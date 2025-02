Egyiptomi utazás 2025: ilyen árakra készülj, ha nyaralást tervezel foglalni idénre

Egyiptom évezredek óta mágnesként vonzza a látogatókat történelmi emlékeivel, tengerpartjaival és különleges kultúrájával. A gízai piramisok, Luxor ősi templomai és a Vörös-tenger színpompás korallzátonyai egyaránt felejthetetlen élményt nyújtanak. Az ország a nyugat-európai mediterrán nyaralásokhoz képest kedvezőbb árakkal csábítja a turistákat, miközben az all-inclusive üdülőhelyek kényelmét és a helyi konyha egzotikus ízeit kínálja. Az alábbiakban bemutatjuk, mikor érdemes utazni, milyen ár-érték arányra számíthatunk, melyek a legnépszerűbb látványosságok, és milyen praktikus tudnivalókkal érdemes készülni egy egyiptomi utazás előtt.

Egyiptom: az évszázados úti cél

Egyiptom a világ egyik legkülönlegesebb úti célja, amely a történelem szerelmeseit, a tengerparti pihenés kedvelőit és az aktív turistákat egyaránt vonzza. A gízai piramisok, a Szfinx, Luxor templomai, a Királyok Völgye vagy Abu Szimbel templomai egyedülálló betekintést nyújtanak az ókori világba. A Vörös-tenger élővilága, a sivatagi oázisok és a Nílus festői tájai egyaránt lenyűgöző látványt kínálnak. Egyiptom

a nyugat-európai mediterrán nyaralásokhoz képest jelentősen kedvezőbb árakkal várja a turistákat.

Az egyiptomi konyha ínycsiklandó ételeket kínál, mint például a koshari, a falafel vagy a frissen grillezett tengeri herkentyűk.

Mikor érdemes Egyiptomba utazni?

Egyiptom egész évben látogatható, de a legkedvezőbb időszak az októbertől áprilisig terjedő időszak. A nyári hónapok rendkívül forrók, különösen július és augusztus, amikor a hőmérséklet elérheti a 40°C-ot is. Tavasszal, március és május között, az idő kellemes, ideális városnézéshez és tengerparti pihenéshez. Ősszel, szeptember és november között, kevesebb a turista, így nyugodtabb élményben lehet részünk. Télen, december és február között, Egyiptom melegebb, mint Európa, de a tengervíz hőmérséklete hűvösebb lehet.

Mennyibe kerül az egyiptomi nyaralás?

Egyiptomban általában alacsonyabbak az árak a nyugat-európai úti célokhoz képest, különösen a szállás és az étkezés tekintetében. Egy egyhetes, all-inclusive tengerparti üdülés ára 150 000 - 250 000 forint között mozog személyenként. A szállások között a 4-5 csillagos szállodák kedvezőbb áron elérhetők, mint a hasonló európai üdülőhelyeken. Az étkezés olcsóbb, különösen, ha helyi éttermekben próbáljuk ki az egyiptomi konyhát. A múzeumok, templomok és más látnivalók belépődíjai is alacsonyabbak az európai árakhoz képest. A Vörös-tenger partvidéke is rendkívül népszerű, különösen Hurghada, Sharm El Sheikh és Marsa Alam, amelyek ideálisak tengerparti nyaralásra, búvárkodásra és sznorkelezésre. Az alábbiakban néhány konkrét ajánlatot emelünk ki:

Atlasz Travel 2025 februárjában és márciusában több egyhetes, all-inclusive egyiptomi utazást kínál Budapestről indulva. Például a Marsa Alamban található Dream Lagoon & Aqua Park Resortban való tartózkodás 195 990 Ft/fő ártól érhető el, míg a hurghadai King Tut Aqua Park Beach Resortban 209 729 Ft/fő ártól foglalható szállás. Invia.hu számos egyiptomi utazási ajánlatot gyűjt össze különböző utazási irodáktól.

Hurghada: 7 éjszakás all-inclusive üdülés 4 csillagos szállodában már 200 000 Ft/fő ártól elérhető.

elérhető. Marsa Alam: 7 éjszakás all-inclusive üdülés 5 csillagos szállodában körülbelül 250 000 Ft/fő ártól foglalható.

Utazom.com több egyiptomi üdülőhelyre is kínál utazásokat. Például The Grand Resort Hotel**, Hurghada: 5-21 éjszakás turnusok all inclusive ellátással, 222 329 Ft/fő-től. Az árak az utazás időpontjától, a választott szállodától és az ellátás típusától függően változhatnak. Az előfoglalási kedvezmények és az utazási irodák aktuális akciói jelentős megtakarítást eredményezhetnek. Ezelőtt 2 évvel is foglalkoztunk a témával ugyanígy tél környékén, akkor azt írtuk, "már akár 160-170 ezer forintért is találhatunk utat egy fő részére, közeli időpontra, ám az átlagár 300-400 ezer forint között van." Azaz lényegesen nem drágult meg az egyiptomi nyaralás azóta.

Kik utaznak Egyiptomba?

Egyiptom változatos utazóközönséget vonz. Családok számára gyermekbarát szállodák és programok állnak rendelkezésre. A történelemkedvelők számára az ókori világ kincsei kínálnak felejthetetlen élményeket. A búvárok és vízi sportok kedvelői számára a Vörös-tenger az egyik legjobb hely a világon a búvárkodásra. Párok és nászutasok számára Egyiptom egzotikus és romantikus nyaralás lehetőségét kínálja.

A magyar utazók körében Egyiptom évek óta kedvelt úti cél. A közvetlen repülőjáratok Budapestről Hurghadába és Sharm El Sheikh-be megkönnyítik az utazást. Az utazási irodák all-inclusive csomagjai kedvező áron elérhetők.

Egyiptom biztonságos ország?

Az egyiptomi utazás során érdemes odafigyelni a biztonságra. Kerülni kell az instabil politikai helyzetű térségeket, és érdemes figyelni a nagykövetség ajánlásaira. Az egészségügyi elővigyázatosság is fontos, például nem ajánlott csapvizet inni, csak palackozott vizet fogyasszunk.

Egyiptomban elterjedt szokás a borravaló, azaz a baksis, amelyet a szolgáltatók elvárhatnak. A közlekedés kaotikus lehet, ezért érdemes hivatalos transzfert vagy szervezett utazást választani. A piacokon és a bazárokban az árak alkuképesek, így mindig érdemes próbálkozni