Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
A kormány 2026-ra 13%-os minimálbér-, valamint 10%-os garantált bérminimum emelést tervezett. Ennek előzménye, hogy 2024-ben hároméves bérmegállapodást kötöttek a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormány. Ugyanakkor a tervezettől drasztikusan elmaradó gazdasági növekedés és a magasabb inflációs szint miatt a várható emelések mértéke jelenleg bizonytalan, most is zajlik a béralku.
A GKI 2025 októberében vállalati felmérést végzett a 2026-os minimálbér emelésről, melyre 1460 munkaadó válaszolt. A megkérdezett vállalatok állományi létszámának 12%-a minimálbéres foglalkoztatott, további 15% kap garantált bérminimumot. A válaszadók saját bevallásuk alapján átlagosan maximum 5%-kal tudnák emelni a minimálbért és a garantált bérminimumot, mely jelentősen elmarad a 10-13%-os tervektől.
Az 5%-os minimálbér emelés a várható teljes bruttó béremelkedést alulmúlja, de reál értelemben (inflációval korrigálva) 1%-os növekedést jelent. Érdekesség, hogy a válaszok tekintetében nem volt szignifikáns eltérés sem a szektorok, sem a különböző vállalatméretek között: minden kategóriában 5% körül volt az átlag és a medián (középérték) is.
Így néz ki a minimálbér emelés üteme 2010 óta
2010 és 2019 között dinamikusan nőtt a minimálbér (+70%) és a garantált bérminimum (+85%) reálértéke. Az ezt követő időszakban a koronavírus válság, majd Oroszország Ukrajna elleni inváziójának nyomán kibontakozó gyenge gazdasági növekedés és a kiugró infláció kedvezőtlenül hatott a legkisebb keresetűek vásárlóerejére is.
Ezekben az években stagnált, illetve enyhén csökkent a reál minimálbér és a garantált bérminimum. Kedvező hír, hogy 2024-ben már alacsony infláció mellett emelkedtek a nominális értékek, így a reálérték is nőttek (minimálbér: +11%, garantált bérminimum +6%). 2025-ben a folyamat – bár lassabb ütemben – tovább folytatódott, a minimálbér reálértéke 4%-kal, a garantált bérminimumé pedig 2%-kal emelkedett.
A vizsgált időszak nagy részében a bruttó minimálbér és a garantált bérminimum bővülése reál érelemben meghaladta a bruttó átlagkereset növekedését. A minimálbér és az átlagkereset indexe a 2020-as évek elejére összeért, ám 2024-től kezdve újra elnyílás figyelhető meg: jobban nő a minimálbér, mint az átlagkereset.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Minimálbér emelés: pro és kontra
A minimálbér emelésének lehetőségeiről nem csak a közbeszédben, de az akadémiai körökben is viták folynak. Annak bőkezű növelése segítséget jelenthet a legkiszolgáltatottabb rétegeknek, illetve a minimálbérhez közel eső bérszinteken is támogathatja a béremeléseket.
Ez pozitívan hathat a fogyasztásra (hiszen a kisebb jövedelműek jellemzően elköltik többletjövedelmüket). Továbbá javíthatja – a jelenleg nehéz helyzetben lévő – költségvetés helyzetét is az áfa, a szocho és az szja bevételek emelkedésén keresztül. A bérkülönbségek mérséklődése mindemellett számos nehezen számszerűsíthető társadalmi előnnyel is járna.
Másoldalról a vállalatok jelen gazdasági helyzetben nehezen gazdálkodnák ki az ily módon megnövekedett béreket, az esetleges elbocsátások pedig részben vagy egészében ellensúlyoznák a dinamikus emelés pozitív hatásait. Bár a magyar munkaerőpiac feszes, a minimálbért keresők jellemzően nehezebben találnak új állást, részben képzettségi, részben földrajzi okok miatt.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Egyre több magyar állás kerül veszélybe az automatizáció miatt. Megmutatjuk, mely munkakörök tűnhetnek el 2034-ig – és hol maradhat esély a dolgozóknak.
A tudásalapú önkéntesség nemcsak a nonprofit szervezeteknek jelent értéket, hanem a vállalatoknak is komoly versenyelőnyt biztosít a tehetségekért folyó versenyben.
Egy hétig feküdt a kórházban az ajkai erőmű dolgozója, végül a szervezete vasárnap feladta a küzdelmet. A cég közleményt adott ki az ügyben.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Döbbenetes, de igaz: vásárlóerő-paritáson számolva egy bécsi Lidl-eladó gyakorlatilag annyit keres, mint egy budapesti dolgozó.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2600 eurót, azaz napi árfolyamon átszámolva közel 1 millió forintot ér az ausztriai raktáros fizetése.
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
Sokakat vonz az esküvőszervezés, azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen tanfolyamba kezdünk bele a szükséges tudás megszerzéséhez.
A legrosszabbul kereső fizikai munkások továbbra is az ország keleti megyéiben élnek: Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben.
A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját.
A fizikai munkavállalók megbízhatósága ma a magyar munkaerőpiac egyik legégetőbb kérdés.
A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél.
A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen emelkedtek, ám ezért alkalmassági teszteken, valamint egy több hónapos kiképzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.
A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.
Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek
A tiltakozás időpontja szimbolikus: 150 évvel ezelőtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno kultuszminiszter.
Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.
Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon.
Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Kisgyermek, suli vagy akár nyugdíj mellett is nyerő lehet egy call center állás home office-ban, hiszen ezek nagy előnye, hogy bárhonnan dolgozhatsz, többnyire rugalmasan.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.