Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál

Európa gyors ütemben öregszik, de a demográfiai változások hatása nem egyformán érinti az egyes országokat és régiókat. Magyarországon az uniós átlagnál kedvezőbb időskori függőségi ráta mögött jelentős területi különbségek húzódnak meg. Különösen Észak-Magyarországon alacsony a születéskor várható élettartam, amely több mint tíz évvel marad el egyes nyugat-európai térségektől. A hazai adatok rávilágítanak arra, hogy az elöregedés kezelése nemcsak országos, hanem regionális szinten is stratégiai kérdés.

Európa demográfiai szerkezete történelmi fordulóponthoz érkezett: ma már az Európai Unió lakosságának mintegy 20%-a 65 év feletti, és az öregedés üteme tovább gyorsul. Ez nem pusztán statisztikai jelenség, hanem mély társadalmi és gazdasági következményekkel járó folyamat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja arra keresi a választ, hol élnek a leghosszabb ideig Európában, mely térségek öregszenek a leggyorsabban, és mindez milyen kihívásokat vet fel Magyarország számára a következő évtizedekben.

Az európai régiók között jelentős különbségek mutatkoznak a születéskor várható élettartamban. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a kontinens egyik legkedvezőbb mutatóival a finn Åland-szigetek rendelkezik, ahol a nők átlagosan 88,5 évig élnek. Általánosságban a mediterrán és az északi országok régiói kiemelkedő életkilátásokat mutatnak, míg Kelet- és Délkelet-Európa több térsége tartós lemaradásban van. Magyarországon különösen élesek a regionális különbségek: Észak-Magyarországon a nők várható élettartama átlagosan 79 év, a férfiaké mindössze 73–74 év, ami egyes nyugat-európai régiókhoz képest több mint egy évtizedes elmaradást jelent.

A várható élettartam mögött meghúzódó különbségek komplex, egymással összefonódó tényezők eredményei. A nemzetközi kutatások – többek között az Eurostat, az OECD és a WHO elemzései – egyaránt rámutatnak arra, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés minősége, az életmódbeli kockázatok (dohányzás, alkoholfogyasztás, mozgáshiány), a jövedelmi viszonyok, a lakókörnyezet állapota és a társadalmi egyenlőtlenségek döntően befolyásolják az egészséges évek számát. Ezek a hatások térben koncentráltan jelentkeznek, ami tovább mélyíti az egyes régiók közötti különbségeket.

Az elöregedés következményei a munkaerőpiacon és a szociális ellátórendszerekben is egyre élesebben érzékelhetők. A CHART by Pénzcentrum elemzése bemutatja az időskori függőségi rátát, amely azt jelzi, hány 65 év feletti ember jut száz aktív korú lakosra. Az Európai Unióban ez az arány 2024 elején már elérte a 37%-ot, vagyis gyakorlatilag három dolgozó tart el egy időskorút. Bár Magyarország összességében az uniós átlagnál kedvezőbb, 34–36% közötti mutatóval, az országon belüli regionális eltérések jelentősek. Mindez hosszú távon nemcsak gazdasági, hanem társadalompolitikai alkalmazkodást is szükségessé tesz, különösen az egészségmegőrzés, az aktív idősödés és a területi egyenlőtlenségek mérséklése terén.

