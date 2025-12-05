A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Gattyánék drasztikus döntést hoztak karácsony előtt: megszüntették a home office-t és csoportos leépítésbe kezdtek
A Gattyán György vezette Docler Holding újabb csoportos leépítést hajt végre: 140 dolgozótól válik meg, miközben a korábban részlegesen engedélyezett home office-t is megszüntetik. A reorganizáció és a digitalizáció mellett a döntés a pénzügyi nyomás és a vállalatcsoport bővülő ambíciói miatt született, írja a Forbes.
A Gattyán György vezette Docler Holding újabb csoportos leépítést jelentett be: a vállalat 140 munkavállalótól válik meg a menedzsment döntése nyomán, miközben a home office lehetőségét is megszüntetik a legtöbb részlegnél. A folyamat várhatóan február végéig tart.
A döntésről írásban tájékoztatták az érintett állami foglalkoztatási szervet, illetve megtörtént az érintett munkavállalók tájékoztatása.
A cég az elmúlt másfél évben többször hajtott végre leépítéseket és reorganizációt. Tavaly júliusban a Teqball Kft. biatorbágyi gyárában 40 dolgozót bocsátottak el, míg idén július végén 200 munkavállalót érintett egy újabb kör, majd a Normafa Hotel & Retreat bezárása 45 dolgozó állását szüntette meg. Így a mostani leépítéssel az elmúlt másfél évben összesen körülbelül 425 ember munkaviszonya szűnt meg.
A Gattyán érdekeltségeihez tartozó cégcsoport indoklása szerint a változtatások célja a gazdasági racionalizáció, a szervezeti struktúra optimalizálása és a digitalizáció.
A luxemburgi sajtónak nyilatkozó források szerint a leépítésekre a racionalizáció, reorganizáció és mesterséges intelligencia hármasa helyett valójában a Docler-csoport túlzottan ambiciózus terjeszkedése, gyengén teljesítő felvásárlásai és a növekvő pénzügyi nyomás miatt van szükség.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
