Telekadó 2025: idén 29 településen vezették be és 99 helyen emelkedett a helyi adó, itt a friss lista

A helyi adók közül a telekadó nem a leggyakoribb, de mindenképpen jó tudni róla, hogy az adott településen milyen adószabály van aktuálisan érvényben. A telekadó 2025-ben több településen változott, és néhány helyen, ahol addig nem volt, a bevezetéséről döntöttek. A Pénzcentrum kigyűjtötte a települések listáját: hol kell jelenleg telekadót fizetni és milyen összeget. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy hol van érvényben valamilyen mentesség, és az kire vonatkozik.

Ahogy arról nemrég a Pénzcentrum beszámolt, 2025-ben is számos helyi adón változtattak az önkormányzatok és több helyen vezettek be újonnan bizonyos helyi adókat. Részletesen kitértünk rá, hol és mennyivel változott az idegenforgalmi adó mértéke, illetve hol vezettek be építményadót, kommunális adót, helyi iparűzési adót, telekadót vagy épp valamilyen települési adót (mint a motoros vízijármű adó, a stégadó vagy kútadó, a kerítésadó, a magas építményadó, vagy gondozatlan telek adó, stb.). Most azt is megvizsgáltuk, hogy hol mekkora telekadót kell fizetni az országban megyénkénti bontásban.

Telekadó 2025-ben Magyarországon

Telekadó jelenleg - 2025. februári adatok alapján - 567 településen van az országban, ha a fővárosi kerületeket is külön településeknek tekintjük. A telekadó összegét négyzetméter alapján állapítják meg, és gyakorta nem egy alesetet is megkülönböztetnek. Egy településen lehet egyféle, de akár 15 féle eset is, amire külön szabály vonatkozik!

Fontos, hogy a telekadó esetén is járhatnak bizonyos adóelőnyök, mely településenként eltérőek lehetnek.

Idén újonnan 29 településen került bevezetésre telekadó a Magyar Államkincstár adatbázisa alapján: Alsópáhok, Babót, Battonya, Berhida, Cserépváralja, Döbröce, Dunaszeg, Fertőszéplak, Gávavencsellő, Kacsóta, Karmacs, Kisgörbő, Kissomlyó, Kisvásárhely, Kurityán, Levelek, Lovas, Mályi, Medgyesegyháza, Múcsony, Nagygeresd, Óhíd, Sajókaza, Salgótarján, Szolnok, Szőc, Tök, Tököl és Vonyarcvashegy területén. További 99 településen változott a telekadó mértéke 2025-től - köztük a főváros I, III., IV., VI. VIII., X., XI., XII., XVI., XVIII., XIX., XXI., XXII. és XXIII. kerületében is. Mutatjuk, mekkora jelenleg a telekadó mértéke az érintett településeken 2025-ben megyénként.

Budapesti kerületek

Budapest 1. kerület (410 Ft/m2; 410 Ft/m2)

Budapest 3. kerület (470 Ft/m2; 212 Ft/m2; 470 Ft/m2; 106 Ft/m2; 212 Ft/m2; 536 Ft/m2; 14 Ft/m2; 14 Ft/m2; 53 Ft/m2; 53 Ft/m2)

Budapest 4. kerület (466 Ft/m2; 532 Ft/m2; 532 Ft/m2; 466 Ft/m2; 526 Ft/m2; 526 Ft/m2)

Budapest 6. kerület (536 Ft/m2; 536 Ft/m2)

Budapest 7. kerület (390 Ft/m2; 390 Ft/m2)

Budapest 8. kerület (536 Ft/m2; 536 Ft/m2)

Budapest 9. kerület (456 Ft/m2; 456 Ft/m2)

Budapest 10. kerület (130 Ft/m2; 50 Ft/m2; 100 Ft/m2; 130 Ft/m2; 450 Ft/m2; 450 Ft/m2)

Budapest 11. kerület (456 Ft/m2; 456 Ft/m2)

Budapest 12. kerület (150 Ft/m2; 150 Ft/m2; 445 Ft/m2; 520 Ft/m2)

Budapest 13. kerület (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 456 Ft/m2; 456 Ft/m2)

Budapest 14. kerület (350 Ft/m2)

Budapest 15. kerület (185 Ft/m2; 370 Ft/m2)

Budapest 16. kerület (280 Ft/m2; 70 Ft/m2; 28 Ft/m2)

Budapest 17. kerület (300 Ft/m2; 300 Ft/m2)

Budapest 18. kerület (400 Ft/m2; 530 Ft/m2; 400 Ft/m2; 530 Ft/m2; 250 Ft/m2; 250 Ft/m2)

Budapest 19. kerület (500 Ft/m2; 500 Ft/m2; 530 Ft/m2; 350 Ft/m2; 530 Ft/m2; 300 Ft/m2)

Budapest 20. kerület (301 Ft/m2; 150 Ft/m2; 50 Ft/m2; 301 Ft/m2; 0 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Budapest 21. kerület (0 Ft/m2; 102 Ft/m2; 164 Ft/m2; 204 Ft/m2; 536 Ft/m2; 536 Ft/m2)

Budapest 22. kerület (25 Ft/m2; 0 Ft/m2; 100 Ft/m2; 50 Ft/m2; 100 Ft/m2; 241 Ft/m2; 346 Ft/m2)

Budapest 23. kerület (75 Ft/m2; 83 Ft/m2; 60 Ft/m2; 26 Ft/m2; 193 Ft/m2; 85 Ft/m2; 305 Ft/m2)

Bács-Kiskun

Ágasegyháza (80 Ft/m2)

Baja (300 Ft/m2; 0 Ft/m2; 25 Ft/m2; 75 Ft/m2; 150 Ft/m2; 350 Ft/m2)

Ballószög (100 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Csólyospálos (30 Ft/m2)

Érsekcsanád (10 Ft/m2; 20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Fülöpjakab (25 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Jánoshalma (0 Ft/m2; 30 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Kiskunhalas (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 15 Ft/m2; 150 Ft/m2)

Kiskunmajsa (65 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Kunfehértó (230 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Kunszállás (15 Ft/m2; 10 Ft/m2; 12 Ft/m2)

Pirtó (4 Ft/m2)

Tiszaug (30 Ft/m2)

Baranya

Abaliget (4 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Babarcszőlős (2 Ft/m2; 1 Ft/m2; 0.8000 Ft/m2)

Bisse (35 Ft/m2)

Csányoszró (50 Ft/m2; 70 Ft/m2)

Csebény (26 Ft/m2)

Drávaszabolcs (20 Ft/m2; 10 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Harkány (150 Ft/m2; 200 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Hosszúhetény (5 Ft/m2; 5 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Kacsóta (26 Ft/m2)

Komló (10 Ft/m2; 10 Ft/m2; 280 Ft/m2; 1 Ft/m2)

Kórós (50 Ft/m2; 200 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Kovácsszénája (20 Ft/m2)

Liget (1 Ft/m2; 1 Ft/m2)

Mágocs (0 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Magyarhertelend (70 Ft/m2; 70 Ft/m2; 60 Ft/m2; 70 Ft/m2; 12 Ft/m2)

Magyarlukafa (2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Magyarsarlós (100 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Magyarszék (1 Ft/m2; 1 Ft/m2; 2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Mecsekpölöske (1 Ft/m2; 1 Ft/m2)

Mohács (170 Ft/m2; 205 Ft/m2; 43 Ft/m2; 240 Ft/m2; 70 Ft/m2; 275 Ft/m2; 105 Ft/m2; 312 Ft/m2; 138 Ft/m2; 345 Ft/m2; 177 Ft/m2; 377 Ft/m2; 214 Ft/m2; 400 Ft/m2; 253 Ft/m2; 292 Ft/m2; 330 Ft/m2; 368 Ft/m2; 400 Ft/m2; 0 Ft/m2; 40 Ft/m2; 10 Ft/m2; 36 Ft/m2; 16 Ft/m2; 70 Ft/m2; 85 Ft/m2; 104 Ft/m2; 120 Ft/m2; 138 Ft/m2; 170 Ft/m2; 205 Ft/m2; 43 Ft/m2; 240 Ft/m2; 70 Ft/m2; 275 Ft/m2; 105 Ft/m2; 312 Ft/m2; 138 Ft/m2; 345 Ft/m2; 177 Ft/m2; 377 Ft/m2; 214 Ft/m2; 400 Ft/m2; 253 Ft/m2; 292 Ft/m2; 330 Ft/m2; 368 Ft/m2; 400 Ft/m2; 0 Ft/m2; 70 Ft/m2; 16 Ft/m2; 104 Ft/m2; 120 Ft/m2; 138 Ft/m2)

Nagycsány (65 Ft/m2)

Nagykozár (100 Ft/m2)

Nagynyárád (50 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Orfű (30 Ft/m2; 50 Ft/m2; 30 Ft/m2; 0 Ft/m2; 150 Ft/m2)

Pécs (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 0 Ft/m2; 150 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 30 Ft/m2; 50 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Pécsudvard (50 Ft/m2)

Sátorhely (300 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Siklós (390 Ft/m2; 195 Ft/m2; 50 Ft/m2; 75 Ft/m2; 50 Ft/m2; 50 Ft/m2; 50 Ft/m2; 195 Ft/m2; 15 Ft/m2; 0 Ft/m2; 100 Ft/m2; 390 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Somogyhatvan (1 Ft/m2)

Szentlőrinc (35 Ft/m2; 350 Ft/m2; 45 Ft/m2; 45 Ft/m2; 10 Ft/m2; 9 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Szigetvár (300 Ft/m2; 50 Ft/m2; 65 Ft/m2; 80 Ft/m2; 100 Ft/m2; 115 Ft/m2; 21 Ft/m2)

Békés

Battonya (450 Ft/m2)

Békésszentandrás (15 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Doboz (60 Ft/m2)

Kardoskút (30 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Medgyesegyháza (50 Ft/m2)

Mezőberény (0 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Borsod-Abaúj-Zemplén

Berente (50 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Bodrogkisfalud (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Bogács (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Bőcs (200 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Bükkzsérc (20 Ft/m2)

Cserépváralja (100 Ft/m2)

Encs (160 Ft/m2; 80 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Hejce (30 Ft/m2)

Hidasnémeti (25 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Kány (8 Ft/m2; 10 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Kurityán (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Mályi (40 Ft/m2)

Mályinka (250 Ft/m2)

Mezőzombor (400 Ft/m2; 400 Ft/m2)

Mikóháza (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Miskolc (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 300 Ft/m2; 150 Ft/m2; 150 Ft/m2)

Múcsony (100 Ft/m2)

Nyékládháza (100 Ft/m2)

Oszlár (150 Ft/m2; 6 Ft/m2)

Sajógalgóc (80 Ft/m2)

Sajóivánka (10 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Sajókaza (10 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Sajóörös (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Sajószöged (242 Ft/m2; 315 Ft/m2; 210 Ft/m2)

Sajóvámos (120 Ft/m2)

Sátoraljaújhely (230 Ft/m2)

Sóstófalva (4 Ft/m2; 4 Ft/m2)

Szegilong (130 Ft/m2; 130 Ft/m2)

Szerencs (1 Ft/m2; 1 Ft/m2; 90 Ft/m2; 225 Ft/m2)

Szirmabesenyő (100 Ft/m2)

Szuhakálló (80 Ft/m2; 80 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Tarcal (78 Ft/m2; 16 Ft/m2)

Vadna (150 Ft/m2; 100 Ft/m2; 110 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Zsujta (25 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Csongrád

Bordány (50 Ft/m2; 4 Ft/m2; 4 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Csanádpalota (9 Ft/m2; 10 Ft/m2; 45 Ft/m2; 45 Ft/m2)

Csongrád (100 Ft/m2; 150 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Derekegyház (0 Ft/m2; 20 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Deszk (0 Ft/m2; 12 Ft/m2; 18 Ft/m2; 18 Ft/m2; 18 Ft/m2; 132 Ft/m2; 216 Ft/m2; 132 Ft/m2; 66 Ft/m2)

Dóc (4 Ft/m2; 4 Ft/m2)

Forráskút (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Hódmezővásárhely (20 Ft/m2; 50 Ft/m2; 100 Ft/m2; 110 Ft/m2; 80 Ft/m2; 140 Ft/m2; 335 Ft/m2; 20 Ft/m2; 535 Ft/m2)

Királyhegyes (50 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Makó (45 Ft/m2; 28 Ft/m2; 23 Ft/m2; 2 Ft/m2; 1 Ft/m2; 90 Ft/m2; 45 Ft/m2; 45 Ft/m2; 250 Ft/m2)

Mártély (50 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Mindszent (40 Ft/m2; 80 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 40 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Mórahalom (15 Ft/m2; 1 Ft/m2; 80 Ft/m2; 160 Ft/m2; 80 Ft/m2; 80 Ft/m2; 80 Ft/m2; 1 Ft/m2; 25 Ft/m2; 1 Ft/m2; 80 Ft/m2; 80 Ft/m2; 0 Ft/m2; 100 Ft/m2; 250 Ft/m2; 320 Ft/m2; 320 Ft/m2; 320 Ft/m2; 320 Ft/m2; 320 Ft/m2; 80 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Szeged (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 200 Ft/m2; 100 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Szegvár (10 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Székkutas (40 Ft/m2; 100 Ft/m2; 80 Ft/m2; 0 Ft/m2; 100 Ft/m2; 80 Ft/m2)

Tiszasziget (35 Ft/m2; 70 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Újszentiván (30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 110 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 110 Ft/m2; 110 Ft/m2; 110 Ft/m2)

Zsombó (25 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Fejér

Baracska (10 Ft/m2; 35 Ft/m2)

Bodmér (30 Ft/m2)

Csabdi (4.5000 Ft/m2; 4.5000 Ft/m2)

Etyek (100 Ft/m2; 100 Ft/m2; 5 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Gárdony (90 Ft/m2; 0 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 9 Ft/m2)

Gyúró (20 Ft/m2; 150 Ft/m2)

Iszkaszentgyörgy (6.2500 Ft/m2)

Kajászó (0 Ft/m2; 60 Ft/m2)

Kőszárhegy (10 Ft/m2; 10 Ft/m2; 25 Ft/m2; 25 Ft/m2; 100 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Kulcs (40 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Magyaralmás (0 Ft/m2; 12 Ft/m2)

Mány (5 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2; 15 Ft/m2; 15 Ft/m2; 5 Ft/m2)

Martonvásár (200 Ft/m2; 100 Ft/m2; 200 Ft/m2; 90 Ft/m2; 90 Ft/m2; 20 Ft/m2; 85 Ft/m2; 85 Ft/m2; 200 Ft/m2; 200 Ft/m2; 100 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Mór (0 Ft/m2; 50 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Nadap (8 Ft/m2; 180 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Óbarok (5 Ft/m2; 5 Ft/m2)

Pákozd (0 Ft/m2; 10 Ft/m2; 5 Ft/m2; 22 Ft/m2)

Pátka (8 Ft/m2; 40 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Sukoró (60 Ft/m2; 60 Ft/m2; 20 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Szár (2 Ft/m2; 2 Ft/m2; 70 Ft/m2; 70 Ft/m2)

Tabajd (5 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Tordas (250 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Újbarok (90 Ft/m2; 45 Ft/m2; 45 Ft/m2; 90 Ft/m2)

Vál (0 Ft/m2; 20 Ft/m2; 4 Ft/m2; 4 Ft/m2)

Velence (40 Ft/m2; 200 Ft/m2; 200 Ft/m2; 100 Ft/m2; 200 Ft/m2; 40 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Zámoly (10 Ft/m2)

Győr-Moson-Sopron

Agyagosszergény (0 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Babót (60 Ft/m2; 25 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Bakonypéterd (20 Ft/m2)

Beled (60 Ft/m2; 60 Ft/m2; 60 Ft/m2)

Bezenye (10 Ft/m2; 20 Ft/m2; 35 Ft/m2)

Cirák (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Csapod (10 Ft/m2)

Dénesfa (15 Ft/m2)

Dunaszeg (30 Ft/m2)

Dunaszentpál (25 Ft/m2)

Dunasziget (80 Ft/m2)

Ebergőc (40 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Feketeerdő (150 Ft/m2)

Fenyőfő (10 Ft/m2)

Fertőboz (20 Ft/m2; 200 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Fertőrákos (75 Ft/m2)

Fertőszentmiklós (100 Ft/m2; 80 Ft/m2; 50 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Fertőszéplak (35 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Gönyű (50 Ft/m2)

Gyalóka (0 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Győrasszonyfa (40 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Győrság (15 Ft/m2)

Győrszemere (200 Ft/m2)

Győrújbarát (60 Ft/m2)

Győrzámoly (50 Ft/m2)

Hédervár (45 Ft/m2)

Hegyeshalom (15 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Hegykő (100 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Hidegség (24 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Hövej (30 Ft/m2; 2 Ft/m2; 2 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Jobaháza (2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Kapuvár (60 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Károlyháza (200 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Kimle (100 Ft/m2; 60 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Kisbajcs (30 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Kisfalud (44 Ft/m2)

Kunsziget (200 Ft/m2)

Levél (30 Ft/m2; 15 Ft/m2; 0 Ft/m2; 10 Ft/m2; 35 Ft/m2)

Lipót (30 Ft/m2; 8 Ft/m2; 40 Ft/m2; 11 Ft/m2; 18 Ft/m2)

Máriakálnok (50 Ft/m2)

Mecsér (100 Ft/m2)

Mosonmagyaróvár (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 70 Ft/m2)

Mosonudvar (20 Ft/m2; 40 Ft/m2; 125 Ft/m2)

Nagybajcs (0 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Nagycenk (12 Ft/m2; 38 Ft/m2; 12 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Nagyszentjános (40 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Pannonhalma (50 Ft/m2)

Pereszteg (8 Ft/m2)

Petőháza (20 Ft/m2; 100 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Püski (30 Ft/m2)

Rábasebes (25 Ft/m2)

Répcevis (20 Ft/m2)

Románd (30 Ft/m2)

Röjtökmuzsaj (20 Ft/m2)

Sarród (80 Ft/m2; 5 Ft/m2)

Sikátor (25 Ft/m2)

Szakony (30 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Tápszentmiklós (40 Ft/m2)

Töltéstava (15 Ft/m2)

Újrónafő (100 Ft/m2)

Und (0 Ft/m2; 200 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Vámosszabadi (60 Ft/m2; 60 Ft/m2)

Várbalog (40 Ft/m2)

Veszkény (4 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Völcsej (2 Ft/m2)

Zsira (4 Ft/m2)

Hajdú-Bihar

Nyíradony (2 Ft/m2; 2 Ft/m2; 3 Ft/m2; 3 Ft/m2; 3 Ft/m2; 3 Ft/m2; 1 Ft/m2; 1 Ft/m2; 2 Ft/m2; 2 Ft/m2; 2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Tiszacsege (10 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Heves

Abasár (30 Ft/m2; 15 Ft/m2; 5 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Atkár (0 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Bükkszék (25 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Csány (8 Ft/m2)

Gyöngyöshalász (400 Ft/m2; 400 Ft/m2)

Gyöngyössolymos (80 Ft/m2)

Heves (150 Ft/m2; 450 Ft/m2)

Kisköre (130 Ft/m2; 50 Ft/m2; 45 Ft/m2)

Lőrinci (100 Ft/m2; 75 Ft/m2)

Maklár (8 Ft/m2; 8 Ft/m2)

Mátraderecske (395 Ft/m2)

Mátraszentimre (20 Ft/m2; 30 Ft/m2; 70 Ft/m2; 35 Ft/m2; 35 Ft/m2)

Nagytálya (5 Ft/m2)

Ostoros (25 Ft/m2)

Zagyvaszántó (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Jász-Nagykun-Szolnok

Berekfürdő (100 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Cserkeszőlő (50 Ft/m2; 100 Ft/m2; 20 Ft/m2; 60 Ft/m2)

Jászágó (2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Jászberény (25 Ft/m2; 25 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Kunszentmárton (70 Ft/m2; 0 Ft/m2; 15 Ft/m2; 7 Ft/m2; 70 Ft/m2)

Mezőtúr (0 Ft/m2; 3 Ft/m2)

Szászberek (20 Ft/m2)

Szolnok (0 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Tiszaföldvár (4 Ft/m2; 6 Ft/m2; 10 Ft/m2; 30 Ft/m2; 4 Ft/m2; 6 Ft/m2; 30 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Tiszafüred (20 Ft/m2; 20 Ft/m2; 100 Ft/m2; 100 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Tiszaörs (25 Ft/m2)

Komárom-Esztergom

Bábolna (24 Ft/m2; 13 Ft/m2; 125 Ft/m2)

Baj (0 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Bakonybánk (35 Ft/m2; 35 Ft/m2)

Bakonysárkány (30 Ft/m2; 35 Ft/m2)

Bársonyos (5 Ft/m2)

Bokod (30 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Dorog (200 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Dömös (20 Ft/m2)

Dunaalmás (20 Ft/m2; 60 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Dunaszentmiklós (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Esztergom (50 Ft/m2; 0 Ft/m2; 231 Ft/m2)

Ete (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Gyermely (35 Ft/m2; 70 Ft/m2; 1 Ft/m2)

Kecskéd (80 Ft/m2; 80 Ft/m2)

Kesztölc (10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Komárom (100 Ft/m2; 200 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Kömlőd (10 Ft/m2)

Leányvár (50 Ft/m2; 50 Ft/m2; 15 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Máriahalom (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Nyergesújfalu (40 Ft/m2; 100 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Pilismarót (100 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Réde (50 Ft/m2)

Sárisáp (35 Ft/m2)

Szárliget (70 Ft/m2)

Szomor (10 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Tarján (30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Tata (170 Ft/m2; 170 Ft/m2)

Tatabánya (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 53 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Tokodaltáró (20 Ft/m2; 100 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Várgesztes (15 Ft/m2)

Vértessomló (15 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Vértesszőlős (30 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Nógrád

Diósjenő (50 Ft/m2)

Hollókő (70 Ft/m2; 70 Ft/m2; 100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Mátraverebély (200 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Nógrádszakál (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Pusztaberki (13 Ft/m2)

Salgótarján (250 Ft/m2; 0 Ft/m2; 150 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 75 Ft/m2)

Szuha (2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Pest

Albertirsa (0 Ft/m2; 100 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Apaj (10 Ft/m2; 36 Ft/m2)

Áporka (7 Ft/m2; 7 Ft/m2)

Aszód (398 Ft/m2)

Biatorbágy (210 Ft/m2; 160 Ft/m2; 0 Ft/m2; 160 Ft/m2; 210 Ft/m2)

Budajenő (100 Ft/m2; 200 Ft/m2; 100 Ft/m2; 180 Ft/m2)

Budakalász (358 Ft/m2; 143 Ft/m2; 286 Ft/m2)

Budakeszi (330 Ft/m2; 500 Ft/m2; 120 Ft/m2)

Budaörs (250 Ft/m2)

Csobánka (20 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Csomád (50 Ft/m2; 50 Ft/m2; 60 Ft/m2)

Csömör (85 Ft/m2; 43 Ft/m2; 244 Ft/m2; 305 Ft/m2; 427 Ft/m2; 244 Ft/m2; 427 Ft/m2)

Csörög (10 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Délegyháza (0 Ft/m2; 143 Ft/m2; 143 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Diósd (250 Ft/m2)

Dömsöd (25 Ft/m2)

Dunaharaszti (140 Ft/m2; 50 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Dunakeszi (15 Ft/m2; 536 Ft/m2; 240 Ft/m2)

Ecser (10 Ft/m2; 40 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Érd (55 Ft/m2; 55 Ft/m2)

Erdőkertes (300 Ft/m2)

Fót (0 Ft/m2; 200 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Gomba (4 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Göd (160 Ft/m2; 110 Ft/m2; 50 Ft/m2; 30 Ft/m2; 130 Ft/m2; 200 Ft/m2; 260 Ft/m2)

Gödöllő (350 Ft/m2; 200 Ft/m2; 50 Ft/m2; 100 Ft/m2; 0 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Halásztelek (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Herceghalom (360 Ft/m2; 360 Ft/m2)

Ipolydamásd (50 Ft/m2)

Isaszeg (0 Ft/m2; 1 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Kiskunlacháza (45 Ft/m2; 10 Ft/m2; 15 Ft/m2; 45 Ft/m2)

Kismaros (30 Ft/m2)

Kisoroszi (20 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Kistarcsa (30 Ft/m2; 60 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Kocsér (6 Ft/m2)

Kőröstetétlen (240 Ft/m2)

Leányfalu (100 Ft/m2)

Letkés (60 Ft/m2)

Maglód (30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 55 Ft/m2; 115 Ft/m2; 115 Ft/m2; 190 Ft/m2; 190 Ft/m2; 55 Ft/m2)

Mogyoród (20 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Nagykovácsi (20 Ft/m2; 250 Ft/m2)

Nagymaros (30 Ft/m2)

Nagytarcsa (20 Ft/m2)

Őrbottyán (160 Ft/m2; 240 Ft/m2)

Örkény (15 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Páty (30 Ft/m2; 50 Ft/m2; 120 Ft/m2)

Pilisborosjenő (200 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Piliscsaba (110 Ft/m2; 120 Ft/m2; 100 Ft/m2; 105 Ft/m2)

Pilisjászfalu (90 Ft/m2; 340 Ft/m2; 340 Ft/m2; 220 Ft/m2)

Pilisszántó (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Pilisszentkereszt (50 Ft/m2)

Pócsmegyer (120 Ft/m2)

Pomáz (50 Ft/m2; 150 Ft/m2; 50 Ft/m2; 150 Ft/m2; 150 Ft/m2)

Remeteszőlős (300 Ft/m2)

Solymár (200 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Sóskút (5 Ft/m2)

Sülysáp (100 Ft/m2)

Szada (200 Ft/m2; 0 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Százhalombatta (290 Ft/m2; 10 Ft/m2; 290 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Szentendre (0 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Szigetbecse (150 Ft/m2; 80 Ft/m2)

Szigetcsép (120 Ft/m2; 120 Ft/m2)

Szigethalom (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Szigetmonostor (100 Ft/m2; 150 Ft/m2; 150 Ft/m2; 50 Ft/m2; 50 Ft/m2; 100 Ft/m2; 150 Ft/m2)

Sződ (60 Ft/m2)

Táborfalva (15 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Tahitótfalu (40 Ft/m2)

Taksony (70 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Tárnok (150 Ft/m2; 150 Ft/m2)

Telki (0 Ft/m2; 220 Ft/m2; 150 Ft/m2; 220 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 150 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Tinnye (75 Ft/m2; 150 Ft/m2; 30 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Tök (0 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Tököl (50 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Törökbálint (25 Ft/m2; 287 Ft/m2)

Újhartyán (10 Ft/m2; 90 Ft/m2)

Újlengyel (273 Ft/m2; 273 Ft/m2; 536 Ft/m2; 536 Ft/m2; 536 Ft/m2; 536 Ft/m2)

Üröm (200 Ft/m2)

Vác (400 Ft/m2)

Vácduka (500 Ft/m2; 500 Ft/m2)

Vácrátót (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Veresegyház (440 Ft/m2; 440 Ft/m2)

Visegrád (200 Ft/m2)

Zsámbék (110 Ft/m2; 0 Ft/m2; 10 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Somogy

Balatonberény (30 Ft/m2; 230 Ft/m2; 60 Ft/m2; 190 Ft/m2)

Balatonboglár (200 Ft/m2; 300 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Balatonfenyves (80 Ft/m2)

Balatonföldvár (60 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Balatonkeresztúr (30 Ft/m2; 20 Ft/m2; 90 Ft/m2)

Balatonmáriafürdő (70 Ft/m2; 70 Ft/m2)

Balatonőszöd (50 Ft/m2; 50 Ft/m2; 60 Ft/m2; 60 Ft/m2; 120 Ft/m2; 120 Ft/m2)

Balatonszabadi (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 2 Ft/m2; 2 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Balatonszárszó (100 Ft/m2; 0 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Balatonszemes (50 Ft/m2; 60 Ft/m2; 150 Ft/m2; 150 Ft/m2; 140 Ft/m2; 140 Ft/m2; 130 Ft/m2; 130 Ft/m2; 120 Ft/m2; 120 Ft/m2; 70 Ft/m2; 80 Ft/m2)

Balatonszentgyörgy (40 Ft/m2)

Balatonújlak (2 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Balatonvilágos (100 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Bálványos (50 Ft/m2)

Barcs (2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Böhönye (2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Buzsák (60 Ft/m2; 30 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Csokonyavisonta (20 Ft/m2)

Fonyód (80 Ft/m2; 60 Ft/m2; 60 Ft/m2; 50 Ft/m2; 50 Ft/m2; 40 Ft/m2; 80 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Gyékényes (40 Ft/m2)

Hács (25 Ft/m2)

Igal (2 Ft/m2; 23 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Kaposhomok (10 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Kaposvár (155 Ft/m2; 456 Ft/m2; 260 Ft/m2)

Kaposszerdahely (30 Ft/m2)

Karád (20 Ft/m2; 0 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Kereki (50 Ft/m2)

Kéthely (1 Ft/m2)

Kisbárapáti (20 Ft/m2)

Kisberény (10 Ft/m2; 60 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Kötcse (5 Ft/m2; 2 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Lábod (3 Ft/m2; 3 Ft/m2)

Látrány (12 Ft/m2)

Lengyeltóti (50 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Marcali (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Nagycsepely (4 Ft/m2; 1 Ft/m2; 1 Ft/m2)

Nemeskisfalud (10 Ft/m2)

Nikla (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Nyim (0 Ft/m2; 10 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Orci (40 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Ordacsehi (40 Ft/m2)

Patosfa (1 Ft/m2)

Pusztaszemes (50 Ft/m2)

Ráksi (20 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Ságvár (10 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Sávoly (5 Ft/m2; 5 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Siójut (2 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Som (0 Ft/m2; 40 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Somogysámson (10 Ft/m2)

Somogyszentpál (50 Ft/m2; 10 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Szántód (20 Ft/m2)

Szólád (80 Ft/m2)

Szőlősgyörök (80 Ft/m2; 80 Ft/m2; 0 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Taszár (5 Ft/m2)

Teleki (2 Ft/m2; 5 Ft/m2)

Visz (10 Ft/m2)

Zamárdi (80 Ft/m2)

Zimány (40 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Cégénydányád (1.5000 Ft/m2; 1.5000 Ft/m2)

Gávavencsellő (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Gyügye (1.5000 Ft/m2; 1.5000 Ft/m2)

Kántorjánosi (1 Ft/m2; 1 Ft/m2)

Levelek (100 Ft/m2)

Nyírbátor (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Nyírtura (2 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Szamoskér (1 Ft/m2; 0.2000 Ft/m2; 0.2500 Ft/m2)

Szamosújlak (1.7000 Ft/m2; 1.7000 Ft/m2)

Tivadar (0 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Tolna

Fadd (25 Ft/m2; 120 Ft/m2; 10 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Paks (3 %; 3 %)

Szálka (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Szekszárd (0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 40 Ft/m2; 80 Ft/m2; 0 Ft/m2; 40 Ft/m2; 250 Ft/m2; 250 Ft/m2)

Tamási (10 Ft/m2; 100 Ft/m2; 10 Ft/m2; 100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Vas

Boba (25 Ft/m2)

Borgáta (70 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Bozzai (6 Ft/m2)

Bő (20 Ft/m2)

Chernelházadamonya (10 Ft/m2)

Csepreg (50 Ft/m2)

Felsőmarác (6 Ft/m2)

Gór (10 Ft/m2)

Hegyhátszentmárton (3 Ft/m2; 3 Ft/m2)

Iklanberény (120 Ft/m2)

Ják (10 Ft/m2)

Kemenessömjén (100 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Kissomlyó (10 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Kőszeg (10 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Lócs (80 Ft/m2)

Mesterháza (10 Ft/m2)

Nagygeresd (80 Ft/m2; 80 Ft/m2)

Nárai (10 Ft/m2)

Pósfa (15 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Répceszentgyörgy (30 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Rum (130 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Sajtoskál (90 Ft/m2)

Simaság (80 Ft/m2; 80 Ft/m2)

Söpte (0 Ft/m2; 6 Ft/m2)

Szeleste (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Szentgotthárd (10 Ft/m2; 0 Ft/m2; 250 Ft/m2)

Vasegerszeg (80 Ft/m2; 80 Ft/m2)

Veszprém

Ábrahámhegy (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Ajka (450 Ft/m2; 250 Ft/m2; 5 Ft/m2; 180 Ft/m2; 1 Ft/m2; 5 Ft/m2; 450 Ft/m2)

Alsóörs (200 Ft/m2; 200 Ft/m2)

Aszófő (160 Ft/m2; 0 Ft/m2; 160 Ft/m2)

Badacsonytomaj (100 Ft/m2; 335 Ft/m2; 150 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Bakonyjákó (5 Ft/m2; 0 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Bakonynána (0 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Bakonyszentkirály (20 Ft/m2)

Balatonakali (240 Ft/m2)

Balatonakarattya (110 Ft/m2; 110 Ft/m2)

Balatonalmádi (500 Ft/m2; 200 Ft/m2; 365 Ft/m2; 500 Ft/m2; 200 Ft/m2; 365 Ft/m2)

Balatoncsicsó (25 Ft/m2)

Balatonederics (85 Ft/m2; 85 Ft/m2)

Balatonfőkajár (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Balatonfüred (480 Ft/m2; 1 Ft/m2; 200 Ft/m2; 1 Ft/m2; 1 Ft/m2; 1 Ft/m2)

Balatonfűzfő (45 Ft/m2; 85 Ft/m2; 300 Ft/m2)

Balatonhenye (50 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Balatonkenese (50 Ft/m2; 80 Ft/m2; 115 Ft/m2)

Balatonrendes (0 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Balatonszepezd (200 Ft/m2; 200 Ft/m2; 100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Balatonszőlős (30 Ft/m2; 10 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Balatonudvari (0 Ft/m2; 200 Ft/m2; 50 Ft/m2; 100 Ft/m2; 125 Ft/m2)

Bánd (60 Ft/m2)

Barnag (150 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Berhida (200 Ft/m2)

Csopak (200 Ft/m2; 400 Ft/m2)

Devecser (70 Ft/m2; 70 Ft/m2; 90 Ft/m2; 130 Ft/m2; 130 Ft/m2; 110 Ft/m2; 110 Ft/m2; 90 Ft/m2)

Dörgicse (80 Ft/m2; 80 Ft/m2)

Eplény (130 Ft/m2; 30 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2; 75 Ft/m2; 55 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Felsőörs (50 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Hárskút (120 Ft/m2; 120 Ft/m2)

Hidegkút (0 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Homokbödöge (1.5000 Ft/m2; 1.5000 Ft/m2)

Köveskál (50 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Küngös (50 Ft/m2)

Lesencefalu (10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Lesenceistvánd (10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Lókút (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Lovas (100 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Magyarpolány (60 Ft/m2; 60 Ft/m2)

Mencshely (15 Ft/m2; 20 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Mindszentkálla (10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Monoszló (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Nagytevel (40 Ft/m2; 35 Ft/m2)

Nagyvázsony (10 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2; 50 Ft/m2; 0 Ft/m2; 1 Ft/m2)

Nemesvita (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Németbánya (15 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Óbudavár (20 Ft/m2)

Olaszfalu (0 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Örvényes (100 Ft/m2; 180 Ft/m2; 180 Ft/m2; 100 Ft/m2)

Paloznak (100 Ft/m2)

Pápa (0 Ft/m2; 200 Ft/m2; 100 Ft/m2; 25 Ft/m2; 15 Ft/m2; 60 Ft/m2; 150 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Papkeszi (70 Ft/m2; 70 Ft/m2)

Pécsely (0 Ft/m2; 10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Pénzesgyőr (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Pula (10 Ft/m2)

Révfülöp (37 Ft/m2; 90 Ft/m2)

Salföld (50 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Sóly (0 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Sümeg (50 Ft/m2; 70 Ft/m2; 20 Ft/m2; 20 Ft/m2; 50 Ft/m2; 30 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Szentantalfa (15 Ft/m2; 15 Ft/m2; 25 Ft/m2)

Szentbékkálla (30 Ft/m2)

Szőc (20 Ft/m2; 40 Ft/m2; 40 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Tihany (450 Ft/m2; 260 Ft/m2; 260 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Tótvázsony (20 Ft/m2; 20 Ft/m2; 0 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Várpalota (2 Ft/m2; 2 Ft/m2; 50 Ft/m2; 50 Ft/m2; 90 Ft/m2; 90 Ft/m2; 180 Ft/m2; 180 Ft/m2; 0 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Veszprém (20 Ft/m2; 0 Ft/m2; 300 Ft/m2; 180 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Veszprémfajsz (12 Ft/m2; 12 Ft/m2)

Zirc (0 Ft/m2; 10 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Zala

Almásháza (10 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Alsópáhok (20 Ft/m2)

Balatongyörök (20 Ft/m2; 5 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 30 Ft/m2; 40 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Boncodfölde (50 Ft/m2)

Cserszegtomaj (10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Döbröce (35 Ft/m2; 35 Ft/m2)

Gosztola (60 Ft/m2)

Gyenesdiás (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Kálócfa (2.5000 Ft/m2; 2.5000 Ft/m2)

Karmacs (50 Ft/m2)

Kehidakustány (40 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Keszthely (20 Ft/m2; 50 Ft/m2; 65 Ft/m2)

Kisgörbő (15 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Kisvásárhely (10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Nagygörbő (4 Ft/m2; 4 Ft/m2)

Nagykutas (25 Ft/m2; 0 Ft/m2; 40 Ft/m2)

Nemesbük (15 Ft/m2)

Óhíd (20 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Pórszombat (2.5000 Ft/m2; 2.5000 Ft/m2)

Pusztaapáti (2.5000 Ft/m2; 2.5000 Ft/m2)

Rezi (0 Ft/m2; 50 Ft/m2)

Salomvár (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Szalapa (15 Ft/m2; 15 Ft/m2)

Szilvágy (2 Ft/m2; 2 Ft/m2)

Vállus (5 Ft/m2; 5 Ft/m2)

Vindornyalak (10 Ft/m2; 10 Ft/m2)

Vonyarcvashegy (50 Ft/m2; 20 Ft/m2)

Zalabaksa (5 Ft/m2; 5 Ft/m2)

Zalacsány (50 Ft/m2; 0 Ft/m2)

Zalaszántó (30 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Zalaszentgrót (0 Ft/m2; 110 Ft/m2; 80 Ft/m2; 70 Ft/m2)

Zalaszentiván (10 Ft/m2; 12.5000 Ft/m2; 40 Ft/m2; 50 Ft/m2; 200 Ft/m2; 5 Ft/m2; 0 Ft/m2; 40 Ft/m2; 30 Ft/m2)

Zalaszentlászló (22 Ft/m2; 11 Ft/m2)

Azt nem szabad elfelejteni, hogy a több mint háromezer település közül mindössze 567 esetben - köztük 21 budapesti kerületben - kell telekadót fizetni. A telekadó az önkormányzatok döntéseinek értelmében változhat, ezért mindig érdemes a településen aktuálisan hatályos szabályoknak akkor utánanézni, amikor számunkra aktuálissá válik. Ezt többnyire megtalálhatjuk az adott települések honlapján, vagy a Magyar Államkincstár honlapján is kikereshetjük.

2025-ben számos helyen döntöttek úgy az önkormányzatok, hogy változtatnak a helyi adók mértékén - mely a legtöbb esetben emelést jelentett. Az idegenforgalmi adó maximuma 804,5 forintra nőtt - nem egy településen emelték a törvényi határig az adó mértékét, és több településen a 2024-es évi összegek dupláját kérik már el vendégéjszakánként. Az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó (HIPA) is sok településen változott. Ha valaki érintett lehet, akkor érdemes helyileg figyelemmel kísérnie az adóváltozásokat minden évben.