. Az orosz kudarcok, ukrán ellentámadások és a változó nyugati támogatás mind hozzájárultak a háború dinamikájának folytonos átalakulásához. A szakértő szerint a konfliktus kimenetele több tényezőtől függ, többek között attól, hogy melyik fél képes a hosszú távú kitartásra és milyen mértékben befolyásolják a külső tényezők, mint például a nemzetközi szövetségek és a belső politikai helyzetek. A Magyarországra vonatkozó geopolitikai következmények és a térség biztonsági helyzete szintén alapvetően változhat, akár egy ukrán győzelem, akár egy orosz siker esetén, és ezek a folyamatok alapvetően meghatározhatják a jövőbeni regionális politikát és gazdasági kapcsolatokat. Ez itt a Pénzcentrum interjúja az ország legismertebb orosz-ukrán szakértőjével.

Figyelem, változott a BTK: simán le is csukhatnak egy ilyen komment miatt

Az internetes agresszió visszaszorítását kívánó, tavaly decemberben elfogadott új jogszabály, a 2024. évi LXXVIII. törvény, amely január 1-jén lépett hatályba, máris meghozta az eredményt, egy feljelentés formájában. A Pénzcentrum értesülése szerint ezt a Magyar Orvosi Kamara tette annak kapcsán, hogy egy álprofil mögötti kommentben arra buzdítottak: „mindenki öljön meg egy orvost.” A jogszabály egyébként új tényállást hozott létre a Büntető törvénykönyvben, továbbá módosította a sajtószabadságról és a médiaszolgáltatásról szóló paragrafusokat.

Elege van a magyar vásárlóknak abból, ami a boltok pénztárainál folyik: ezt már nehezen nyelik le

2025 januárjában az infláció ismét brutális erővel csapott le Magyarországon, visszahozva a 2022-2023-as drágulási hullám emlékeit. Az éves infláció 5,5%-ra ugrott, az élelmiszerek árai pedig még ennél is gyorsabban, 6%-kal emelkedtek. A leginkább sokkoló azonban az, hogy egyes alapvető élelmiszerek – mint az UHT tej vagy a finomliszt – egyetlen év alatt 50-65%-kal drágultak, miközben a havi áremelkedések is meghökkentő mértékűek voltak. A fogyasztók már most a saját pénztárcájukon érzik az újabb árrobbanást, a kormány pedig egyre inkább nyitott lehet arra, hogy újabb árszabályozási lépéseket vezessen be. Egyelőre persze nem tudjuk, hogy mi lesz, viszont az árak újra brutálisan emelkednek.

Csúnya inflációs meglepetés: csapdában az MNB, nincs hova hátrálni a kamatemelés elől?

A szakértők szerint lehet, hogy a jegybanknak el kell gondolkodnia azon, hogy megemelje az irányadó alapkamatot, ugyanis így tud segíteni az árstabilitás fenntartásában - és a mai inflációs adatok után elképzelhető, hogy mihamarabb felül kell vizsgálni a jelenlegi monetáris lépéseket. Madár István, a Portfolio elemzője szerint várható hosszabb távon a kamatemelkedés; Török Zoltán, a Raiffeisen elemzője ugyanakkor úgy véli, a jegybank kitarthat a jelenlegi szigorú kamatpolitikája mellett.

Tizedáron kínálják a kamu LEGO készleteket: teszten a kínai hamis LEGO Technic - tényleg bóvli?

Óriási biznisz lett a hamisítás 2025-re, gyakorlatilag minden termékkörben őrületes mennyiségű kamutermék próbálja utánozni a világmárkák drága portékáit. A szakértők véleménye általában megegyezik arról, hogy az utánzatok minősége jócskán elmarad az eredeti árucikkekétől, és a hamisítás komoly károkat okoz a gazdaságnak is. Most egy magyar videós tesztelte, milyen minőséget is képvisel egy kamu LEGO-készlet az eredetivel szemben: az eredetihez tizedáron kapható készlet minőségében is ennyivel kevesebbet ér?

Így keresnek naponta 80 ezer forintot Magyarország sztármelósai: bárki belevághat, kell az ember

Az ipari alpinista szakma különleges és kihívásokkal teli, amely magas fizikai és biztonsági követelményeket támaszt a szakemberekkel szemben. A bérezés kiemelkedő lehet, hiszen a napi kereset nettó 35 000–80 000 forint között mozog, tapasztalattól és a munka jellegétől függően. Egyes szakemberek szerint egy kezdő alpinista is megkereshet nettó 50 000 forintot naponta, míg a komolyabb projekteken dolgozók még magasabb díjazásban részesülhetnek. Azonban a jövedelmezőséghez hozzátartozik a jelentős kezdeti befektetés is: egy alapfelszerelés beszerzése 500 000–1 000 000 forintos költséget jelent, amelyet gyakran az egyéni vállalkozók maguk fedeznek. A biztosítás szempontjából a szakma kockázatosnak számít, ennek ellenére sok ipari alpinista nem rendelkezik megfelelő biztosítással, így egy esetleges baleset súlyos anyagi következményekkel is járhat. A tapasztalatok szerint ugyan ritkák a balesetek a szigorú munkavédelmi előírások miatt, de ha megtörténnek, azok általában súlyosak, ami tovább növeli a megfelelő védelem és felkészültség fontosságát.

Rengeteg idős magyar perli emiatt a saját családját: komoly pénzbüntetést is kaphatnak a gyerekeik

Nagy számban indítanak eljárást saját családjuk ellen olyan nagyszülők, akik nem tarthatják a kapcsolatot unokáikkal valamilyen, a szülőkkel kialakult konfliktus miatt - mondta a Pénzcentrumnak Dr. Sass Rita családjogi ügyvéd. Ugyanakkor hozzátette: arról nincs információ, hogy a többi gyámhatósági ügyhöz viszonyítottan milyen ezeknek az aránya. A szakértő segítségével végigvettük, mit tehetnek azok a nagyszülők, akik érvényesíteni szeretnék kapcsolattartási jogukat az unokákkal. A szülők akár pénzbüntetést is kaphatnak, ha a hivatalos határozat ellenére sem engedik gyermekeiket a nagyszülőkhöz.

Ennyit keres ma Magyarországon egy mentőtiszt: tényleg brutálisan megéri életeket menteni?

A szakmához főiskolai végzettség, orvosi alkalmasság és büntetlen előélet szükséges. A mentőtiszt fizetés széles skálán mozog: a kezdő bruttó bér 804 057 forint, míg a tapasztaltabb kollégák akár 1 076 059 forintot is kereshetnek. Összehasonlításképp, a KSH szerint 2024 novemberében az átlagbér bruttó 695 100 forint volt, míg az egészségügyi dolgozók átlagosan 668 800 forintot kerestek. Bár a mentőtiszt szakma kihívásokkal teli, társadalmi elismertsége és megbecsülése kiemelkedő.

Újabb, rendkívüli nyugdíjemelés jöhet? Hiába a 13. havi, százezernyi idős magyar él szegénységben

Ma érkezik a magyar szépkorúaknak a 13. havi nyugdíj, de ezen felül is szükség lehet az idén korrekcióra, ha az infláció nem lassul - mondták a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők. Farkas András szerint egy nyári, rendkívüli nyugdíjemelés is beiktatható lehet, ha annyira rosszra fordul a helyzet. Kiderült az is, hogy bőven lenne még hol hozzányúlni a 13. havi nyugdíj rendszeréhez, de valószínűtlen, hogy ez belátható időn belül megtörténik.

Egyiptomi utazás 2025: ilyen árakra készülj, ha nyaralást tervezel foglalni idénre

Egyiptom évezredek óta mágnesként vonzza a látogatókat történelmi emlékeivel, tengerpartjaival és különleges kultúrájával. A gízai piramisok, Luxor ősi templomai és a Vörös-tenger színpompás korallzátonyai egyaránt felejthetetlen élményt nyújtanak. Az ország a nyugat-európai mediterrán nyaralásokhoz képest kedvezőbb árakkal csábítja a turistákat, miközben az all-inclusive üdülőhelyek kényelmét és a helyi konyha egzotikus ízeit kínálja. Az alábbiakban bemutatjuk, mikor érdemes utazni, milyen ár-érték arányra számíthatunk, melyek a legnépszerűbb látványosságok, és milyen praktikus tudnivalókkal érdemes készülni egy egyiptomi utazás előtt.

Dübörög a miniház biznisz Magyarországon: vannak kockázatok, de busás lehet a hozam

A természetközeli mini szálláshelyek szerepe egyre inkább felértékelődik a hazai turizmusban. A nagy szállodák és panziók helyett egyre többen választják az elszigeteltebb, romantikus, fenntartható alternatívákat, ahol a csend és a természet közelsége különleges élményt nyújt. De vajon hogyan néz ki mindez befektetői és vendég oldalról? Mennyire jövedelmező egy ilyen szálláshely üzemeltetése, és milyen igényei vannak az idelátogatóknak? Ezzel foglalkozott a héten a CashTag, a Pénzcentrum heti videóblog sorozata.

Ez már a nyugdíjhorror: így bukja el nyugdíja zömét rengeteg magyar, erről nem volt szó

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy a bankautomatáknál érvényes ingyenes készpénzfelvételi limit évtizedes változatlansága folytán mind a fizetések, mind a nyugdíjak „kinőtték” a 150 ezer forintos összeghatárt, amely következtében ezen jövedelmek egyre kisebb részéhez férhetünk hozzá díjmentesen. Csakhogy míg az átlagnyugdíj ingyenesen felvehető része 2014-hez képest mostanra 100%-ról 64%-ra csökkent, addig az átlagfizetés esetében 96,3%-ról 34,2%-ra csökkent ez az arány. Mindez pedig arra utal, hogy az átlagos öregségi nyugdíj összege bizony leszakadóban van az átlagfizetéshez képest. Éppen ezért megvizsgáltuk, ez valóban így van-e - az egészen 2000-ig átnézett adatok alapján az látszik, hogy a nyugdíj/kereset arány szinte folyamatosan változó volt az elmúlt 25 évben. Rossz hír azonban, hogy az utóbbi években már szinte állandónak tekinthető a fizetések és a nyugdíjak közötti olló szétnyílása.

Legális trükkel spórolnak tízezreket a repülőúton az élelmes magyarok: bárkinél működik

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy egy éjszaka egy reptéri hotelben extra kiadás, sok esetben akár spórolást is jelenthet. Érdemes előre tervezni és összehasonlítani a költségeket, mert egy jól megválasztott szálloda nemcsak pénztárcabarát lehet, hanem az utazás élményét is jelentősen javíthatja.

Telekadó 2025: idén 29 településen vezették be és 99 helyen emelkedett a helyi adó, itt a friss lista

A helyi adók közül a telekadó nem a leggyakoribb, de mindenképpen jó tudni róla, hogy az adott településen milyen adószabály van aktuálisan érvényben. A telekadó 2025-ben több településen változott, és néhány helyen, ahol addig nem volt, a bevezetéséről döntöttek. A Pénzcentrum kigyűjtötte a települések listáját: hol kell jelenleg telekadót fizetni és milyen összeget. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy hol van érvényben valamilyen mentesség, és az kire vonatkozik.

Ez vérlázító: még Ausztráliában is olcsóbb a Kalocsai fűszerpaprika, mint itthon

Egy magyar TikTok-felhasználó ausztráliai élelmiszerboltban fedezte fel a klasszikus magyar termékeket, és megmutatta, mennyibe kerülnek a világ másik felén a Piros Aranytól a Csabai kolbászig. Bár a legtöbb termék jelentősen drágább, mint idehaza, meglepő módon akadtak olyanok is – például a Kalocsai fűszerpaprika –, amelyek olcsóbbak, mint Magyarországon. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a kinti és itthoni árakat, elemezzük, mi állhat az árkülönbségek mögött.

Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2025-ben: még mindig kevesen vágnak bele

Az természetes, hogy évtizedes távlatban sokat változhat egy-egy szakma megítélése. A Pénzcentrum friss, az egyes foglalkozások elismertségével, társadalmi hasznosságának és bérezésének megítélésével foglalkozó kutatásából az is kiderül, hogy akár 1-2 év alatt is sokat változhat a szakmák közötti rangsor. Ahogy az elmúlt két évben, idén év elején is felmértük, mit gondolnak olvasóink az egyes hivatásokról, melyeket válaszaik alapján több szempont szerint is rangsoroltuk.

Görögországban nyaralnál? Ezt jó tudni: megszólaltak a magyar utazási irodák Santorini tragédiájáról

A görögországi Szantorini szigeténél február 1-je óta folyamatos földrengések rázzák meg a térséget, amelyek egyes esetekben az 5,3-as erősséget is elérték. A hatóságok szükségállapotot hirdettek, és figyelmeztetnek, hogy a szeizmikus aktivitás akár hetekig is folytatódhat. A turistaszezon ugyan még csak hónapok múlva kezdődik, de megkérdeztük a Magyar Utazási Irodák Szövetségét, mire számíthatnak a magyar utazók jelen állás szerint, és mire készüljön, akinek már van foglalása. Bakó Balázs, a szövetség szóvivője azt mondta, az irodák által szervezett utazási csomagok esetében a részvételi díj egyetlen esetben jár vissza az utazóknak.

Sokkot kaptak a magyar nyugdíjasok a boltokban: ezt még ők se várták volna, áll a bál

Januárban sem hagyott alább az infláció gyorsulása – 2025 első hónapjában már 5,5%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. Az élelmiszerek árindexe még ennél is magasabb, 6% volt januárban, ami 2023 novembere óta a legmagasabb értéknek számít. Mindezek tükrében ismét megvizsgáltuk, hogyan alakultak az általunk kiválasztott tíz termék fogyasztói átlagárai, illetve, mekkora mennyiségeket tudnánk ezekből megvásárolni, amennyiben az öregségi nyugdíj átlagösszegéből kellene gazdálkodnunk. A vizsgált termékek zömének is emelkedett az ára decemberhez viszonyítva, ennek megfelelően legtöbbjükből kevesebbet tudtunk volna megvásárolni, mint 2024 végén. Nézzük hát meg, hogyan alakult a Pénzcentrum zsemleindexe 2025 januárjában.

Nem verik nagy dobra: rengeteg magyarnak járhat félmilliós kártérítés, ezt kell benyújtani érte

A poggyászkésés, elvesztés, lopás vagy sérülés nemcsak stresszes, hanem költséges is lehet. Fontos, hogy tisztában legyünk a jogainkkal, és hogy megfelelő lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a problémákat, és ha kell, kompenzációt kapjunk. Az esetek többségében a légitársaságok kártérítést biztosítanak, de fontos, hogy időben és megfelelő módon jelentsük a problémákat, hogy érvényesíteni tudjuk a kártérítést.

Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, már februárban elviszik a lomot

A csepeli és az 1. kerületi dátum után megvan az 5. kerületi lomtanaítási időpont is. Belváros-Lipótváros területén pedig nem is márciusi dátumot tűztek ki: már február 28-án, pénteken jönnek a kihelyezett lomokért.

Százezernyi magyar került rezsicsapdába: rengeteg családnál kellett kikapcsolni a gázt, villanyt

Tavaly mintegy 9200 földgáz- és 7600 áramszolgáltatási szerződés esetében rendelte el a kikapcsolást az MVM a tartósan nem fizető ügyfeleknél. Ezzel párhuzamosan azonban tízszer ennyi, összesen 113 ezer esetben biztosított részletfizetési lehetőséget. A vállalat hangsúlyozza: céljuk a rugalmas együttműködés, ezért több csatornán is próbálnak egyeztetni az érintettekkel, mielőtt a szolgáltatás megszüntetésére sor kerülne.

Kis bohóc nagy cirkuszt csinál? Teszten a Lexus prémium-kisautója: óriási áttörést várnak tőle

Új vizekre evez a Lexus a legújabb modelljével: az LBX a kis városi crossoverek piacán hódítana, a rövidítés is azt jelenti, hogy " Lexus Breakthrough Crossover". Az újdonság a Toyota kiforrott hibrid erőforrásával érkezik, a Yaris Cross kvázi prémium megfelelőjeként. Tesztünkből kiderül, mire megy a közúti forgalomban és az is, egyáltalán mennyire versenyképes az árcédulája a többi prémium-crossoverhez képest.

Atyaég! Ennyibe kerülne naponta fél kiló zöldséget enni: egy magyar családnak ez már luxus

Ha a bélflóra egészsége tényleg a hosszú élet titka, ahogy azt a legújabb kutatások apostolai hirdetik, akkor a magyar pénztárcáknak fel kell kötniük a nadrágot. A napi fél kilogramm nyers zöldség fogyasztása elméletben egyszerű recept az egészséghez, de amikor a paprika, paradicsom és répa árcéduláit nézzük, a lelkesedés gyorsan alábbhagyhat. Egy négyfős család számára évente majdnem 800 ezer forintba kerülne ez a „bélbarát” étrend. Vajon tényleg megfizethető az egészség ára Magyarországon, vagy csak újabb luxuscikk lett belőle?

Komoly áremelés jön a Balatonnál 2025-ben? Ami most van, nem fenntartható

A Balatont sokan még mindig csak nyári úti célnak tartják, pedig ősszel, télen és tavasszal is rengeteg élményt kínál – csak meg kell mutatni a másik arcát: a gasztronómia, a bor, a kulturális és sportesemények, valamint az aktív turizmus fejlesztése segíthet abban, hogy a tópart ne csak a strandszezonban legyen vonzó - többek között erről is beszélt a Pénzcentrumnak Princzinger Péter. Óriási feladata a szervezetnek a nyaralók mellett a szolgáltatók szemléletformálása is, hogy elhigyjék, van értelme az egész éves nyitvatartásnak. Az interjúban a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumi elnöke, korábban a BalatonBike365, jelenleg a VisitBalaton365 ügyvezetője beszélt az árazásról is: szerinte annak, aki a Kádár-nosztalgiában révedezik, persze, hogy értelmezhetetlen a Kistücsök árazása, és szerinte a piac lassan kiveti magából a nyerészkedő vállalkozókat. De szóba került az örök nyári slágertéma: a horvát Adria vagy a Balaton éri-e meg jobban, illetve beszéltünk külfföldi jó gyakorlatokról és a magyar tenger örökségéről, amivel mai napig küzd.

Súlyos csapás a spóroló magyarok tömegeinek az új visszaváltás: erre sokan nem gondoltak

Tavaly január óta része életünknek a kötelező üvegvisszaváltó rendszer (DRS), amelynek egyik sajátossága, hogy a visszaváltandó palackok, dobozok zömének betétdíja egységesen 50 forint, függetlenül attól, hogy maga a termék mennyibe kerül. Ez pedig jelentős aránytalanságokat szül abban az értelemben, hogy ugyanakkora plusz díjat vagyunk kénytelenek kifizetni akkor is, ha egy 100 forintos ásványvizet vásárolunk és akkor is, ha egy sok ezer forintos italt.