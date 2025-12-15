2025. december 15. hétfő Valér
Egy idős nő sétál a folyosón járókeret segítségével. kilátás a hátsó idősek otthonából
Egészség

Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál

Jeki Gabriella
2025. december 15. 19:01

Európa gyors ütemben öregszik, de a demográfiai változások hatása nem egyformán érinti az egyes országokat és régiókat. Magyarországon az uniós átlagnál kedvezőbb időskori függőségi ráta mögött jelentős területi különbségek húzódnak meg. Különösen Észak-Magyarországon alacsony a születéskor várható élettartam, amely több mint tíz évvel marad el egyes nyugat-európai térségektől. A hazai adatok rávilágítanak arra, hogy az elöregedés kezelése nemcsak országos, hanem regionális szinten is stratégiai kérdés.

Európa demográfiai szerkezete történelmi fordulóponthoz érkezett: ma már az Európai Unió lakosságának mintegy 20%-a 65 év feletti, és az öregedés üteme tovább gyorsul. Ez nem pusztán statisztikai jelenség, hanem mély társadalmi és gazdasági következményekkel járó folyamat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja arra keresi a választ, hol élnek a leghosszabb ideig Európában, mely térségek öregszenek a leggyorsabban, és mindez milyen kihívásokat vet fel Magyarország számára a következő évtizedekben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az európai régiók között jelentős különbségek mutatkoznak a születéskor várható élettartamban. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a kontinens egyik legkedvezőbb mutatóival a finn Åland-szigetek rendelkezik, ahol a nők átlagosan 88,5 évig élnek. Általánosságban a mediterrán és az északi országok régiói kiemelkedő életkilátásokat mutatnak, míg Kelet- és Délkelet-Európa több térsége tartós lemaradásban van. Magyarországon különösen élesek a regionális különbségek: Észak-Magyarországon a nők várható élettartama átlagosan 79 év, a férfiaké mindössze 73–74 év, ami egyes nyugat-európai régiókhoz képest több mint egy évtizedes elmaradást jelent.

A várható élettartam mögött meghúzódó különbségek komplex, egymással összefonódó tényezők eredményei. A nemzetközi kutatások – többek között az Eurostat, az OECD és a WHO elemzései – egyaránt rámutatnak arra, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés minősége, az életmódbeli kockázatok (dohányzás, alkoholfogyasztás, mozgáshiány), a jövedelmi viszonyok, a lakókörnyezet állapota és a társadalmi egyenlőtlenségek döntően befolyásolják az egészséges évek számát. Ezek a hatások térben koncentráltan jelentkeznek, ami tovább mélyíti az egyes régiók közötti különbségeket.

Az elöregedés következményei a munkaerőpiacon és a szociális ellátórendszerekben is egyre élesebben érzékelhetők. A CHART by Pénzcentrum elemzése bemutatja az időskori függőségi rátát, amely azt jelzi, hány 65 év feletti ember jut száz aktív korú lakosra. Az Európai Unióban ez az arány 2024 elején már elérte a 37%-ot, vagyis gyakorlatilag három dolgozó tart el egy időskorút. Bár Magyarország összességében az uniós átlagnál kedvezőbb, 34–36% közötti mutatóval, az országon belüli regionális eltérések jelentősek. Mindez hosszú távon nemcsak gazdasági, hanem társadalompolitikai alkalmazkodást is szükségessé tesz, különösen az egészségmegőrzés, az aktív idősödés és a területi egyenlőtlenségek mérséklése terén.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Sokrétű adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
