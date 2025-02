Kiderült mi áll a földrengésrajok hátterében: erre számíthatnak még Szantorini térségében

A görög turistaparadicsom, Szantorini közelében több mint két hete tartó intenzív földrengésraj komoly figyelmet keltett mind a nemzetközi, mind a hazai sajtóban. A görög hatóságok vészhelyzetet hirdettek ki, és több mint 10 ezer embert evakuáltak a környező szigetekről. A jelenség különlegessége, hogy nem egy nagy főrengést követnek kisebb utórengések, hanem folyamatosan, naponta akár több száz kisebb-nagyobb földmozgás is észlelhető - írja a Telex.

A szeizmológusok mesterséges intelligencia segítségével már a kisebb rengéseket is képesek detektálni. Az így feldolgozott adatok szerint több mint 20 ezer földrengés történt a térségben, ebből egy tucat 5-ös és több mint 220 4-es magnitúdójú volt. A földrengésraj okáról kezdetben megoszlottak a vélemények, de most már tudományos adatokon alapuló értelmezés is napvilágot látott.

Dimitris Papanikolaou és Evi Nomikou görög szakemberek vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a földrengésrajt valószínűleg a magma mozgása okozza. A német Helmholtz Intézet szeizmológusai és francia szakemberek közreműködésével végzett elemzések szerint egy új magmatömeg nyomul fel a földköpenyből a földkéregbe, mégpedig Anhydros szigete környezetében.

"A magma felnyomulása óriási nyomást jelent, aminek következtében az egykori törések mentén elmozdulások történtek, mégpedig pont olyan lezökkenések, mint egy tektonikai széthúzás esetében," magyarázta a kutatócsoport. A törésekbe, repedésekbe magma és magmás gázok nyomultak, amelyek számtalan kisebb földrengést idéztek elő.

Az elmúlt napokban a földrengések száma csökkent, ami egy fokozatosan gyengülő földrengésrajt jelez. A szakértők szerint azonban még nem lehet biztosan tudni, hogy ez a magma felnyomulásának végét jelenti-e, vagy esetleg vulkánkitöréshez vezethet.

A helyzet komolysága miatt a figyelem nem lankadhat. "Továbbra is szükséges a tudományos adatok és megfigyelések gyűjtése, azok szakszerű értelmezése, valamint a vészhelyzet fenntartása, a lakosság tájékoztatása" hangsúlyozta a kutatócsoport. Fontos kiszűrni a rengeteg téves információt, például a mesterséges intelligenciával létrehozott hamis videókat a közösségi oldalakon.

Érdekes párhuzam, hogy Etiópiában, az Afar térségben is hasonló folyamat zajlik december közepe óta. Itt is folyamatosan pattannak ki erős földrengések, és már több mint 60 ezer lakost kellett kitelepíteni. Ez a helyzet rávilágít a tudományos megfigyelések és adatgyűjtés fontosságára a természeti jelenségek megértésében és kezelésében.

A Szantorini térségében zajló események és az etiópiai párhuzam is rámutat arra, hogy a vulkanológia és a szeizmológia területén folyamatos kutatásokra és nemzetközi együttműködésre van szükség a potenciális veszélyek előrejelzése és kezelése érdekében.