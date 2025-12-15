2025. december 15. hétfő Valér
Szomorú munkavállaló csomagolja holmiját dobozba. Kirúgták a munkahelyéről, hangsúlyozva feldúlt munkavállaló gyakornok elhagyja az irodát az utolsó munkanapon a tisztességtelen elbocsátás után. Szomorú munkavállaló elhagyja a céget,
HRCENTRUM

Karácsony előtt jött a sokk: több mint száz dolgozót küldött el az OBI Magyarországon

Pénzcentrum
2025. december 15. 21:09

Több megyében is leépítésbe kezdett az OBI barkácsáruházlánc: a szakszervezet információi szerint legalább 118 dolgozótól vált meg a vállalat, előzetes egyeztetés nélkül, írja a Népszava.

Több magyarországi áruházában is elbocsátásokat hajtott végre az OBI. A lap beszámolója szerint számos érintett dolgozó búcsúüzenete jelent meg közösségi oldalakon, amelyek kommentjeiben további munkavállalók fejezték ki felháborodásukat és értetlenségüket.

Az érintettek szerint a döntés teljesen váratlanul érte őket, előzetes tájékoztatást nem kaptak. Különösen fájdalmasnak tartják a történteket azért is, mert az elbocsátások közvetlenül a karácsonyi időszak előtt történtek. A lap információi alapján összesen több mint száz főt érint a leépítés.

A fejleményeket megerősítette a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) is. Karsai Zoltán elnök elmondta: a vállalat sem előzetesen, sem azóta nem adott hivatalos tájékoztatást a szakszervezetnek sem a létszámcsökkentés pontos mértékéről, sem annak okairól. Ezt azért is tartják szokatlannak, mert a korábbi években több kérdésben kifejezetten együttműködő volt a kapcsolat a felek között.

A szakszervezet tagságától származó jelzések alapján jelenleg annyi biztos, hogy legalább 118 munkavállaló távozott az OBI magyarországi áruházaiból. A KASZ ugyanakkor hangsúlyozta: nem minden áruházban van tagságuk, így nem zárható ki, hogy a tényleges szám ennél is magasabb.

A leépítés hátteréről hivatalos indoklás nem érkezett, a nyilvánosan elérhető pénzügyi adatok alapján pedig nem tűnik egyértelműnek, hogy a cég gazdasági teljesítménye indokolná a döntést. Az OBI Hungary 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevétel mellett 14,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el, és a kormány lakásfelújítási intézkedései idén is kedvező piaci környezetet teremthettek a barkácsáruházak számára.

A KASZ szerint a munkavállalóknak hivatalosan a 2026-os létszámra vonatkozó átszervezéssel indokolták a felmondásokat. Az áruházanként eltérő mértékű leépítés ugyanakkor nem érte el a csoportos létszámcsökkentés törvényi küszöbét, így előzetes kötelező egyeztetésre sem került sor.

A szakszervezet információi szerint az elbocsátott dolgozók nem kaptak rendkívüli juttatásokat, a felmondások a jogszabályban előírt feltételek mellett történtek. A leépítés elsősorban a bolti, értékesítői állományt érinti, irodai vagy nemzetközi szintű hasonló intézkedésekről egyelőre nincs információ.

Az érdekvédelem szerint az áruházakban eddig sem volt túlzott létszám, így a döntés várhatóan jelentős többletterhet ró majd a megmaradó dolgozókra. A KASZ jelenleg azon dolgozik, hogy az érintettek megkapják a törvényben előírt járandóságokat, és segítséget nyújtson számukra az újbóli elhelyezkedésben.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #karacsony #munkahely #obi #szakszervezet #elbocsátás #áruház #leépítés #dolgozók #munkavállalók #áruházlánc

