A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.
Kiderült, óriási leépítésre készül az ismert multi: 10 ezren kerülhetnek utcára
A SonntagsBlick svájci lap értesülései szerint a UBS bank jelentős létszámcsökkentést tervez, amely 2027-ig mintegy 10 000 munkahely megszüntetését jelentheti - írja a Portfolio.
A svájci UBS pénzintézet nagyszabású leépítési programot készít elő, amely a következő években mintegy 10 000 munkahely megszüntetését eredményezheti.
A lap által közölt információk szerint a létszámcsökkentési terv 2027-ig valósulna meg, azonban a SonntagsBlick nem nevezte meg forrásait az értesüléssel kapcsolatban.
Az UBS bank egyelőre nem kommentálta a sajtóban megjelent hírt, így hivatalos megerősítés még nem áll rendelkezésre a tervezett leépítésekről.
Egyre több dolgozó lép új pályára a jobb megélhetés és stabilitás reményében, még ha a váltás komoly kihívásokkal is jár.
Gattyánék drasztikus döntést hoztak karácsony előtt: megszüntették a home office-t és csoportos leépítésbe kezdtek
A Docler Holding 140 dolgozójától válik meg, és megszünteti a home office-t: az utóbbi másfél évben már több száz embert érintettek a leépítések.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Ausztria idén is több száz magyar dolgozót vár a télre: a fizetések többszörösei a hazainak, ráadásul szállás és étkezés is jár.
A FlexJobs adatai szerint a részmunkaidős távmunka nemcsak extra jövedelmet kínál, hanem biztonságos ugródeszka lehet egy új karrier felé is.
A magyar cégek összesen 52 százaléka tervezi a fizetések emelését 2026-ra, átlagosan 8 százalékos mértékben.
Orbán Viktor csütörtök reggeli bejelentése: itt vannak a pontos számok, ennyivel nőnek a bérek jövőre
A kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy hosszú tárgyalások után megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között:
A fizikai munkát végzők több mint fele nyitott a munkahelyváltásra, ami a jövő évi minimálbér-emelés és az új gyárak indulása miatt élénkülő toborzási piacot eredményezhet.
Hamarosan sok magyarországi munkavállalónak kell döntenie arról, milyen béren kívüli juttatásokat szeretne igénybe venni jövőre.
A kormány hathavi pluszjuttatást biztosít a fegyveres testületek tagjainak, amely 2025 végén kerül kifizetésre.
A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát - írta a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Súlyos, ami kiderült a home office-ról: erről jobb, ha minden magyar dolgozó tud, borulhat a rendszer?
A 2025-ös iO Partners kutatás szerint a különböző korosztályok eltérő elvárásokkal tekintenek az irodai munkára.
Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek
Jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó.
Komoly órabérrel vadásznak karácsonyi szezonmunkásokat: így is alig van ember, diákok, nyugdíjasok járhatnak jól
A hiányzó munkaerőt ezért egyre gyakrabban diákokkal és nyugdíjasokkal pótolják.
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint 2026-tól évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást vehetnek igénybe a közszférában dolgozók.
Az Eurostat legfrisebb felmérése azt mutatja, hogy az európai országok között jelentős különbségek vannak az alacsony munkaintenzitású háztartások arányában.
Vége az álmodozásnak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán: minden eldőlt, erre készülhetnek a magyar dolgozók
A MASZSZ lényegesen jobb megállapodásért küzdött, de végül be kellett látni, a jelenlegi gazdasági helyzetben mindössze erre van lehetőség.
A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.