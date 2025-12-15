Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál

A kávéfogyasztás egészségmegőrző hatásait számos kutatás igazolta, köztük a Semmelweis Egyetemé is. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztjuk az italt.
Európa gyors ütemben öregszik, de a demográfiai változások hatása nem egyformán érinti az egyes országokat és régiókat. Magyarországon az uniós átlagnál kedvezőbb időskori függőségi ráta mögött jelentős területi különbségek húzódnak meg. Különösen Észak-Magyarországon alacsony a születéskor várható élettartam, amely több mint tíz évvel marad el egyes nyugat-európai térségektől. A hazai adatok rávilágítanak arra, hogy az elöregedés kezelése nemcsak országos, hanem regionális szinten is stratégiai kérdés.
Európa demográfiai szerkezete történelmi fordulóponthoz érkezett: ma már az Európai Unió lakosságának mintegy 20%-a 65 év feletti, és az öregedés üteme tovább gyorsul. Ez nem pusztán statisztikai jelenség, hanem mély társadalmi és gazdasági következményekkel járó folyamat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja arra keresi a választ, hol élnek a leghosszabb ideig Európában, mely térségek öregszenek a leggyorsabban, és mindez milyen kihívásokat vet fel Magyarország számára a következő évtizedekben.
Az európai régiók között jelentős különbségek mutatkoznak a születéskor várható élettartamban. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a kontinens egyik legkedvezőbb mutatóival a finn Åland-szigetek rendelkezik, ahol a nők átlagosan 88,5 évig élnek. Általánosságban a mediterrán és az északi országok régiói kiemelkedő életkilátásokat mutatnak, míg Kelet- és Délkelet-Európa több térsége tartós lemaradásban van. Magyarországon különösen élesek a regionális különbségek: Észak-Magyarországon a nők várható élettartama átlagosan 79 év, a férfiaké mindössze 73–74 év, ami egyes nyugat-európai régiókhoz képest több mint egy évtizedes elmaradást jelent.
A várható élettartam mögött meghúzódó különbségek komplex, egymással összefonódó tényezők eredményei. A nemzetközi kutatások – többek között az Eurostat, az OECD és a WHO elemzései – egyaránt rámutatnak arra, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés minősége, az életmódbeli kockázatok (dohányzás, alkoholfogyasztás, mozgáshiány), a jövedelmi viszonyok, a lakókörnyezet állapota és a társadalmi egyenlőtlenségek döntően befolyásolják az egészséges évek számát. Ezek a hatások térben koncentráltan jelentkeznek, ami tovább mélyíti az egyes régiók közötti különbségeket.
Az elöregedés következményei a munkaerőpiacon és a szociális ellátórendszerekben is egyre élesebben érzékelhetők. A CHART by Pénzcentrum elemzése bemutatja az időskori függőségi rátát, amely azt jelzi, hány 65 év feletti ember jut száz aktív korú lakosra. Az Európai Unióban ez az arány 2024 elején már elérte a 37%-ot, vagyis gyakorlatilag három dolgozó tart el egy időskorút. Bár Magyarország összességében az uniós átlagnál kedvezőbb, 34–36% közötti mutatóval, az országon belüli regionális eltérések jelentősek. Mindez hosszú távon nemcsak gazdasági, hanem társadalompolitikai alkalmazkodást is szükségessé tesz, különösen az egészségmegőrzés, az aktív idősödés és a területi egyenlőtlenségek mérséklése terén.
A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon.
Felmondásba kergetik a gyerekorvost az oltásellenes szülők: ellátás nélkül maradhat egy egész Pest megyei város
Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette.
Brutálisan beütött az influenza Magyarországon: megszólalt Kemenesi Gábor - rájuk vadászik az új variáns
Korábban indult az idei influenzaszezon, új vírusváltozat is megjelent - erről ír hosszabban Kemenesi Gábor, virológus.
Miért választják egyre többen a gyermektelen életet? Pszichológust kérdeztünk a döntés mögötti okokról.
Ez ugyanolyan népbetegség, mint a szívbetegségek vagy a rák, ám a társadalom és a kormányzat is jóval kevesebb figyelmet fordít rá.
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek
Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt.
Még nincs vége: sokkoló irányt vett a budapesti tömeges ételmérgezés ügye - minden ebbe az irányba mutat
Büntetőeljárás indult a XIII. kerületi tömeges ételmérgezés ügyében, amely során közel 600 ember, többségében gyermek betegedett meg Norovírus-fertőzés következtében.
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
Pfizer, amely a BioNTech-kel együttműködve szintén mRNS-alapú COVID-19 vakcinát gyárt.
Magyarországon óriási különbségek vannak a csecsemők túlélési esélyeiben: míg Budapest jól teljesít, több keleti térség még mindig Európa legkockázatosabbjai közé tartozik.
A gyanúsítottat eredetileg halált okozó testi sértéssel vádolták, de a letartóztatásakor ezt emberöléssé minősítették át.
Balázs Péter 2007-től összesen 14 éven keresztül vezette a Szigligeti Színházat.
A kezelést összesen kilenc gyermek és két felnőtt beteg kapta meg, közülük heten remisszióban vannak.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
Magyarország az élmezőnyben a túlsúly terén: a felnőttek 57%-a érintett. Mi áll a háttérben, és merre van a kiút? Nézd meg friss elemzésünket!
2026 márciusától automatikus értesítési rendszert vezetnek be az állami egészségügyben, hogy csökkentsék a betegek meg nem jelenéséből adódó kapacitáskiesést.
Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok
Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben
Így próbálják megóvni az időseket a rettegett betegségtől: egyre több a halálos áldozat, valamit tenn kell
Egyre súlyosabb problémát jelent a demenciával élő idősek eltűnése - azaz elmennek otthonról, és sosem térnek haza.
Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek
Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak.
Magyarországon jelentősen megnövekedett a Hepatitis A vírusfertőzések száma, idén már 1800 esetet regisztráltak, ami többszöröse a korábbi évek adatainak.
