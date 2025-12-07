Kiderült, óriási leépítésre készül az ismert multi: 10 ezren kerülhetnek utcára

A SonntagsBlick svájci lap értesülései szerint a UBS bank jelentős létszámcsökkentést tervez, amely 2027-ig mintegy 10 000 munkahely megszüntetését jelentheti - írja a Portfolio.

A svájci UBS pénzintézet nagyszabású leépítési programot készít elő, amely a következő években mintegy 10 000 munkahely megszüntetését eredményezheti.

A lap által közölt információk szerint a létszámcsökkentési terv 2027-ig valósulna meg, azonban a SonntagsBlick nem nevezte meg forrásait az értesüléssel kapcsolatban.

Az UBS bank egyelőre nem kommentálta a sajtóban megjelent hírt, így hivatalos megerősítés még nem áll rendelkezésre a tervezett leépítésekről.