Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben

Egyre többen érzik tehernek a karácsonyi főzést, ezért idén is számos budapesti étterem kínál elviteles ünnepi menüt. Megnéztük, mennyiért rendelhetők a klasszikus fogások – halászlé, töltött káposzta, kacsacomb vagy bejgli – a főváros legnépszerűbb helyeiről, ahol a házias ízek és a prémium alapanyagok garantálják, hogy a karácsonyi asztal főzés nélkül is ünnepi legyen.

A vidéki vendéglátás 2025-ben sem lélegzett fel teljesen: az ősz folyamán ismét több étterem zárta be kapuit, miközben a talpon maradók kénytelenek voltak árat emelni vagy az adagok méretét csökkenteni. A folyamatosan növekvő költségek és a visszafogott kereslet komoly kihívást jelentenek a szektor számára, így az ünnepi időszak sok helyen az év legfontosabb bevételi forrása. A karácsonyi menük és elviteles ajánlatok iránti kereslet ilyenkor különösen felértékelődik: egyre többen választják a rendelést, hogy időt spóroljanak, vagy biztosan minőségi fogások kerüljenek az ünnepi asztalra.

A vidéki helyzet után arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakultak az árak idén a fővárosban. Budapest éttermei ugyanis minden évben külön ünnepi kínálattal készülnek, és a karácsonyi menük ára sokat elárul arról, milyen terhekkel küzd a vendéglátás. Megnéztük, milyen fogások rendelhetők december 24-re, és mennyibe kerülnek a klasszikus halászlé, a töltött káposzta vagy éppen a bejgli a budapesti éttermekben.

Rosenstein Étterem

A Mosonyi utcai Rosenstein étterem idén is széles karácsonyi választékkal várja azokat, akik inkább rendelnének, mint főznének – a fogások december 23–24-én vehetők át, előrendelés telefonon.

Hideg libamáj zsírjában – 8 100 Ft / adag

Halászlé harcsából – 6 900 Ft / 0,5 l

Töltött káposzta libával – 5 700 Ft / adagEgészben sült, libamájjal töltött pulyka – 9 500 Ft / kg

Bejgli (diós, mákos) – 5 800 Ft / db

Limitált Rosenstein Timi bejgli (díszített, kerek) – 12 000 Ft / db

Kéhli Vendéglő

A patinás Kéhli idén is ünnepi ételrendeléssel készül: a karácsonyi fogásokat előre lehet kérni, az átvétel december 23–24-én történik. A kínálatban a hagyományos magyar ízek dominálnak, klasszikus tálalásban.

Halászlé – 2 990 Ft / 0,5 l

Töltött káposzta (2 db) – 5 990 Ft

Sült libacomb – 4 990 Ft / adag

Konfitált kacsacomb – 4 800 Ft / adag

Bejgli (diós, mákos, gesztenyés) – 4 900 Ft / 0,5 kg

Flódni – 7 500 Ft / 0,5 kg

A köretek (pl. majonézes burgonya, párolt lilakáposzta) egységesen 1 500 Ft / 30 dkg, december 18-ig lehet rendelést leadni.

Náncsi Néni Vendéglője

A budai Náncsi Néni Vendéglője idén is kínál elviteles karácsonyi menüt, amelyet előpárolva vagy készre sütve lehet kérni – attól függően, hogy az ünnepi fogások azonnal vagy később kerülnek az asztalra. Az ételek december 22–23-án vehetők át, a rendelési határidő december 18., 21 óra.

Karácsonyi harcsa halászlé – 5 260 Ft / 7 dl

Fácán erőleves szarvasgombás daragaluskával – 3 840 Ft / 4 dl

Tatárbeefsteak – 7 650 Ft / 18 dkg

„Tunkedli” – pirított kacsamáj falatkák – 6 750 Ft

Ropogósra sült kacsacomb körettel – 7 280 Ft

Kemencés pecsenye kacsa két főre – 16 590 Ft / egészben

Rántott fogasfilé tartárral – 7 210 Ft / 20 dkg





2025. december 18-ig lehet rendelést leadni.

Jardinette

A budai Jardinette étterem idén is gazdag karácsonyi kínálattal készül, amelyet december 23-án lehet átvenni előre kiválasztott idősávban. A rendelési határidő december 16., az ételek adagonként csomagolva érkeznek, a dobozok ára 410 Ft.

Vegyes halászlé pontyból és harcsából – 5 190 Ft / adag, 4 személyes változatban 18 790 Ft

Sült kacsacomb hagymás tört burgonyával és párolt lilakáposztával – 6 490 Ft / adag, 4 személyes változatban 24 970 Ft

Jardinette töltött pulykamell rolád libamájjal, gesztenyével, aszalt szilvával és baconnel – 23 590 Ft / 4 személyes

Gemenci szarvasragu házi dödöllével – 6 490 Ft / adag, 4 személyes változatban 24 590 Ft

Grillezett lazac gravlax előkészítéssel – 6 290 Ft / adag, 4 személyes változatban 21 970 Ft

Ünnepi töltött káposzta füstölt hússal – 5 650 Ft / adag, 4 személyes változatban 19 980 Ft

Desszertek: Dédi csupa dió tortája – 9 990 Ft / 4 szelet, Flódni fahéjas sült almakrémmel – 10 950 Ft / 4 szelet, gluténmentes csokoládétorta meggyel – 9 450 Ft / 4 szelet

VakVarjú

A VakVarjú éttermek idén is ünnepi elviteles kínálattal készülnek: a rendeléseket december 18-ig lehet leadni online, az ételek pedig december 23-án vehetők át a három budapesti átvételi pont egyikén (Újlipót, Csónakház, Buda). A fogások konyhakészen vagy előkészítve érkeznek, vákuumfóliában vagy melegíthető dobozban.

Adventi szürkeharcsa-halászlé harcsafilével – 3 690 Ft / 0,5 l

Adventi pontyhalászlé pontyfilével – 3 490 Ft / 0,5 l

Füstölt csülkös malackocsonya céklás tormakrémmel – 2 790 Ft / adag

VarjúPapa tatárbeefsteakje kovászos kenyérrel – 4 790 Ft / adag

Kacsamájmousse Tokaji borzselével, mini pisztáciás brióssal – 4 980 Ft / adag

Kolozsvári töltött káposzta – 3 980 Ft / adag

Panírozott sous vide pulykamell gesztenyével és áfonyával – 3 590 Ft / adag

Göcseji áfonyás szarvaspörkölt – 3 790 Ft / adag

Citromborsos bőrös lazacsteak – 2 950 Ft / adag

Konfitált kacsacomb – 3 790 Ft / adag

Karácsonyi süteményválogatás (900 g, kb. 42 db mini sütemény) – 8 450 Ft

Dobay mákos vagy diós bejgli (500 g) – 4 390 Ft

Dobay fügés-pekándiós bejgli – 4 790 Ft

Dobay fahéjas-szilvás bejgli – 4 590 Ft

Mini Sacher (750 g, kb. 48 db) – 7 750 Ft

Zserbó (600 g, kb. 26 db) – 5 890 Ft

Az ételeket 2025. december 18-án 20:00 óráig lehet online, kizárólag ezen az oldalon megrendelni.

Buda Gourmet

A Buda Gourmet Market grillpultja idén is ünnepi kínálattal készül: klasszikus magyar fogások és házias ízvilágú ételek rendelhetők elvitelre. A rendeléseket 2025. december 21-ig, 22:00 óráig lehet leadni e‑mailben vagy személyesen, az átvétel pedig december 23-án 10–18 óra között történik.

Halászlé vegyes hallal (0,5 l) – 3 290 Ft

Pontypatkó rántva (0,2 kg) – 2 190 Ft

Harcsafilé rántva (0,2 kg) – 2 590 Ft

Hideg libamáj zsírjában, savanyított zöldségekkel – 6 990 Ft

Vargányás szarvasragu pirított nudlival, szarvasgomba olajjal – 3 790 Ft

Harcsapaprikás túrós csuszával – 3 990 Ft

Töltött káposzta (0,5 kg) – 3 290 Ft

Ropogós kacsacomb hagymás tört burgonyával, pezsgős sült almás káposztával – 3 890 Ft

Rozmaringos bőrös malackaraj hagymás tört burgonyával, pezsgős sült almás káposztával – 3 690 Ft

Séf Asztala

A Séf Asztala idén is gazdag karácsonyi menüvel készül, amelyet december 17-ig lehet előrendelni online vagy személyesen a Kossuth téri Deli • Cafe • Bakery-ben, illetve a Sashalmi piacon. Az átvétel december 23-án történik: Kossuth téren 9–18 óra között, a Sashalmi piacon 7–14 óra között.