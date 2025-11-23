2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
-3 °C Budapest
Elegant red 2026 planner resting on a wooden surface illuminated by soft, geometric light patterns. Ideal for themes related to organization, stationery, future planning, or productive lifestyles. New year 2026 planning concept.
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban

2025. november 23. 22:12

Egy szempontból már biztosan szerencsés év lesz a 2026-os, hiszen rögtön egy négynapos hosszú hétvégével indul. Mivel január 1-je, újév napja munkaszüneti nap és éppen csütörtökre esik, január 2 ledolgozása révén négy nap pihenéssel kezdhetjük az évet. Ettől azonban még nem lesz január 2 munkaszüneti nap: hivatalosan áthelyezett pihenőnapként adják ki egy szombati munkanap fejében. Mutatjuk, mit érdemes tudni már most a januári ünnepnapok és a ledolgozós szombat kapcsán.

2026. januári ünnepnapok

Január 1-je, az év első ünnepnapja és munkaszüneti napja 2026-ban csütörtökre esik. Így a 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről rendelkezése szerint 2026. január 2. pihenőnap, míg 2026. január 10. munkanap lesz. A 2026 évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend tehát a következőképpen alakul:

  • január 1. (ünnepnap), csütörtök munkaszüneti nap (újév)
  • január 2., péntek pihenőnap
  • január 10., szombat munkanap

A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

Január 2 munkaszüneti nap? Nem egészen

Mivel hivatalos rendelet szól róla, így nem választás kérdése, hogy január 2-án pihenünk-e, illetve január 10-én dolgozunk-e. Lehetnek eltérő esetek: egyes munáltatók kiadhatják kötelező szabadságként a ledolgozós szombatot, de ettől még hivatalosan január 10-e munkanap lesz 2026-ban. Ez több előnnyel és hátránnyal járhat: az egyértelmű előnye, hogy cserébe január 2-án nem kell dolgozni. Hátránya, hogy lesz egy egynapos hétvége januárban. A változó munkarend pedig a közlekedést, parkolást, bolti és hivatali nyitvatartást is befolyásolja.

Január 1. ünnepnap és munkaszüneti nap egyben, így a boltok, hivatalok zárva lesznek. Sokan bizonytalanodnak el ilyen áthelyezett napokon: január 2 munkaszüneti nap, munkanap, talán ünnepnap? Egyik sem: áthelyezett pihenőnap, alapvetően tehát egy átlagos szombatként viselkedik. Vagyis nem kell tartani például attól, hogy nem lesz nyitva egy bolt sem, hétvégi rend szerint lehet parkolni is, a menetrendek is szombati rend szerint alakulnak (illetve a téli szünetre érvényes rend szerint).

Január 2 ledogozás: január 10 munkanap 2026-ban

Azt is érdemes tudni, mire számíthatunk a január 10-i szombati munkanapon. Az ilyen áthelyett munkanapok most már rendszeresnek mondhatók: 2025-ben is három ilyen szombati munkanap volt a naptárban, 2026-ban is három ledolgozós szombat lesz (hacsak meg nem szavazzák addig, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon). Ezen a napon a dolgozók ugyanúgy munkába, a gyerekek iskolába mennek - így a téli szünet utáni hét rögtön hatnapos lesz -, és nyitva lesznek a boltok, hivatalok, intézmények, stb. mint egy átlagos hétköznapon.

Érdemes figyelni a menetrendre, és a parkolásra is. A parkolásért munkanapi díjszabás szerint kell fizetni ezeken a ledolgozós szombatokon, nem a hétvégi rend alapján. A menetrend úgy változik január 10-én, hogy azok a járatok közlekednek, amelyek közlekedni szoktak a munkaszüneti napok kivételével naponta, a munkanapokon, a hetek utolsó munkanapján, a szabadnapok kivételével naponta, és iskolai előadási napokon. Nem közlekednek viszont azok a járatok, amelyek a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon, munkaszüneti napokon, szabadnapokon, valamint szabad és munkaszüneti napokon közlekednének. Érdemes tehát a menetrendek feltüntetett felsorolt korlátozásokat úgy figyelembe venni, hogy a január 10-i munkanapot nem szabadnapnak (pihenőnapnak) számítjuk, mint általában a szombatokat, hanem a hét utolsó munkanapjának.

Hosszú hétvége és téli szünet 2025/2026

A 2025/26 téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig 2026. január 5. (hétfő), így a köznevelési intézményekben (óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban) a téli szünet 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig, összesen 16 napig tart. A családok számára előnyösen alakult az idei téli szünet: három ünnepnap (karácsony két napja és az újév napja) és két áthelyezett pihenőnap (december 24-e és január 2-a) is a téli szünet idejére esik, ez a dolgozóknak is két hosszú hétvége.

 
Címlapkép: Getty Images
