Most bárki szomszédja lehet a miniszterelnöknek, ugyanis eladó egy 170 négyzetméter alapterületű ingatlan a Cinege úton.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
Egyre többen érzik tehernek a karácsonyi főzést, ezért idén is számos budapesti étterem kínál elviteles ünnepi menüt. Megnéztük, mennyiért rendelhetők a klasszikus fogások – halászlé, töltött káposzta, kacsacomb vagy bejgli – a főváros legnépszerűbb helyeiről, ahol a házias ízek és a prémium alapanyagok garantálják, hogy a karácsonyi asztal főzés nélkül is ünnepi legyen.
A vidéki vendéglátás 2025-ben sem lélegzett fel teljesen: az ősz folyamán ismét több étterem zárta be kapuit, miközben a talpon maradók kénytelenek voltak árat emelni vagy az adagok méretét csökkenteni. A folyamatosan növekvő költségek és a visszafogott kereslet komoly kihívást jelentenek a szektor számára, így az ünnepi időszak sok helyen az év legfontosabb bevételi forrása. A karácsonyi menük és elviteles ajánlatok iránti kereslet ilyenkor különösen felértékelődik: egyre többen választják a rendelést, hogy időt spóroljanak, vagy biztosan minőségi fogások kerüljenek az ünnepi asztalra.
A vidéki helyzet után arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakultak az árak idén a fővárosban. Budapest éttermei ugyanis minden évben külön ünnepi kínálattal készülnek, és a karácsonyi menük ára sokat elárul arról, milyen terhekkel küzd a vendéglátás. Megnéztük, milyen fogások rendelhetők december 24-re, és mennyibe kerülnek a klasszikus halászlé, a töltött káposzta vagy éppen a bejgli a budapesti éttermekben.
Rosenstein Étterem
A Mosonyi utcai Rosenstein étterem idén is széles karácsonyi választékkal várja azokat, akik inkább rendelnének, mint főznének – a fogások december 23–24-én vehetők át, előrendelés telefonon.
- Hideg libamáj zsírjában – 8 100 Ft / adag
- Halászlé harcsából – 6 900 Ft / 0,5 l
- Töltött káposzta libával – 5 700 Ft / adagEgészben sült, libamájjal töltött pulyka – 9 500 Ft / kg
- Bejgli (diós, mákos) – 5 800 Ft / db
- Limitált Rosenstein Timi bejgli (díszített, kerek) – 12 000 Ft / db
Kéhli Vendéglő
A patinás Kéhli idén is ünnepi ételrendeléssel készül: a karácsonyi fogásokat előre lehet kérni, az átvétel december 23–24-én történik. A kínálatban a hagyományos magyar ízek dominálnak, klasszikus tálalásban.
- Halászlé – 2 990 Ft / 0,5 l
- Töltött káposzta (2 db) – 5 990 Ft
- Sült libacomb – 4 990 Ft / adag
- Konfitált kacsacomb – 4 800 Ft / adag
- Bejgli (diós, mákos, gesztenyés) – 4 900 Ft / 0,5 kg
- Flódni – 7 500 Ft / 0,5 kg
A köretek (pl. majonézes burgonya, párolt lilakáposzta) egységesen 1 500 Ft / 30 dkg, december 18-ig lehet rendelést leadni.
Náncsi Néni Vendéglője
A budai Náncsi Néni Vendéglője idén is kínál elviteles karácsonyi menüt, amelyet előpárolva vagy készre sütve lehet kérni – attól függően, hogy az ünnepi fogások azonnal vagy később kerülnek az asztalra. Az ételek december 22–23-án vehetők át, a rendelési határidő december 18., 21 óra.
- Karácsonyi harcsa halászlé – 5 260 Ft / 7 dl
- Fácán erőleves szarvasgombás daragaluskával – 3 840 Ft / 4 dl
- Tatárbeefsteak – 7 650 Ft / 18 dkg
- „Tunkedli” – pirított kacsamáj falatkák – 6 750 Ft
- Ropogósra sült kacsacomb körettel – 7 280 Ft
- Kemencés pecsenye kacsa két főre – 16 590 Ft / egészben
- Rántott fogasfilé tartárral – 7 210 Ft / 20 dkg
2025. december 18-ig lehet rendelést leadni.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Jardinette
A budai Jardinette étterem idén is gazdag karácsonyi kínálattal készül, amelyet december 23-án lehet átvenni előre kiválasztott idősávban. A rendelési határidő december 16., az ételek adagonként csomagolva érkeznek, a dobozok ára 410 Ft.
- Vegyes halászlé pontyból és harcsából – 5 190 Ft / adag, 4 személyes változatban 18 790 Ft
- Sült kacsacomb hagymás tört burgonyával és párolt lilakáposztával – 6 490 Ft / adag, 4 személyes változatban 24 970 Ft
- Jardinette töltött pulykamell rolád libamájjal, gesztenyével, aszalt szilvával és baconnel – 23 590 Ft / 4 személyes
- Gemenci szarvasragu házi dödöllével – 6 490 Ft / adag, 4 személyes változatban 24 590 Ft
- Grillezett lazac gravlax előkészítéssel – 6 290 Ft / adag, 4 személyes változatban 21 970 Ft
- Ünnepi töltött káposzta füstölt hússal – 5 650 Ft / adag, 4 személyes változatban 19 980 Ft
- Desszertek: Dédi csupa dió tortája – 9 990 Ft / 4 szelet, Flódni fahéjas sült almakrémmel – 10 950 Ft / 4 szelet, gluténmentes csokoládétorta meggyel – 9 450 Ft / 4 szelet
VakVarjú
A VakVarjú éttermek idén is ünnepi elviteles kínálattal készülnek: a rendeléseket december 18-ig lehet leadni online, az ételek pedig december 23-án vehetők át a három budapesti átvételi pont egyikén (Újlipót, Csónakház, Buda). A fogások konyhakészen vagy előkészítve érkeznek, vákuumfóliában vagy melegíthető dobozban.
- Adventi szürkeharcsa-halászlé harcsafilével – 3 690 Ft / 0,5 l
- Adventi pontyhalászlé pontyfilével – 3 490 Ft / 0,5 l
- Füstölt csülkös malackocsonya céklás tormakrémmel – 2 790 Ft / adag
- VarjúPapa tatárbeefsteakje kovászos kenyérrel – 4 790 Ft / adag
- Kacsamájmousse Tokaji borzselével, mini pisztáciás brióssal – 4 980 Ft / adag
- Kolozsvári töltött káposzta – 3 980 Ft / adag
- Panírozott sous vide pulykamell gesztenyével és áfonyával – 3 590 Ft / adag
- Göcseji áfonyás szarvaspörkölt – 3 790 Ft / adag
- Citromborsos bőrös lazacsteak – 2 950 Ft / adag
- Konfitált kacsacomb – 3 790 Ft / adag
- Karácsonyi süteményválogatás (900 g, kb. 42 db mini sütemény) – 8 450 Ft
- Dobay mákos vagy diós bejgli (500 g) – 4 390 Ft
- Dobay fügés-pekándiós bejgli – 4 790 Ft
- Dobay fahéjas-szilvás bejgli – 4 590 Ft
- Mini Sacher (750 g, kb. 48 db) – 7 750 Ft
- Zserbó (600 g, kb. 26 db) – 5 890 Ft
Az ételeket 2025. december 18-án 20:00 óráig lehet online, kizárólag ezen az oldalon megrendelni.
Buda Gourmet
A Buda Gourmet Market grillpultja idén is ünnepi kínálattal készül: klasszikus magyar fogások és házias ízvilágú ételek rendelhetők elvitelre. A rendeléseket 2025. december 21-ig, 22:00 óráig lehet leadni e‑mailben vagy személyesen, az átvétel pedig december 23-án 10–18 óra között történik.
- Halászlé vegyes hallal (0,5 l) – 3 290 Ft
- Pontypatkó rántva (0,2 kg) – 2 190 Ft
- Harcsafilé rántva (0,2 kg) – 2 590 Ft
- Hideg libamáj zsírjában, savanyított zöldségekkel – 6 990 Ft
- Vargányás szarvasragu pirított nudlival, szarvasgomba olajjal – 3 790 Ft
- Harcsapaprikás túrós csuszával – 3 990 Ft
- Töltött káposzta (0,5 kg) – 3 290 Ft
- Ropogós kacsacomb hagymás tört burgonyával, pezsgős sült almás káposztával – 3 890 Ft
- Rozmaringos bőrös malackaraj hagymás tört burgonyával, pezsgős sült almás káposztával – 3 690 Ft
Séf Asztala
A Séf Asztala idén is gazdag karácsonyi menüvel készül, amelyet december 17-ig lehet előrendelni online vagy személyesen a Kossuth téri Deli • Cafe • Bakery-ben, illetve a Sashalmi piacon. Az átvétel december 23-án történik: Kossuth téren 9–18 óra között, a Sashalmi piacon 7–14 óra között.
- Parasztvekni (650 g) – 1 200 Ft
- Vajas kalács (500 g) – 1 200 Ft
- Tepertős kalács (600 g) – 2 500 Ft
- Csokoládés babka (500 g) – 2 000 Ft
- Zserbós babka (500 g) – 2 900 Ft
- Diós / mákos / gesztenyés bejgli (500 g) – 4 900 Ft/db
- Libamájpástétom (200 ml) – 5 500 Ft
- Zsidótojás libamájjal (200 ml) – 3 000 Ft
- Pontyhalászlé – 4 500 Ft
- Tyúkhúsleves maceszgombóccal – 3 500 Ft
- Töltött káposzta tejföllel – 3 800 Ft
- Harcsapaprikás túrós csuszával – 5 800 Ft
- Ropogós kacsacomb hagymás tört burgonyával és párolt lilakáposztával – 5 800 Ft
- Ropogós kacsacomb sólettel és füstölt tojással – 5 800 Ft
- Majonézes burgonyasaláta (500 ml) – 2 000 Ft
- Tiramisu (500 ml) – 3 800 Ft
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Na, vajon elvitte-e valaki a 2 milliárd 100 millió forintos főnyereményt az 50. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/50. heti, pénteki nyerőszámait, ezúttal nem született telitalálat.
Durván berúgja az ajtót 2026-ban az egyik streamingszolgáltató: elképesztő néznivalókból válogathatunk
Az HBO kínálatában dráma, fantasy és dokumentumsorozat is lesz, bőven lesz mit nézni a következő évben - sok nagyon várt darabot már január elején.
Huszonhárom év után szilveszterkor tér vissza a TV2-re Lagzi Lajcsi vezetésével a Dáridó.
Kihúzták a Hatoslottó 50. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 777 millió forintos főnyereményt?
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
A fővárosban egymást érik az ünnepi koncertek, ahol sztárok, nagyzenekarok és klasszikusok segítik az ünnepi ráhangolódást.
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (51.) 210 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Átvette az irodalmi Nobel-díjat szerdán Stockholmban Krasznahorkai László.
A kutatások szerint az önkénteskedés egész évben hozzájárulhat a boldogságunkhoz és jóllétünkhöz.
Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták a zsűrik.
Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.
A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.
2025-ben a boldogságkutatások új irányt mutattak: míg Európában és Észak-Amerikában csökken az elégedettség, Ázsia több országában meglepően magas boldogságszintet mértek.
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.