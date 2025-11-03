A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon

Manapság már nem feltétlenül szükséges éveket tölteni egy diploma megszerzésével ahhoz, hogy értékes tudásra tegyünk szert és versenyképesek legyünk a munkaerőpiacon. Egyre több felnőtt fedezi fel, hogy a rövid, néhány hónapos képzések is komoly karrierlehetőségeket nyithatnak meg, miközben rugalmasabban és gyorsabban alkalmazkodhatnak a munkaerőpiac változásaihoz.

Az elmúlt két évtized alapjaiban forgatta fel azt, amit korábban a „biztos jövőről” gondoltunk. A globalizáció, a digitalizáció, a pandémiák és a mesterséges intelligencia térnyerése egyaránt átrajzolta a munkaerőpiac térképét. Miközben a felsőoktatás soha nem volt ilyen széles körben elérhető, a diplomák értéke mégis mintha lassan inflálódna.

A fiatal generációk előtt ma egészen más kihívások állnak, mint szüleik idejében. A munkaadók egyre kevésbé a papírt nézik, sokkal inkább a gyakorlati tapasztalatot, a rugalmasságot és a digitális készségeket. Ez pedig rengeteg fiatalt sodor választási kényszerbe: tanuljanak tovább, abban bízva, hogy a diploma mégis kinyit néhány ajtót, vagy inkább lépjenek ki minél hamarabb a munka világába, hogy ne maradjanak le a többiektől?

Közben a technológiai forradalom is újrarajzolja, milyen tudás számít valóban értékesnek. Az automatizáció és az AI ma már nemcsak a fizikai, hanem a szellemi munkát is fenyegeti. Olyan képességek kerülnek előtérbe, amelyek néhány éve még marginálisnak számítottak: a kreatív gondolkodás, a problémamegoldás, az emberi empátia és az adaptív tanulás. Ezek viszont nem feltétlenül az egyetemi padokban sajátíthatók el.

A helyzet tehát paradoxon: miközben a fiatalok soha nem voltak ilyen iskolázottak, soha nem voltak ennyire bizonytalanok sem abban, hogyan építhetik fel a jövőjüket. Az egyetem korábban ugródeszka volt a középosztályba; ma inkább csak egy a sok lehetséges út közül – és egyre gyakrabban kérdőjel a mondat végén.

Ez a téma most az egyik legnagyobb dilemma a munkaerőpiac világában, amellyel az Economist is foglalkozott nemrég egy friss videójában.

Mint megjegyzik: kétség sem fér hozzá, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a diploma egyet jelentett a társadalmi felemelkedéssel. Aki elvégezte az egyetemet, az jó eséllyel szerzett stabil, jól fizető állást, és biztos jövőt építhetett magának. A felsőoktatás volt a legjobb befektetés.

De mára ez a képlet megbomlott. A nyugati világ fiatal diplomásai közül egyre többen találják magukat kilátástalan álláskeresőként, miközben a fizetések sem tükrözik már azt az előnyt, amit a diploma korábban jelentett. Felmerül a kérdés: megéri-e ma még egyetemre járni?

Az előny eltűnt – a számok magukért beszélnek

Az Egyesült Államokban a fiatal diplomások munkanélküliségi rátája mára közel azonos a korosztály egészének mutatójával. 2010-ben még körülbelül hat százalékpontos különbség volt a diplomások és a nem diplomások között – természetesen az előbbiek javára. Ma viszont mindössze egy százalékpont választja el a két csoportot.

És nemcsak Amerikában érzékelhető ez a trend. Mint a videóban említik, az Európai Unióban is hasonló folyamat zajlik: a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok munkanélkülisége szinte megegyezik a teljes fiatal korosztály átlagával. A diploma tehát már nem jelent automatikus belépőt a munka világába.

Magyarországon is egyértelmű a trend

Hazánkban a meghirdetett állások mindössze ötödében elvárás a felsőfokú végzettség

Az elmúlt években megfigyelhető a diplomát elváró hirdetések arányának folyamatos zsugorodása. 2020-ban az összes hirdetés 34%-a tartalmazott felsőfokú végzettségre vonatkozó kritériumot, ez 2022-ben 26%-ra, majd egy évvel később 25,5%-ra csökkent. Tavaly is folytatódott ez a tendencia: a hirdetések 21,5%-a szólt kizárólag felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóknak.

A Profession.hu felületén aktivált álláshirdetések elemzésével kirajzolódnak a munkáltatói elvárások és ezek változásai. A toborzó cégek igényei között egyre inkább teret kap a jelöltek attitűdje, motiváltsága, tanulási és fejlődési hajlandósága. Előtérbe kerül a potenciális kollégák személyisége, és az, hogy ez mennyire illeszkedik a cégkultúrához és a csapathoz. A dinamikusan változó környezetben ezek a készségek mindinkább nélkülözhetetlenné válnak, így az ezeket felmérő, készségalapú toborzás is terjed – derült ki nemrég a Pénzcentrum cikkéből.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a KSH adatai szerint a legjobb fizetésre hazánkban még továbbra is a diplomával rendelkezők számítnak. Újdonság ugyanakkor, hogy már diploma nélkül sem álom a milliós fizetés.

Mi lehet az ok a diplomások térvesztése mögött?

Az egyik magyarázat, hogy az egyetemek ma már sokkal szélesebb körből vesznek fel hallgatókat, köztük olyanokat is, akik kevésbé alkalmasak az akadémiai követelmények teljesítésére.

Ezzel párhuzamosan a felsőoktatás színvonala is ingadozóvá vált – a tömegképzés gyakran a minőség rovására megy. Ennek következménye, hogy a munkaadók szemében elmosódott a különbség a diplomás és a nem diplomás fiatalok között: a papír sok cég szemében már nem garancia a valódi tudásra vagy készségekre.

Egy másik lehetséges ok a gazdaság szerkezeti átalakulása. Egyszerűen kevesebb olyan állás van, amely ténylegesen megköveteli a diplomát. Régen például, ha valaki számítógépet akart használni, egyetemi képzésre volt szüksége ahhoz, hogy megértse a technológia alapjait.

Ma viszont a digitális készségek a mindennapi élet részei. Bárki képes technológiát használni – akár tanult róla az egyetemen, akár nem. Ez pedig alapjaiban változtatja meg, kikre van szüksége a munkaadóknak.

Mindezekből arra következtethetnénk, hogy ez széles körben növeli az általános foglalkoztatottságot, hiszen alapvetően még mindig kevesebb ember rendelkezik diplomával, mint ahány nem. Ennek ellenére Magyarországon, a KSH adatai szerint 2025-ben 30 ezerrel még csökkent is a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest.

A diploma-barát iparágak zsugorodnak

Azok az ágazatok, amelyek hagyományosan sok diplomást foglalkoztattak, szintén visszaesést mutatnak.

Az Európai Unióban a 15–24 évesek körében 16%-kal csökkent a pénzügyi és biztosítási szektorban dolgozók száma 2009 és 2024 között.

Nagy-Britanniában pedig 2016 óta 10%-kal kevesebb huszonéves dolgozik a jogi és pénzügyi területeken.

Sokan hajlamosak azonnal a mesterséges intelligenciát (AI) hibáztatni, amiért egyre kevesebb a lehetőség a fiatal diplomások számára. Csakhogy ez a folyamat jóval a ChatGPT és az új generációs AI-rendszerek megjelenése előtt kezdődött. A valódi ok inkább az, hogy ezek az iparágak – különösen a pénzügyi szektor – már a 2007–2009-es globális pénzügyi válság óta nehéz időszakon mennek keresztül. A befektetési bankok „aranykora” véget ért, a cégek óvatosabban költekeznek, és jóval kevesebb friss diplomást vesznek fel.

Ugyanakkor az AI hatása nem teljességgel elhanyagolható, és már a topkategóriás munkakörök esetében is érződik némi átalakulás. Nemrég számoltunk be arról, hogy az OpenAI több mint 100 korábbi befektetési bankárt alkalmaz, hogy mesterséges intelligenciáját pénzügyi modellek építésére tanítsák, ezzel kiváltva a korábban junior bankárok által végzett rutinfeladatokat.

Amerikában már ténylegesen kevesebben járnak egyetemre

Az OECD adatai szerint 2013 és 2022 között 5%-kal csökkent az alapképzésre (bachelor programokra) beiratkozott hallgatók száma az Egyesült Államokban. A drága tandíjak, a bizonytalan megtérülés és a stagnáló fizetések sokakat arra késztetnek, hogy inkább más utat válasszanak – szakmai képzést, online tanfolyamokat, vagy egyenesen a munkát az iskola helyett.

Európában még mindig hisznek a diplomában

Más fejlett országokban viszont – ahol az oktatás államilag támogatott és olcsóbb – továbbra is tömegek jelentkeznek az egyetemekre. Az OECD szerint, ha az Egyesült Államokat kivesszük az adatsorból, a felsőoktatásban tanulók száma 28 millióról 31 millióra nőtt az évtized végére, 2012 és 2022 között. Úgy tűnik, Európában a diploma még mindig presztízs és remény kérdése – sokan úgy érzik, ez az egyetlen út a jobb élethez, még ha a statisztikák már nem is ezt mutatják.

Rossz szak, rossz irány?

Talán nem is maga az egyetem a probléma, hanem az, milyen szakokat választanak a fiatalok. A művészetek, a humán tudományok és a társadalomtudományok például továbbra is népszerűek. Ha mindez bármit elárul a fiatalok jövőképéről, akkor az az, hogy a munkavilág átalakulására sokan még mindig régi logika szerint reagálnak. A diploma korábban stabil jövőt jelentett – ma viszont inkább csak reményt, és egyre gyakrabban kérdőjelet a mondat végén.