Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok

A karácsonyi készülődés sok családban már elkezdődött, lévén az ezüstvasárnapi, harmadik gyertyát gyújtottuk meg tegnap az adventi koszorún. Az ünnep egyik fő eseménye, a karácsonyi vacsora pedig idén sem kíméli a pénztárcánkat: mint a Pénzcentrum számításaiból kiderül, csak egy egszerű, négy főre elkészített menüsör is több ezer forinttal kerül többe, mint egy évvel ezelőtt.

Célegyenesbe fordultak a magyar családok az ünnepi előkészületekkel, már csak egy szűk hét van hátra addig, hogy elkészüljön az ünnepi menü, felállítsuk a karácsonyfákat, és a sok családban hagyományos ünnepi készülődés teljes fordulatszámon kezdjen pörögni. A karácsonyi asztal pedig akkor szép, ha roskadozik a finomságok alatt - az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ez 2025-ben mennyit vesz ki a kasszából, a pénztárcáinkból.

A Pénzcentrum - folytatva a korábbi évek hagyományait - ismét összeszedte egy "alapvacsora" hozzávalóit: megnéztük az árakat, és azzal is összehasonlítottuk, hogy tavaly mennyibe kerültek a hozzávalók. Ez utóbbiból pedig bőséggel van, különöen akkor, ha ugyan tartunk otthon pl. cukrot, lisztet és étolajat, de számoltunk azzal, hogy éppen most fogy ki minden - meg hát nagy főzéshez kell is az összes hozzávaló.

Hogyan számoltunk?

Az árak összehasonlításánál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) árait vettük alapul, abból is a 2024, illetve 2025 novemberében érvényeset - hiszen az összehasonlításkor a KSH is mindig az egy évvel korábbi állapothoz képest szokta közölni az összehasonlítást.

Mint múlt keddi gyorstájékoztatójukból kiderült: csak az élelmiszerek több mint 3 százalékkal drágultak átlagosan, alapul véve a tavaly novemberi adatokat. Nem mindegy tehát, miből mennyit veszünk: ha komolyan nincs otthon semmi, még akkor is súlyos tízezrekbe kerülhet a karácsonyi menü, ha csak egy négy fős családra főzünk, és további vendégeket esetleg nem is várunk magunkhoz.

Összeállításunkat több részre osztva készítettük el. Legelőször összeszedtük a legszükségesebb hozzávalókat a halászlétől a rántott húson és köreten át egészen a bejgliig, majd külön "kosárként" szedtük össze az árakat, összehasonlítva a tavalyival. Lássuk tehát: melyik alapanyag drágult meg akár több száz forinttal, és mennyibe kerül, ha csak egy "megúszósabb" karácsonyi vacsorában gondolkodunk is?

A halászlé-kosár

A magyarok meglehetősen kevés halat fogyasztanak éves szinten, és annak is legnagyobb részét karácsonykor teszik az asztalra. A menüsorban hosszú évtizedek óta hagyományosan a ponty dominál, ezrével lehet kapni ilyenkor a piacokon és a nagyobb élelmiszerláncoknál egyaránt.

A halászlékosárhoz a következő elemek árait néztük meg és vetettük össze:

pontyszelet

vöröshagyma

zöldpaprika

fűszerpaprika.

Természetesen tudjuk, hogy például fűszerpaprikából nem szükséges egy egész kilós kiszerelés egy halászlérecepthez, pontyfiléből viszont egyetlen kiló kimondottan kevés. Mint fentebb írtuk: minden összetevő árát a KSH által közölt adatokból vettük, amelyek majdnem kivétel nélkül kilónkénti árakat számolnak.

Lássuk a táblázatot: ennyibe kerül most, 2025 novemberében, valamint egy évvel korábban a fenti összetevők listája.

Hozzávaló neve Hozzávaló ára 2024 novemberében (Ft/kg) Hozzávaló ára 2025 novemberében (Ft/kg) Árváltozás forintban Árváltozás százalékban Pontyszelet 4 410 4 590 180 4,9 Vöröshagyma 431 419 -12 -2 Zöldpaprika 1 200 1 130 -70 -5,9 Fűszerpaprika 9 080 8 770 -310 -3,5

Az átlagárak alapján tehát egy alapreceptet hívtunk csak segítségül, és így is az jött ki, hogy több ezer forintba kerülnek már a hozzávalók is ahhoz, hogy egy halászlét megfőzzünk. Az persze jó hír, hogy átlagosan négyből három termék ára csökkent egy év alatt: ha mindenből egy kilót vennénk, a halászlé ára így nagyjából 15 ezer forintra jön ki.

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője azt mondta: nem okozott számára meglepetést a ponty árának drágulása, nagyjából korrelál az átlagos áremelekdés ütemével.

Az áremelkedés mértéke itt hozzávetőleg megfelel az infláció mértékének, vagyis nem nevezhető kiugró drágulásnak. Több haltermék, valamint várhatóan az élő hal esetében sem lesz nagyobb mértékű drágulás, de számos értékesítési ponton előfordulhat, hogy a tavalyi árakkal találkozhatnak a vásárlók. A halágazat helyzete indokolna nagyobb áremelést is, hiszen a szektorban régóta nincs megfelelő eredmény, amely alapot adhatna a további fejlesztésekre, az intenzívebb haltermelés kialakítására, miközben számos tényező - így az energia, a szállítás, a munkaerő ára - emelkedett a korábbiakhoz képest. Igaz, a takarmányárak a korábbi évek csúcsai után némileg mérséklődtek. Összességében tehát a mostani, néhány százalékos emelkedés nem tekinthető kirívónak

- fogalmazott Braunmüller Lajos.

A főfogás-kosár

Itt úgy számoltunk, hogy egy viszonylag olcsóbb (csirkehús) terméket vettünk alapul, hiszen aki a karácsonyi menü kapcsán beosztással élne, vélhetően a legolcsóbb felé fordul majd. Azonban a köret hozzávalói simán megdrágíthatják, plusz itt jönnek be olyan tételek, ami a halászléhez nem kellett, ide viszont már elengedhetetlen - ilyen például az étolaj. A következő termékeket néztük meg:

csirkemellfilé

tojás

finomliszt

napraforgó-étolaj

burgonya

rizs

A több terméket itt szintén táblázatba rendeztük árakkal, lássuk most ezt:

Hozzávaló neve Hozzávaló ára 2024 novemberében (Ft/kg) Hozzávaló ára 2025 novemberében (Ft/kg) Árváltozás forintban Árváltozás százalékban csirkemellfilé 2 270 2 630 360 15 tojás (10 db) 825 921 96 11 finomliszt 275 236 -39 -15 napraforgó-étolaj 725 835 110 15 burgonya 395 353 -42 -11 rizs 728 696 -32 -5

A csirkehús és a tojás tehát több mint 10 szsázalékkal drágult egy év alatt, ahogy az étolaj is, olcsóbb lett viszont a liszt, a burgonya és a rizs. Sajnos mivel a drágább terméktípusok kerülnek többe, várhatóan itt több ezer forintos plusz kiadásokkal kell számolni - és ez volt a lehető legegyszerűbb főfogás-recept.

Braunmüller Lajos a csirkehús emelkedéséről azt mondta: sajnos a csirkehús, a tojás árának emelkedése sem túl meglepő, figyelemembe véve, hogy mér érezhető a madárinfluenza hatása.

Az általános költségtényezők drágulása - így az energia és a munkabér árának emelkedése - mellett elsősorban valóban a madárinfluenza hatásai érződnek a baromfitermékek (hús és tojás) drágulása mögött. A járvány miatt különösen Lengyelországban kellett kényszervágásra vinni nagy állományokat, ráadásul szülőpár-állományokat is, amelyek pótlása időbe telik. Ez hiányt nem, de keresleti piacot eredményez az Európai Unióban, amely természetesen meglátszik az árakon is

- mondta erről az Agrárszektor főszerkesztője.

A desszert-kosár

Az egyszerűség kedvéért itt is csak a bejglivel, valamint a szaloncukorral számoltunk. Korábban mindkét terméktípust górcső alá vettük már: így derült ki, hogy egyes szaloncukorfajták kilónként több ezer forintba kerülnek 2025 karácsonya előtt. Az erről szóló cikket itt olvashatod el:

Ugyanígy megnéztük a bejglirecept alapján, hogy mennyibe fog kerülni, és ennek kapcsán már kicsit jobb híreink voltak a napokban. A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Erdélyi Balázs a Pénzcentrumnak azt mondta: az idei bejgli árak általában 3800 Ft és 6000 Ft között mozognak, de ami mindenképp jó hír, hogy minőségi, kézműves bejglit már 4000 Ft körül is tudunk vásárolni.

A vaj és tejtermékek, az olajos magvak, a gyümölcskészítmények mind nagyon magas áron szerezhetőek be, a csokoládé és kakaó termékek pedig úgy vannak még mindig történelmi csúcsokon, hogy a világpiaci árak már jelentősen csökkentek. Sajnos ezek a csökkenések valószínűleg csak a jövő évben lesznek érezhetőek itthon, addig a drágább alapanyagokból előállított termékeket fogják kínálni

- fogalmazott a szakértő. A bejgliről szóló írásunkat itt találod:

Az italoskosár

Ebben a példában egy üveg minőségi pezsgő, egy üveg bor, egy kóla, valamint egy doboz gyümölcslé árát néztük meg, itt viszont már valóban érdemes felszorozni - pezsgőből egy négytagú családnak vélhetően elég egy üveg, ha azonban nem isznak alkoholt, akkor üdítőből kell több. Lássuk először is a KSH árait:

Ital megnevezése Ár 2024 novemberében Ár 2025 novemberében Árváltozás forintban Árváltozás százalékban Coca Cola/Pepsi 400 415 15 3,7 Dobozos narancslé, 1L 1 090 1 060 -30 -3,8 Tankpezsgő, 0,75 liter 1 550 1 610 60 3,8 Földrajzi jelzés nélküli vörösbor, 1L 481 552 41 14,7

Egy négytagú családra számoljunk most egy üveg pezsgőt, egy bort, valamint két-két palack kólát és ugyanennyi gyümölcslevet:

így az jön ki, hogy csak egy nagyon szerény italválaszték esetén is 4500 forint körül van a megvásárolt italok ára.

A végítélet

Lássuk a végső számítást lebontva a fogásokra: mi mennyivel drágult meg?

Egy négyfős karácsonyi vacsorához a halászlé esetében reálisan kb. 1,8–2 kg pontyszelet, 40 dkg vöröshagyma, 30 dkg zöldpaprika és 5 dkg fűszerpaprika szükséges. A 2024-es árakon számolva 2 kg ponty 8820 forint volt, a hagyma 170 forint, a paprika 360 forint, a fűszerpaprika 454 forint, vagyis a halászlé alapanyaga összesen körülbelül 9800 forintba került. 2025-ben ugyanezekkel a mennyiségekkel számolva a ponty már 9180 forint, a hagyma 168 forint, a paprika 339 forint, a fűszerpaprika 439 forint, tehát a halászlé nagyjából 10 100 forintra jön ki.

A főfogásnál egy klasszikus rántott csirkemell körettel számolva négy főre kb. 1,6–1,8 kg csirkemell, 10 db tojás, 40 dkg liszt, 3 dl étolaj, 1,5 kg burgonya és 40 dkg rizs az életszerű mennyiség. 2024 novemberében ez úgy nézett ki, hogy a csirkemell kb. 4100 forint volt, a tojás 825 forint, a liszt nagyjából 110 forint, az olaj 220 forint, a burgonya 590 forint, a rizs pedig kb. 290 forint, így a főfogás teljes költsége akkor kb. 6150–6300 forint volt. 2025-ben ugyanez már így jön ki: a csirkemell közel 4700 forint, a tojás 921 forint, a liszt 95 forint, az olaj kb. 250 forint, a burgonya 530 forint, a rizs 280 forint, vagyis a főétel már inkább 6800–7000 forint körül alakul.

A desszert esetében egy négyfős családnál reálisan 1 rúd bejgli és kb. 40–50 dkg szaloncukor fogy el. 2024-ben egy átlagos bejgli még inkább 3500–4500 forint volt, a fél kiló szaloncukor pedig kb. 2500–3000 forint, így a desszert összesen 6000–7500 forintból kijött. 2025-ben a bejgli ára jellemzően 3500–6000 forint, a szaloncukor fél kilója gyakran 3500–4500 forint, vagyis a desszert inkább már 7500–10 000 forintba kerül.

Az italoknál egy visszafogott négyfős menühöz életszerűen 1 üveg pezsgő, 1 liter bor, 2 palack kóla és 2 liter gyümölcslé elegendő. 2024-ben ez a kombináció kb. úgy nézett ki, hogy a pezsgő 1550 forint, a bor 481 forint, a két kóla 800 forint, a két narancslé 2180 forint volt, vagyis az italok összesen kb. 5010 forintba kerültek. 2025-ben a pezsgő 1610 forint, a bor 552 forint, a két kóla 830 forint, a két narancslé 2120 forint, vagyis az italok ára kb. 5110 forint lett, ami itt is enyhe emelkedést jelent.

Mindezeket összeadva jól látszik: egy négyfős, egyszerű karácsonyi vacsora 2024-ben nagyjából 27–30 ezer forintból kijött, ugyanez 2025-ben már inkább 30–33 ezer forint: a halászlé 10 000 Ft, a főfogás 6900 Ft, a desszert 7500–10 000 Ft, az italok összesen 5 ezret tesznek ki belőle.

Vagyis alaposabban kiszámolva kiderül, hogy egy év alatt egy átlagos, négyfős karácsonyi vacsora 3–5 ezer forinttal lett drágább, úgy, hogy közben több alapanyag ára még csökkent is – a végösszeget azonban a hús, a tojás, az édességek és az alkohol húzza felfelé.

Több olyan terméket is találhattunk, aminek csökkent az ára az elmúlt évben, a fontosabbaké azonban bizony növekedett: nem egy esetben akár tíz százalékot meghaladó mértékben is. Csak egy négytagú családra vetítve kijön, hogy több tízezer forintos kiadást jelenthet a karácsonyi menü, a hozzávalók beszerzése - így ha spórolni akarunk, akkor még furfangosabb megoldás után kell néznünk.