A szakszervezet szerint legalább 118 ember biztosan távozott, miközben a cég nyereséges évet zárhatott.
Brutális bérolló nyílik egyre nagyobbra Magyarországon: íme, ebben a megyében keresnek a legrosszabbul
A 2024. évi nettó keresetek települések szerinti alakulását vizsgálta meg a Gazdaságkutató Intézet (GKI). Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest.
A nettó kereset Budapesten volt a legmagasabb (606 ezer Ft), azonban itt növekedtek a legalacsonyabb ütemben, 12%-kal. A vármegyeszékhelyeken és a vármegyei jogú városokban ennél lényegesen kisebb volt a nettó átlagkereset, 504 ezer Ft, és 13,5 százalékkal bővültek az előző évhez képest. A városokban 456 ezer forint, míg a nagyközségekben és községekben 407 ezer forint volt az átlagos nettó munkajövedelem.
Ez utóbbiaknál volt a legmagasabb a növekedés, mindkét településtípuson átlagosan 14 százalékkal emelkedtek a keresetek. Ennek ellenére továbbra is hatalmasak a különbségek: majdnem 50%-kal magasabb az átlagkereset a fővárosban, mint egy községben, de a vármegyei jogú városokat is 20%-kal meghaladják.
A vármegyék szerinti bontásban a legalacsonyabb átlagjövedelmű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (374 ezer forint), míg a legmagasabb Pest vármegye (523 ezer forinttal) volt. A legmagasabb nettó átlagkereset Budapest, Győr, Paks és Székesfehérvár térségében van. A legalacsonyabb átlagkeresetek a dél-nyugati és az észak-keleti régiókban vannak, itt is kifejezetten a kisebb településeken.
Fontos megemlíteni azonban, hogy a budapesti keresetek torzítottak, ugyanis a Budapesten dolgozó, azonban állandó lakcímmel más településen rendelkezők jövedelme a statisztikában nem Budapesten, hanem más vidéki településeken jelenik meg (ott emelve az átlagot).
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Felzárkózás történt azonban a legalacsonyabb jövedelmű régiókban, a fizetések százalékosan nagyobb mértékben emelkedtek azokon a területeken, ahol addig alacsonyabbak voltak, így kifejezetten a dél-nyugati és keleti régiókban. Ezt az okozza, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum jelentősen emelkedett.
Ezt erősíti az is, hogy bár az alacsonyabb átlagkeresetű településeken gyorsabban nőttek a bérek, a nominális emelkedés továbbra is a magasabb keresetű térségekben volt a legnagyobb. A legjelentősebb összegű növekedés Debrecen, Budapest, Székesfehérvár és Paks, valamint ezek vonzáskörzeteiben történt, míg a dél-nyugati és észak-keleti kisebb településeken volt a legmérsékeltebb.
Az Audi Hungaria elnöke évértékelő interjújában bejelentette, hogy a győri üzemben további létszámcsökkentésre készülnek a hatékonyság növelése érdekében.
Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat
Németországban a kormánykoalíció törvényjavaslatot készít elő, amely megszüntetné a hagyományos nyolcórás munkanapot,
CSED összege 2026: itt a CSED számítás, meddig jár és kinek - Adómentesség, táppénz, szabadság CSED alatt
CSED extra 2026: tudd meg, mennyi a CSED összege 2026-ban, kinek jár CSED GYED adómentesség és hogyan történik a CSED számítás? Mennyi lesz a CSED...
Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány TikTok‑videóban mutatta meg, milyen kemény munka rejlik a vendéglátás kulisszái mögött.
A kukások évek óta alulfizettek és túlterheltek — nem csoda, hogy egyre gyakoribbak a leállások Budapesten.
Nettó és bruttó minimálbér 2026: tudd meg, mennyi a minimálbér emelés 2026-ban és mennyi lesz a szakmunkás minimálbér, avagy a garantált bérminimum 2026 évi összege!
Mi lesz 2026-ban a magyar munkaerőpiaccal? Rengeteg dolgozó élete változhat meg egy csapásra: erre készülhetnek
A magyar cégek 2026 első negyedévére óvatosan javuló foglalkoztatási terveket jeleznek a Manpower Magyarország kedden közzétett előrejelzése szerint.
A Rail Cargo Hungaria jelentős átszervezésre és létszámcsökkentésre kényszerül, miután a minisztérium 2026-tól megszünteti a vasúti egyeskocsi-szolgáltatások állami támogatását.
A közvélekedéssel ellentétben a jogszabály nem szó szerint azt írja elő, hogy mindenki megismerheti a kollégája pontos bérét.
A minimálbér 11 százalékos emelése automatikusan ugyanilyen arányban emeli majd a rehabilitációs hozzájárulás összegét is a munkáltatók számára.
Mikor és kinek jár fizetés nélküli szabadság? Ezek a pontos szabályai, igénylés menete, hatása a szabadságra
Munka törvénykönyve fizetés nélküli szabadság feltételei, távollét szabályai: hogyan történik a fizetés nélküli szabadság igénylése, a fizetés nélküli szabadság meddig tarthat?
A UBS bank jelentős létszámcsökkentést tervez, amely 2027-ig mintegy 10 000 munkahely megszüntetését jelentheti.
Egyre több dolgozó lép új pályára a jobb megélhetés és stabilitás reményében, még ha a váltás komoly kihívásokkal is jár.
Gattyánék drasztikus döntést hoztak karácsony előtt: megszüntették a home office-t és csoportos leépítésbe kezdtek
A Docler Holding 140 dolgozójától válik meg, és megszünteti a home office-t: az utóbbi másfél évben már több száz embert érintettek a leépítések.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Ausztria idén is több száz magyar dolgozót vár a télre: a fizetések többszörösei a hazainak, ráadásul szállás és étkezés is jár.
A FlexJobs adatai szerint a részmunkaidős távmunka nemcsak extra jövedelmet kínál, hanem biztonságos ugródeszka lehet egy új karrier felé is.
A magyar cégek összesen 52 százaléka tervezi a fizetések emelését 2026-ra, átlagosan 8 százalékos mértékben.
Orbán Viktor csütörtök reggeli bejelentése: itt vannak a pontos számok, ennyivel nőnek a bérek jövőre
A kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy hosszú tárgyalások után megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között:
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.