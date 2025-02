Ukrajna nem fogadja el a háta mögött kötött megállapodásokat : hírek az orosz-ukrán háborúról

Ukrajna nem fogad el olyan békemegállapodást, amelyet a háta mögött vagy a bevonása nélkül köt bárki is - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. A béketárgyalás fontosabb eseményeiről, ebben a cikkben folyamatosan tudósítunk.

Megtörténtek az első egyeztetések a müncheni biztonsági konferencián az Egyesült Államok és Ukrajna között a háború lezárásáról, jelentős előrelépésről egyelőre nincs szó. Ukrajna továbbra sem hajlandó elismerni a megszállt területek orosz fennhatóságát, Volodimir Zelenszkij elnök pedig az amerikai támogatás elvesztése miatt aggódik. Az ukrán elnök és az amerikai alelnök közötti tárgyalások nem hoztak áttörést a kritikus ásványi anyagokkal kapcsolatos megállapodás ügyében, amely kulcsfontosságú lehet Ukrajna számára az amerikai támogatás biztosításához. Zelenszkij szerint az Putyin célja a tűzszüneti megállapodással, hogy ennek köszönhetően időt nyerjen és átcsoportosíthassa az orosz erőket. Az ukán elnök arra ösztönözte az európai vezetőket, hogy hozzanak létre egy közös európai haderőt.

A frontvonalakon állítólag enyhült a nyomás Pokrovszk városon, viszont a térségben több kisfalut is elfoglaltak az orosz erők. Tegnap dróntámadás érte a csernobili atomerőművet, a sugárzásveszély szerencsére nem nőtt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz ukrán háború szombati fejleményeivel.

Zelenszkij nem elégedett

Nem lehet Ukrajnáról dönteni Ukrajna nélkül. Nem lehet Európáról dönteni Európa nélkül

- hangsúlyozta. "Ha kizárnak minket a saját jövőnkről folytatott tárgyalásokról, akkor minden odavész" - fűzte hozzá. Egyértelművé tette ugyanakkor, hogy igenis az a célja, hogy 2025-ben létrejöjjön a béke. Arra kérte az európai országokat, hogy képviseljenek összehangolt és egységes külpolitikát, hogy "a háború befejezése legyen az első közös sikerünk". Azt mondta ,"veszélyes" lenne, ha Donald Trump amerikai elnök előbb találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint vele.

Zelenszkij világossá tette, nem hajlandó kizárni, hogy Ukrajna egyszer a NATO tagja legyen.

Az ukrán elnök egyúttal felszólította az európai országokat, hogy a saját érdekükben cselekedjenek, és szerinte eljött az idő az "európai fegyveres erők" felállítására. Úgy vélte: a háromévnyi teljes körű háború megmutatta, hogy megvannak az alapjai az egységes európai haderőnek. Kifejtette, hogy ezzel nem a NATO-t szeretné lecserélni, hanem azt szeretné, hogy Európa Amerikával egyenlő mértékben járuljon hozzá ehhez a partnerséghez.

Mostantól minden másként lesz, és ehhez Európának alkalmazkodnia kell. Hiszek Európában, és arra kérem önöket, hogy a saját érdekükben cselekedjenek

- mondta az ukrán elnök. "Pár nappal ezelőtt Trump elnök beszámolt nekem a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetésről. Egyetlen egyszer sem említette, hogy Amerikának szüksége lenne Európára a tárgyalóasztalnál. Ez szerintem beszédes" - fejtette ki Zelenszkij. "Elmúltak azok az idők, amikor Amerika pusztán azért támogatta Európát, mert így volt szokás" - folytatta az ukrán államfő.

Zelenszkij ismét Oroszországot vádolta meg azzal, hogy pénteken dróncsapást mért a csernobili atomerőművet védő szarkofágra, ami szerinte azt bizonyítja, hogy Oroszország nem akar békét, és nem készül a párbeszédre. Hozzátette azt is, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Moszkva a nyáron csapatokat küldhet Fehéroroszországba, amit hadgyakorlatnak fognak álcázni, ahogyan 3 évvel ezelőtt is, amikor a háború elkezdődött. Azt mondta, nem tudják, ki ellen irányulhat a fehéroroszországi csapatösszevonás, de Fehéroroszország három NATO-tagállammal is határos, és Minszk az orosz katonai műveletek fontos pillére.

Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin nem tud valós biztonsági garanciákat nyújtani, "nemcsak azért, mert hazug, hanem azért is, mert Oroszország jelenlegi állapotában szüksége van a háborúra, hogy megtartsa a hatalmat".

Nem kertelt a NATO-főtitkár

A NATO-tagállamoknak jelentősen növelniük kell védelmi kiadásaikat a jelenlegi GDP-arányos 2 százalékról: Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a GDP 3 százalékánál is többet kellene erre a célra fordítani. Az új célkitűzésről a NATO-vezetők júniusi hágai csúcstalálkozóján döntenek majd. A kiadások növelése mellett új képességi célokat is meghatároznak, amelyek kijelölik a plusz források felhasználási irányait -