Gyárban dolgozó nő
HRCENTRUM

Brutális bérolló nyílik egyre nagyobbra Magyarországon: íme, ebben a megyében keresnek a legrosszabbul

Pénzcentrum
2025. december 16. 04:04

A 2024. évi nettó keresetek települések szerinti alakulását vizsgálta meg a Gazdaságkutató Intézet (GKI). Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest.

A nettó kereset Budapesten volt a legmagasabb (606 ezer Ft), azonban itt növekedtek a legalacsonyabb ütemben, 12%-kal. A vármegyeszékhelyeken és a vármegyei jogú városokban ennél lényegesen kisebb volt a nettó átlagkereset, 504 ezer Ft, és 13,5 százalékkal bővültek az előző évhez képest. A városokban 456 ezer forint, míg a nagyközségekben és községekben 407 ezer forint volt az átlagos nettó munkajövedelem.

Ez utóbbiaknál volt a legmagasabb a növekedés, mindkét településtípuson átlagosan 14 százalékkal emelkedtek a keresetek. Ennek ellenére továbbra is hatalmasak a különbségek: majdnem 50%-kal magasabb az átlagkereset a fővárosban, mint egy községben, de a vármegyei jogú városokat is 20%-kal meghaladják.

A vármegyék szerinti bontásban a legalacsonyabb átlagjövedelmű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (374 ezer forint), míg a legmagasabb Pest vármegye (523 ezer forinttal) volt. A legmagasabb nettó átlagkereset Budapest, Győr, Paks és Székesfehérvár térségében van. A legalacsonyabb átlagkeresetek a dél-nyugati és az észak-keleti régiókban vannak, itt is kifejezetten a kisebb településeken.

Fontos megemlíteni azonban, hogy a budapesti keresetek torzítottak, ugyanis a Budapesten dolgozó, azonban állandó lakcímmel más településen rendelkezők jövedelme a statisztikában nem Budapesten, hanem más vidéki településeken jelenik meg (ott emelve az átlagot).

Felzárkózás történt azonban a legalacsonyabb jövedelmű régiókban, a fizetések százalékosan nagyobb mértékben emelkedtek azokon a területeken, ahol addig alacsonyabbak voltak, így kifejezetten a dél-nyugati és keleti régiókban. Ezt az okozza, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum jelentősen emelkedett.

Ezt erősíti az is, hogy bár az alacsonyabb átlagkeresetű településeken gyorsabban nőttek a bérek, a nominális emelkedés továbbra is a magasabb keresetű térségekben volt a legnagyobb. A legjelentősebb összegű növekedés Debrecen, Budapest, Székesfehérvár és Paks, valamint ezek vonzáskörzeteiben történt, míg a dél-nyugati és észak-keleti kisebb településeken volt a legmérsékeltebb.
Címlapkép: Getty Images
