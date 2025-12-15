2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Kilátás fentről Barátok élvezik a karácsonyi Yule Log desszertet és vörösbort az ünnepi, feldíszített étkezőasztalnál
Szórakozás

Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben

Pénzcentrum
2025. december 15. 16:04

Egyre többen érzik tehernek a karácsonyi főzést, ezért idén is számos budapesti étterem kínál elviteles ünnepi menüt. Megnéztük, mennyiért rendelhetők a klasszikus fogások – halászlé, töltött káposzta, kacsacomb vagy bejgli – a főváros legnépszerűbb helyeiről, ahol a házias ízek és a prémium alapanyagok garantálják, hogy a karácsonyi asztal főzés nélkül is ünnepi legyen.  

A vidéki vendéglátás 2025-ben sem lélegzett fel teljesen: az ősz folyamán ismét több étterem zárta be kapuit, miközben a talpon maradók kénytelenek voltak árat emelni vagy az adagok méretét csökkenteni. A folyamatosan növekvő költségek és a visszafogott kereslet komoly kihívást jelentenek a szektor számára, így az ünnepi időszak sok helyen az év legfontosabb bevételi forrása. A karácsonyi menük és elviteles ajánlatok iránti kereslet ilyenkor különösen felértékelődik: egyre többen választják a rendelést, hogy időt spóroljanak, vagy biztosan minőségi fogások kerüljenek az ünnepi asztalra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vidéki helyzet után arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakultak az árak idén a fővárosban. Budapest éttermei ugyanis minden évben külön ünnepi kínálattal készülnek, és a karácsonyi menük ára sokat elárul arról, milyen terhekkel küzd a vendéglátás. Megnéztük, milyen fogások rendelhetők december 24-re, és mennyibe kerülnek a klasszikus halászlé, a töltött káposzta vagy éppen a bejgli a budapesti éttermekben.

Rosenstein Étterem

A Mosonyi utcai Rosenstein étterem idén is széles karácsonyi választékkal várja azokat, akik inkább rendelnének, mint főznének – a fogások december 23–24-én vehetők át, előrendelés telefonon.

  • Hideg libamáj zsírjában – 8 100 Ft / adag
  • Halászlé harcsából – 6 900 Ft / 0,5 l
  • Töltött káposzta libával – 5 700 Ft / adagEgészben sült, libamájjal töltött pulyka – 9 500 Ft / kg
  • Bejgli (diós, mákos) – 5 800 Ft / db
  • Limitált Rosenstein Timi bejgli (díszített, kerek) – 12 000 Ft / db

Kéhli Vendéglő

A patinás Kéhli idén is ünnepi ételrendeléssel készül: a karácsonyi fogásokat előre lehet kérni, az átvétel december 23–24-én történik. A kínálatban a hagyományos magyar ízek dominálnak, klasszikus tálalásban.

  • Halászlé – 2 990 Ft / 0,5 l
  • Töltött káposzta (2 db) – 5 990 Ft
  • Sült libacomb – 4 990 Ft / adag
  • Konfitált kacsacomb – 4 800 Ft / adag
  • Bejgli (diós, mákos, gesztenyés) – 4 900 Ft / 0,5 kg
  • Flódni – 7 500 Ft / 0,5 kg

A köretek (pl. majonézes burgonya, párolt lilakáposzta) egységesen 1 500 Ft / 30 dkg, december 18-ig lehet rendelést leadni. 

Náncsi Néni Vendéglője

A budai Náncsi Néni Vendéglője idén is kínál elviteles karácsonyi menüt, amelyet előpárolva vagy készre sütve lehet kérni – attól függően, hogy az ünnepi fogások azonnal vagy később kerülnek az asztalra. Az ételek december 22–23-án vehetők át, a rendelési határidő december 18., 21 óra.

  • Karácsonyi harcsa halászlé – 5 260 Ft / 7 dl
  • Fácán erőleves szarvasgombás daragaluskával – 3 840 Ft / 4 dl
  • Tatárbeefsteak – 7 650 Ft / 18 dkg
  • „Tunkedli” – pirított kacsamáj falatkák – 6 750 Ft
  • Ropogósra sült kacsacomb körettel – 7 280 Ft
  • Kemencés pecsenye kacsa két főre – 16 590 Ft / egészben
  • Rántott fogasfilé tartárral – 7 210 Ft / 20 dkg

2025. december 18-ig lehet rendelést leadni. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Jardinette

A budai Jardinette étterem idén is gazdag karácsonyi kínálattal készül, amelyet december 23-án lehet átvenni előre kiválasztott idősávban. A rendelési határidő december 16., az ételek adagonként csomagolva érkeznek, a dobozok ára 410 Ft.

  • Vegyes halászlé pontyból és harcsából – 5 190 Ft / adag, 4 személyes változatban 18 790 Ft
  • Sült kacsacomb hagymás tört burgonyával és párolt lilakáposztával – 6 490 Ft / adag, 4 személyes változatban 24 970 Ft
  • Jardinette töltött pulykamell rolád libamájjal, gesztenyével, aszalt szilvával és baconnel – 23 590 Ft / 4 személyes
  • Gemenci szarvasragu házi dödöllével – 6 490 Ft / adag, 4 személyes változatban 24 590 Ft
  • Grillezett lazac gravlax előkészítéssel – 6 290 Ft / adag, 4 személyes változatban 21 970 Ft
  • Ünnepi töltött káposzta füstölt hússal – 5 650 Ft / adag, 4 személyes változatban 19 980 Ft
  • Desszertek: Dédi csupa dió tortája – 9 990 Ft / 4 szelet, Flódni fahéjas sült almakrémmel – 10 950 Ft / 4 szelet, gluténmentes csokoládétorta meggyel – 9 450 Ft / 4 szelet

VakVarjú

A VakVarjú éttermek idén is ünnepi elviteles kínálattal készülnek: a rendeléseket december 18-ig lehet leadni online, az ételek pedig december 23-án vehetők át a három budapesti átvételi pont egyikén (Újlipót, Csónakház, Buda). A fogások konyhakészen vagy előkészítve érkeznek, vákuumfóliában vagy melegíthető dobozban.

  • Adventi szürkeharcsa-halászlé harcsafilével – 3 690 Ft / 0,5 l
  • Adventi pontyhalászlé pontyfilével – 3 490 Ft / 0,5 l
  • Füstölt csülkös malackocsonya céklás tormakrémmel – 2 790 Ft / adag
  • VarjúPapa tatárbeefsteakje kovászos kenyérrel – 4 790 Ft / adag
  • Kacsamájmousse Tokaji borzselével, mini pisztáciás brióssal – 4 980 Ft / adag
  • Kolozsvári töltött káposzta – 3 980 Ft / adag
  • Panírozott sous vide pulykamell gesztenyével és áfonyával – 3 590 Ft / adag
  • Göcseji áfonyás szarvaspörkölt – 3 790 Ft / adag
  • Citromborsos bőrös lazacsteak – 2 950 Ft / adag
  • Konfitált kacsacomb – 3 790 Ft / adag
  • Karácsonyi süteményválogatás (900 g, kb. 42 db mini sütemény) – 8 450 Ft
  • Dobay mákos vagy diós bejgli (500 g) – 4 390 Ft
  • Dobay fügés-pekándiós bejgli – 4 790 Ft
  • Dobay fahéjas-szilvás bejgli – 4 590 Ft
  • Mini Sacher (750 g, kb. 48 db) – 7 750 Ft
  • Zserbó (600 g, kb. 26 db) – 5 890 Ft

Az ételeket 2025. december 18-án 20:00 óráig lehet online, kizárólag ezen az oldalon megrendelni.

Buda Gourmet

A Buda Gourmet Market grillpultja idén is ünnepi kínálattal készül: klasszikus magyar fogások és házias ízvilágú ételek rendelhetők elvitelre. A rendeléseket 2025. december 21-ig, 22:00 óráig lehet leadni e‑mailben vagy személyesen, az átvétel pedig december 23-án 10–18 óra között történik.

  • Halászlé vegyes hallal (0,5 l) – 3 290 Ft
  • Pontypatkó rántva (0,2 kg) – 2 190 Ft
  • Harcsafilé rántva (0,2 kg) – 2 590 Ft
  • Hideg libamáj zsírjában, savanyított zöldségekkel – 6 990 Ft
  • Vargányás szarvasragu pirított nudlival, szarvasgomba olajjal – 3 790 Ft
  • Harcsapaprikás túrós csuszával – 3 990 Ft
  • Töltött káposzta (0,5 kg) – 3 290 Ft
  • Ropogós kacsacomb hagymás tört burgonyával, pezsgős sült almás káposztával – 3 890 Ft
  • Rozmaringos bőrös malackaraj hagymás tört burgonyával, pezsgős sült almás káposztával – 3 690 Ft

Séf Asztala

A Séf Asztala idén is gazdag karácsonyi menüvel készül, amelyet december 17-ig lehet előrendelni online vagy személyesen a Kossuth téri Deli • Cafe • Bakery-ben, illetve a Sashalmi piacon. Az átvétel december 23-án történik: Kossuth téren 9–18 óra között, a Sashalmi piacon 7–14 óra között.

  • Parasztvekni (650 g) – 1 200 Ft
  • Vajas kalács (500 g) – 1 200 Ft
  • Tepertős kalács (600 g) – 2 500 Ft
  • Csokoládés babka (500 g) – 2 000 Ft
  • Zserbós babka (500 g) – 2 900 Ft
  • Diós / mákos / gesztenyés bejgli (500 g) – 4 900 Ft/db
  • Libamájpástétom (200 ml) – 5 500 Ft
  • Zsidótojás libamájjal (200 ml) – 3 000 Ft
  • Pontyhalászlé – 4 500 Ft
  • Tyúkhúsleves maceszgombóccal – 3 500 Ft
  • Töltött káposzta tejföllel – 3 800 Ft
  • Harcsapaprikás túrós csuszával – 5 800 Ft
  • Ropogós kacsacomb hagymás tört burgonyával és párolt lilakáposztával – 5 800 Ft
  • Ropogós kacsacomb sólettel és füstölt tojással – 5 800 Ft
  • Majonézes burgonyasaláta (500 ml) – 2 000 Ft
  • Tiramisu (500 ml) – 3 800 Ft
Címlapkép: Getty Images
