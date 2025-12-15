Durván lecsapott a kormány az Airbnb-re: ekkora büntetésre senki sem számított

A spanyol kormány 64 millió eurós bírságot szabott ki az Airbnb-re engedély nélküli lakások hirdetése miatt, és kötelezte a vállalatot a szabálytalan hirdetések eltávolítására, jelentette a BBC.

A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat. Ezek között voltak olyan ingatlanok, amelyek nem rendelkeztek bérbeadási engedéllyel, illetve olyanok, amelyeknél a feltüntetett engedélyszám nem egyezett a hivatalos nyilvántartásban szereplővel.

A bírság értelmében az Airbnb köteles eltávolítani az engedély nélküli ingatlanokat hirdető tartalmakat. Bár a minisztérium szerint a bírság ellen nem lehet fellebbezni, a vállalat jelezte, hogy bíróságon fogja megtámadni a döntést.

Pablo Bustinduy spanyol fogyasztóvédelmi miniszter közleményében hangsúlyozta: "Ezrek élnek lakhatási gondokkal, miközben néhányan olyan üzleti modellekkel gazdagodnak, amelyek kiszorítják az embereket otthonaikból."

Az Airbnb válaszában kijelentette, hogy a minisztérium lépései ellentétesek a Spanyolországban alkalmazandó szabályozással. A vállalat szóvivője hozzátette, hogy a júliusban megváltozott rövid távú bérleti szabályozás óta szorosan együttműködnek a spanyol lakásügyi minisztériummal az új országos regisztrációs rendszer bevezetésének támogatásában.

Spanyolország, a világ egyik leglátogatottabb országa, élénk turisztikai gazdasággal rendelkezik, ami azonban lakhatási problémákhoz vezetett. A látogatók által generált magas kereslet megemeli az ingatlanárakat, kiszorítva a helyi lakosokat a piacról.

A spanyol kormány, más országokhoz hasonlóan, aggódik amiatt, hogy a rövid távú szálláshelyek hogyan változtatják meg a lakónegyedek jellegét. Az országban májusban tüntetéseket is tartottak az Airbnb ellen a nyári főszezon előtt.