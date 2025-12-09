Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér

Hosszas tárgyalásokat követően megszületett a magyar minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodás: 2026. január 1-jén életbe lép a 11%-os minimálbér emelés és a 7%-os garantált bérminimum emelés. A minimumbérek kapcsán utánajártunk, pontosan mennyi lesz a nettó és a bruttó minimálbér 8, 6 és 4 órás foglalkoztatás esetén, illetve eláruljuk azt is, mennyi a minimálbér és a szakmunkás minimálbér órabér.

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a minimálbér emelés 2026-os évet érintő változásairól. Amellett, hogy eláruljuk, mennyi a minimálbér 2026 nettó és bruttó összege, illetve hogy mennyi a garantált bérminimum 2026 nettó és bruttó juttatása, azt is megtudhatod, hogyan változott a minimálbér Magyarországon az elmúlt években. Tudd meg, mi a garantált bérminimum jelentése, miben más, mint a minimálbér és kinek jár garantált bérminimum, avagy diplomás bérminimum összege!

Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2026

Orbán Viktor miniszterelnök 2025. december 4-én közösségi oldalán bejelentette, hogy hosszas tárgyalások eredményeképp megszületett a munkaadók és a munkavállalók közötti bérmegállapodás. A mintegy 700 000 magyar család jövedelmét érintő megállapodás értelmében 2026. január 1-től

a minimálbér 11%-kal bruttó 322 800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 7%-kal bruttó 373 200 Ft-ra emelkedik.

A bejelentés felülírja a VKF tavaly novemberi hároméves bérmegállapodását, melynek fő célkitűzése az volt, hogy 2027-re a minimálbér elérje a bruttó átlagkereset 50%-át. A döntéshozók akkoriban a 2025-ös 9%-os minimálbér emelésen felül 2026-ra 13%-os, 2027-re pedig 14%-os béremelést ígértek.

EZ IS ÉRDEKELHET Hiába nő a minimálbér, sok magyar nem is reménykedhet fizetésemelésben 2026-ban A magyar cégek összesen 52 százaléka tervezi a fizetések emelését 2026-ra, átlagosan 8 százalékos mértékben.

Mi a minimálbér, mit jelent a garantált bérminimum?

Mielőtt megvizsgálnánk, milyen esetben pontosan mennyi a minimálbér és a garantált bérminimum 2026-ban, tisztázzuk a két juttatás közötti különbséget! A hazai munkajogi szabályokról a munka törvénykönyve rendelkezik, amely kimondja, hogy a minimálbér Magyarországon az a mindenkori legkisebb munkabér, melynél egyetlen belföldi munkáltató sem fizethet kevesebbet alkalmazottjának (leszámítva a közfoglalkoztatottakat, akiknek a bére a mindenkori minimálbér 50%-a).

A minimálbértől megkülönböztetjük a garantált bérminimumot – utóbbit köznyelven nevezik még diplomás minimálbérnek, szakmunkás bérminimumnak vagy szakmunkás minimálbérnek is. A garantált bérminimum egy, a minimálbérnél magasabb juttatás, amit a munkáltatóknak azoknak az alkalmazottaknak kell biztosítaniuk, akiket olyan pozícióban foglalkoztatnak, amely bármilyen szakképesítést vár el a dolgozótól, feltétele pedig a minimum középszintű végzettség.

A vonatkozó jogszabályok szerint mindig a pozíció szakképzettségi előírásai számítanak, nem pedig a dolgozó végzettsége. Tehát: attól, hogy valakinek van diplomája vagy szakképesítése, nem jár számára alanyi jogon a garantált bérminimum, amennyiben olyan pozíciót tölt be, amelyhez a munkáltató semmilyen képesítést nem ír elő.

Bruttó és nettó minimálbér 2026: mikor, mennyi a minimálbér összege?

A minimálbér 2025 évében 9%-kal emelkedett, bruttó 290 800 Ft-ra, amelyet a kormány 2026 januárjától további 11%-kal emel, így a minimálbér 2026-ban bruttó 322 800 Ft lesz (bruttó 32 000 Ft emelés havonta). A magyar dolgozók bruttó fizetéséből alapesetben (az egyéni alapon meghatározott adó- és járulékkedvezmények figyelembevétele nélkül) 15% személyi jövedelemadót és 18,5% társadalombiztosítási járulékot vonnak le, amelyek együttesen a bér 33,5%-át teszik ki. A bruttó minimálbérből a járulékok levonását követően

214 662 Ft marad a dolgozók zsebében, azaz ennyi a minimálbér 2026 nettó összege, ami havi szinten nettó 21 250 Ft-os fizetésemelésnek felel meg.

Nézzük, mekkora juttatást takar a gyakorlatban a minimálbér emelkedése teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás esetén, illetve hogyan alakul egy minimálbéres dolgozó órabére! A következő összegekkel számoljunk attól függően, hány órában vagyunk bejelentve:

8 órás foglalkoztatás: bruttó 322 800 Ft (nettó 214 662 Ft) havonta;

6 órás foglalkoztatás: bruttó 242 100 Ft (nettó 160 997 Ft) havonta;

4 órás foglalkoztatás: bruttó 161 400 Ft (nettó 107 331 Ft) havonta;

minimálbér 2026 órabér (teljes munkaidejű foglalkoztatás esetén): bruttó 2 018 Ft: (nettó 1 342 Ft).

Garantált bérminimum 2026: mennyi a garantált bérminimum emelés 2026-ban?

A garantált bérminimum 2025-ben 7%-os bérfejlesztésen esett át, melynek eredményeképp bruttó 348 820 Ft-ot kerestek a dolgozók. A béremelés 2026 garantált bérminimum esetében ez alkalommal szintén 7% lesz, így az összeg bruttó 373 200 Ft-ra emelkedik (havi szinten bruttó 24 380 Ft béremelést jelent). Az szja és a tb-járulék levonását követően

a garantált bérminimum 2026 nettó összege 248 178 Ft, ami havi szinten nettó 16 213 Ft-os fizetésemelésnek felel meg.

Ugyanúgy, ahogy a fenti esetben, a szakmunkás minimálbér 2026 évi juttatása kapcsán is előfordul, hogy valaki nem teljes munkaidős, hanem részmunkaidős foglalkoztatás keretei között, vagy órabérért folytat kereső tevékenységet. Ilyen esetekben a következőképpen alakulnak a bruttó és a nettó fizetések:

8 órás foglalkoztatás: bruttó 373 200 Ft (nettó 248 178 Ft) havonta;

6 órás foglalkoztatás: bruttó 279 900 Ft (nettó 186 134 Ft) havonta;

4 órás foglalkoztatás: bruttó 186 600 Ft (nettó 124 089 Ft) havonta;

garantált bérminimum 2026 órabér (teljes munkaidejű foglalkoztatás esetén): bruttó 2 333 Ft (nettó 1551 Ft).

A fenti táblázat alapján elmondhatjuk, hogy mivel a döntéshozók évek óta törekszenek arra, hogy fokozatosan összébb zárják a minimálbér és a garantált bérminimum között elnyílt bérollót, a minimumfizetések közötti különbség egyre alacsonyabb. 2026-ban egy garantált bérminimumért dolgozó havonta bruttó 50 400 Ft-tal keres többet egy minimálbéres alkalmazottnál, ami nettóra átszámolva havi 33 515 Ft keresetkülönbséget jelent.

Visszatekintés: így emelkedtek a minimumfizetések 2020 óta

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés bejelentése rendszerint az év utolsó heteiben történik. A minimálbér esetében a 2025-ös, 9%-os emelést megelőzően, 2024-ben 15%-os, 2023-ban 16%-os, 2022-ben 19,5%-os, 2021-ben 4%-os, 2020-ban pedig 8%-os egységes béremelést hajtottak végre. Az előző 5 év során (2022-től 2026-ig) összesen bruttó 122 800 Ft-ot nőtt a minimálbér összege.

A garantált bérminimum 2025-ben 7%-os béremelésen esett át, ezt megelőzően, 2024-ben 10%-os, 2023-ban 15%-os, 2022-ben pedig 19,5%-os emelés történt, korábban, 2021-ben 4%, azelőtt, 2020-ban pedig 8% volt a szakmunkás bérminimum emelés mértéke. Az előző 5 évben (2022-től 2026-ig) összesen bruttó 113 200 Ft-ot emelkedett a szakmunkás minimálbér. A garantált bérminimum a bérszakadék csökkentése céljából 2023 óta emelkedik a minimálbérnél kisebb mértékben.